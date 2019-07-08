Финансы

Сбербанк снизил ставки по вкладам в рублях и валютеРоссийская газета 07:40

Ставки по базовой линейке для массовых клиентов снижены на разные величины: от 0,45 до 0,55 процентного пункта в рублях и от 0,05 до 0,75 процентного пункта в долларах США в зависимости от срока, суммовой градации и наличия опций пополнения и снятия средств, говорится в ответе Сбербанка.
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с чего всё началось

Сбербанк резко снизил ставки по вкладам в рублях и валюте

Максимальная розничная ставка в долларах упала с 1,75 до 1,35% годовых – такой доход банк начисляет при вложении от $20 000 на срок 1–2 года. Сбербанк снижает максимальную ставку розничного вклада в рублях второй раз за месяц.
Ведомости04:49

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Сбербанк снизил ставки по вкладам в рублях на 0,45-0,55 п.п

ТАСС06:00

Сбербанк снизил ставки по рублевым и валютным вкладам

Интерфакс05:26

Сбербанк снизил ставки по рублевым и валютным вкладам

Коммерсантъ05:47

Сбербанк снизил ставки по вкладам в рублях и валюте

РБК05:52

Сбербанк снизил максимальные ставки по вкладам в рублях и долларах

Life.ru05:16

Сбербанк снизил ставки по рублевым и валютным вкладам

РИА Новости04:59

Сбербанк резко снизил ставки по вкладам в рублях и валюте

Ведомости04:49
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