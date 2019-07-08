Финансы

Сбербанк снизил ставки по вкладам в рублях и валютеРоссийская газета 07:40

Ставки по базовой линейке для массовых клиентов снижены на разные величины: от 0,45 до 0,55 процентного пункта в рублях и от 0,05 до 0,75 процентного пункта в долларах США в зависимости от срока, суммовой градации и наличия опций пополнения и снятия средств, говорится в ответе Сбербанка.
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Сбербанк снизил ставки по вкладам в рублях на 0,45-0,55 п.п

ТАСС06:00

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Сбербанк снизил ставки по вкладам

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Сбербанк снизил ставки по рублевым и валютным вкладам

РИА Новости04:59

Сбербанк снизил ставки по рублевым и валютным вкладам

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