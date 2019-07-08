Максимальная розничная ставка в долларах упала с 1,75 до 1,35% годовых – такой доход банк начисляет при вложении от $20 000 на срок 1–2 года. Сбербанк снижает максимальную ставку розничного вклада в рублях второй раз за месяц.

с чего всё началось

Отмечается, что причинами снижения ставок по вкладам стало снижение ключевой ставки ЦБ и повышение норматива обязательных резервов с 7 до 8 процентов. Банк России снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 7,5 процента годовых 14 июля.

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