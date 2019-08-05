Недвижимость
Сбербанк снизит ставки по ипотекеLenta.ru 06:46
Дисконт для «зарплатников» в свою очередь вырастет с 0,3 до 0,5 процентного пункта. Таким образом, для зарплатных клиентов Сбербанка ставка по кредитам на покупку строящегося жилья составит 9,6 процента годовых, вторичного — 9,8 процента.
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Музыка
Похороны Вилли Токарева пройдут 7 августа
Похороны певца Вилли Токарева пройдут в среду, 7 августа, кладбище и место проведения гражданской панихиды пока не определены.
Обновлено в 07:29
Происшествия
В Севастополе опознали тела спортсменок сборной РФ по кикбоксингу
Родители утонувших в Черном море в Севастополе спортсменок вылетели на место происшествия.
Обновлено в 05:48
Экономика
Замгендиректора «Аэрофлота» Зингман покинул компанию, сообщил источник
Замгендиректора крупнейшей российской авиакомпании "Аэрофлот" Вадим Зингман покинул компанию, сообщил РИА Новости источник в "Аэрофлоте".
Обновлено в 06:06
Футбол
«Краснодар» и «Спартак» узнали возможных соперников в Европе
Своих возможных соперников узнали "Краснодар" и "Спартак".
Обновлено в 08:58
Армия и оружие
Путин рассказал о парировании угроз от выхода США из ДРСМД
До поступления в Вооруженные силы РФ ракет средней и меньшей дальности угрозы России из-за выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) будут парироваться уже существующими системами, говорится в заявлении президента РФ Владимира Путина.
Обновлено в 09:40
Происшествия
СК объявил в розыск фигуранта дела о массовых беспорядках в Москве
Следственный комитет заявил, что один из участников массовых беспорядков в ходе несогласованной с властями акции в Москве, которая прошла 27 июля, скрылся от органов следствия и объявлен в розыск.
Обновлено в 09:53
Наука
Личность умершего 200 лет назад «вампира» установили по ДНК
Обновлено 02 августа в 09:31
Политика
Офис Зеленского только в июле озаботился проблемой договора о транзите газа
Проблема продления договора о транзите газа из РФ через Украину возникла из-за отказа Киева урегулировать во внесудебном порядке конфликта между компаниями.
Обновлено в 09:37
Космос
Boeing обвинили в деградации космонавтики США
Издание обратило внимание на твит физика Джорджа Соуэрса, который несколько лет назад возглавлял исследовательскую группу в консорциуме United Launch Alliance (ULA), совместном предприятии Boeing и Lockheed Martin, занимающимся созданием ракет космического назначения.
Обновлено в 08:20
Здоровье
В Лениногорском районе Южной Осетии строится новое здание амбулатории
Для сел приграничной зоны Ленингорского района Южной Осетии строится новое здание амбулатории.
Обновлено в 09:22
Происшествия
Подросток сбросил 6-летнего ребёнка с 10-го этажа
Как сообщает The Guardian со ссылкой на очевидцев, подросток перебросил ребёнка через полутораметровое ограждение смотровой площадки на 10-м этаже галереи.
Обновлено в 05:34
Авто
Названа цена кроссовера Chery Tiggo 4
Кроссовер в максимальной комплектации Techno обойдется в 1 099 900 рублей.
Обновлено в 09:37
Общество
В Минтруде отреагировали на данные о 15 млн безработных
Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин заявил, что в будущем 15 млн россиян могут потерять работу, потому что их профессии окажутся невостребованными на рынке труда.
Обновлено в 07:46
Политика
Зеленский в Стамбуле встретится с патриархом Варфоломеем
Президент Украины Владимир Зеленский встретится с Вселенским Патриархом Варфоломеем I во время визита в Турцию, который запланирован на 7-8 августа.
Обновлено в 04:25
Кино
Американские критики назвали лучшие сериалы года
В номинациях «Сериал года» и «Лучший комедийный проект» победило шоу «Дрянь».
Обновлено в 09:41
Армия и оружие
Антинейтрино помогут ООН искать утечки «оружейного» плутония
Американские физики создали технологию, позволяющую оценить количество плутония внутри атомного реактора или отработанного ядерного топлива, не прикасаясь к ним.
Обновлено в 09:14
Баскетбол
«Локомотив-Кубань» подписал игрока НБА Сэма Деккера
Обновлено в 09:26
Политика
Глава Мосгоризбиркома назвал цель оппозиционных кандидатов в гордуму
По мнению главы Мосгоризбиркома, выборы в городскую думу нужны оппозиционным кандидатам «лишь как способ обкатки технологий к выборам в Государственную думу, которые состоятся в 2021 году».
Обновлено в 04:46
Культура
СТС снимет пилотную серию сериала по идее участника «Тавриды»
Идея участника видео-смены форума "Таврида" Андрея Сальникова ляжет в основу пилотной серии нового телепроекта СТС "Оливье из будущего".
Обновлено вчера в 12:34
Шоу-бизнес
Мэтью Перри продает пентхаус за $35 млн
Обновлено в 05:34
Происшествия
Генпрокуратура выявила искажение статистики по лесным пожарам
Режим ЧС из-за лесных пожаров объявлен в четырех регионах: Иркутской области, Красноярском крае, Бурятии и Якутии.
Обновлено в 07:11
Политика
В Госдуме прокомментировали ситуацию с выходом США из ДРСМД
Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков прокомментировал RT решение Соединённых Штатов в одностороннем порядке выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
Обновлено в 09:58
Армия и оружие
Эрдоган объявил о планах Турции начать новую операцию в Сирии
Турция начнет новую антитеррористическую операцию в Сирии, к востоку от реки Евфрат, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган (его слова приводит агентство «Анадолу»).
Обновлено вчера в 12:48
Политика
В МИДе после акции в Москве обвинили США и Германию во вмешательстве
Москва направит официальные обращения к США и Германии из-за публикаций их дипломатических сотрудников и СМИ, касающихся несогласованной акции в Москве 3 августа.
Обновлено вчера в 13:37
Экономика
Рецессия в экономике России наступит уже в 2019 году
Рецессия в российской экономике может начаться уже в 2019 году.
Обновлено в 03:39
Общество
Девушка уличила парня в измене по одной детали на фото
Обновлено в 09:53
Шоу-бизнес
Костюм Дженнифер Лопес расстегнулся во время концерта в Москве
Комбинезон исполнительницы Дженнифер Лопес расстегнулся во время концерта в Москве.
Обновлено в 09:53
Армия и оружие
Учения украинской авиации в Черном море высмеяли в сети
Пользователи соцсетей подвергли критике недавние учения украинских военных по «потоплению» вражеской подводной лодки в Черном море, передает РИА Новости.
Обновлено в 06:04
Происшествия
В Волгограде осудили сбившую насмерть пешеходов судью
В Волгограде бывшую судью Татьяну Рыжих, устроившую ДТП с двумя погибшими, приговорили к пяти годам лишения свободы в колонии.
Обновлено в 08:08