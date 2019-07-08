Финансы
Сбербанк снизил ставки по вкладам в рублях и валютеРоссийская газета 07:40
Ставки по базовой линейке для массовых клиентов снижены на разные величины: от 0,45 до 0,55 процентного пункта в рублях и от 0,05 до 0,75 процентного пункта в долларах США в зависимости от срока, суммовой градации и наличия опций пополнения и снятия средств, говорится в ответе Сбербанка.
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Обновлено в 06:19
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Видео на песню Сергея Чигракова "Хочу чаю" записали российские музыканты. Ролик был обнародован в фейсбуке 7 июля 2019 года.
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Онищенко: экономика Грузии рухнет после запрета на экспорт в Россию
Первый зампред Комитета по образованию и науке, депутат от фракции «Единая Россия» Геннадий Онищенко 8 июля заявил, что грузинская экономика, в первую очередь виноделие, рухнет после введения запрета на поставки в Россию.
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Главу отдела полиции уволили после серии отравлений в Москве
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Опубликован рейтинг самых богатых и самых бедных регионов России
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Как отмечается, "Атлетико" применит к 28-летнему форварду санкции в виде максимального штрафа, допустимого по его контракту, который составляет 200 тысяч евро.
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Кино
Вышел первый русский трейлер киноверсии «Мулан»
В сети появился первый тизер-трейлер ремейка «Мулан»; ролик уже набрал несколько миллионов просмотров.
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В России назвали условия возобновления полётов грузинских авиакомпаний
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