Недвижимость
Сбербанк снизит ставки по ипотекеLenta.ru 06:46
Дисконт для «зарплатников» в свою очередь вырастет с 0,3 до 0,5 процентного пункта. Таким образом, для зарплатных клиентов Сбербанка ставка по кредитам на покупку строящегося жилья составит 9,6 процента годовых, вторичного — 9,8 процента.
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