Финансы

Сбербанк снизил ставки по вкладам в рублях и валютеРБК 05:52

Сбербанк снизил максимальные процентные ставки по вкладам в рублях и валюте, сообщили РБК в пресс-службе кредитной организации.
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Сбербанк резко снизил ставки по вкладам в рублях и валюте

Максимальная розничная ставка в долларах упала с 1,75 до 1,35% годовых – такой доход банк начисляет при вложении от $20 000 на срок 1–2 года. Сбербанк снижает максимальную ставку розничного вклада в рублях второй раз за месяц.
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Сбербанк снизил максимальные ставки по вкладам в рублях и долларах

Life.ru05:16

Сбербанк снизил ставки по вкладам в рублях и валюте

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