Ставки по базовой линейке для массовых клиентов снижены на разные величины: от 0,45 до 0,55 процентного пункта в рублях и от 0,05 до 0,75 процентного пункта в долларах США в зависимости от срока, суммовой градации и наличия опций пополнения и снятия средств, говорится в ответе Сбербанка.

Сбербанк снизил ставки по вкладам в рублях и валюте

Политика Зеленский предложил Путину провести переговоры в Минске Президент Украины Владимир Зеленский предложил российскому лидеру Владимиру Путину провести переговоры в Минске с участием глав США, Великобритании, Франции и Германии.

Политика На Украине возбудили дело из-за ситуации вокруг телемоста с Россией Генпрокуратура Украины возбудила уголовное дело о покушении на госизмену в связи с планами телеканала NEWSONE провести телемост с Россией.

Политика Грузинский телеканал прервал вещание после оскорблений в адрес Путина Причиной стал митинг, который начался после оскорбительных высказываний ведущего телеканала в адрес президента России Владимира Путина.

Политика Бурджанадзе считает провокацией выходку журналиста на грузинском ТВ Лидер партии "Единая Грузия - Демократическое движение", экс-спикер парламента Грузии Нино Бурджанадзе заявила на брифинге, что выступление журналиста Георгия Габуния на телеканале "Рустави 2" является провокацией против грузинского народа и "не вмещается ни в политические, ни в журналистские, ни в человеческие и ни в этические рамки".

Происшествия Число жертв наводнения в Иркутской области достигло 23 человек Спасатели в Иркутской области обнаружили тело еще одного погибшего в результате наводнения, сообщил "Интерфаксу" источник в штабе Медицины катастроф.

Экономика В Минкомсвязи уже не видят смысла в едином операторе дорожных камер Минкомсвязи уведомило правительство РФ о нецелесообразности назначения единственного оператора по установке дорожных камер.

Путешествия Из Турции экстренно эвакуировали двух заболевших российских туристок Две россиянки, туристки из Москвы и Нижневартовска, заболевшие во время отдыха в Турции, были экстренно эвакуированы спецбортом в медицинские учреждения на родине.

Политика Грузия схватилась за говорящую голову Сама президент свободной и гордой Грузии Саломе Зурабишвили, дама с европейским образованием и кучей французских дипломов, придав забвению все приличия и дипломатический этикет, объявила Россию врагом.

Общество МЧС предупредило жителей Подмосковья о ветре и грозе с градом В ГУ МЧС РФ по Московской области предупредили жителей Подмосковья о порывистом ветре до 15-ти метров в секунду и грозе с градом, которые ожидаются в ближайшие часы и продолжаться до вечера понедельника, 8 июля.

Футбол УЕФА опроверг приглашение сборной Аргентины выступить в Лиге наций Ранее появилась информация, что УЕФА пригласил сборную Аргентины выступить в Лиге наций после скандала на Кубке Америки-2019.

Музыка Борис Гребенщиков и Андрей Макаревич спели «Хочу чаю» 30 лет спустя Видео на песню Сергея Чигракова "Хочу чаю" записали российские музыканты. Ролик был обнародован в фейсбуке 7 июля 2019 года.

Происшествия Под Ярославлем обнаружили пятилетнего ребенка, привязанного к столбу "Сотрудники полиции проводят проверку по данному факту: пятилетний мальчик, находящийся под опекой в многодетной семье в селе Юрьевском Мышкинского района, был обнаружен привязанным к столбу", - сказала собеседница.

Происшествия Кузнецова рассказала о состоянии избитой в Ингушетии девочки Ранее уполномоченный по правам ребенка в Ингушетии Зарема Чахкиева сообщила, что мать девочки нашли, отец, со слов тети, уехал на заработки в другой регион.

Авто Появились первые фотографии обновленной Lada Largus Первые экземпляры обновленного Lada Largus уже начали сходить с конвейера B0 еще в конце февраля 2019 года, а вот Cross-модификацию нанчут производить в течении недели.

Общество Воспитательница уральского детсада заставила девочку есть еду с пола В Карпинске Свердловской области воспитательница детского сада заставила девочку есть пищу, которая упала на пол.

Политика Онищенко: экономика Грузии рухнет после запрета на экспорт в Россию Первый зампред Комитета по образованию и науке, депутат от фракции «Единая Россия» Геннадий Онищенко 8 июля заявил, что грузинская экономика, в первую очередь виноделие, рухнет после введения запрета на поставки в Россию.

Происшествия Главу отдела полиции уволили после серии отравлений в Москве Начальник отдела МВД по Басманном району Москвы Сергей Васильев уволен после служебной проверки, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Москве.

Спорт Олимпийская чемпионка фигуристка Боброва объявила о завершении карьеры Олимпийская чемпионка Сочи-2014 в командных соревнованиях, российская фигуристка Екатерина Боброва приняла решение завершить карьеру.

Общество Опубликован рейтинг самых богатых и самых бедных регионов России Именно ЯНАО можно смело называть регионом с высокими доходами населения. На втором месте Ненецкий автономный округ.

Футбол «Атлетико» оштрафует Гризманна на 200 тысяч евро Как отмечается, "Атлетико" применит к 28-летнему форварду санкции в виде максимального штрафа, допустимого по его контракту, который составляет 200 тысяч евро.

Кино Вышел первый русский трейлер киноверсии «Мулан» В сети появился первый тизер-трейлер ремейка «Мулан»; ролик уже набрал несколько миллионов просмотров.