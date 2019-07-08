Максимальная розничная ставка в долларах упала с 1,75 до 1,35% годовых – такой доход банк начисляет при вложении от $20 000 на срок 1–2 года. Сбербанк снижает максимальную ставку розничного вклада в рублях второй раз за месяц.

с чего всё началось

Сбербанк снизил максимальные процентные ставки по вкладам в рублях и валюте, сообщили РБК в пресс-службе кредитной организации.

Сбербанк снизил ставки по вкладам в рублях и валюте

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