Финансы
Сбербанк снизил ставки по вкладам в рублях и валютеРБК 05:52
Сбербанк снизил максимальные процентные ставки по вкладам в рублях и валюте, сообщили РБК в пресс-службе кредитной организации.
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с чего всё началось
Максимальная розничная ставка в долларах упала с 1,75 до 1,35% годовых – такой доход банк начисляет при вложении от $20 000 на срок 1–2 года. Сбербанк снижает максимальную ставку розничного вклада в рублях второй раз за месяц.Ведомости04:49
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Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 16:59, Вашингтон
Политика
В Тбилиси начались столкновения между митингующими
Обновлено в 16:54
Политика
Госдума поднимет вопрос о запрете поставок вина и воды из Грузии
В Госдуме обсудят вопросы о прекращении поставок воды и вина из Грузии, а также запрет на денежные переводы, рассказал глава "Единой России" Сергей Неверов.
Обновлено в 06:38
Энергетика
«Транснефть» заявила о выступлении «Роснефти» в роли ее недоброжелателя
Представитель «Роснефти» выразил сожаление в связи с комментарием «Транснефти».
Обновлено в 13:23
Общество
В Гидрометцентре рассказали, когда в Россию вернется лето
По данным Гидрометцентра, на этой неделе на северо-западе России вновь ожидается дождливая погода.
Обновлено в 02:03
Баскетбол
«Оклахома-Сити» обменял Джерами Гранта в «Денвер» на пик 1-го раунда
«Оклахома-Сити» обменял форварда Джерами Гранта в «Денвер» на пик 1-го раунда драфта-2020, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.
Обновлено в 12:10
Авто
Мировые продажи Hyundai Venue начнутся во второй половине 2019 года
Новый компактный кроссовер Hyundai Venue появится на мировом автомобильном рынке во второй половине этого года.
Обновлено в 12:10
Политика
Владелец NewsOne опроверг заявления о связи с российским банком
Владелец украинского телеканала NewsOne, депутат Верховной рады Тарас Козак опроверг заявление генпрокурора Юрия Луценко о том, что канал связан с российским Промсвязьбанком.
Обновлено в 16:22
Политика
Медведев пошутил про отсутствующих на совещании вице-премьеров
На мероприятии присутствовали семь вице-премьеров из десяти: первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов и заместители председателя правительства Максим Акимов, Татьяна Голикова, Ольга Голодец, Алексей Гордеев, Виталий Мутко и Юрий Трутнев.
Обновлено в 07:43
Политика
В Киеве у здания телеканала NewsOne собрались протестующие
В Киеве несколько сотен человек митингуют у здания телеканала NewsOne, который ранее планировал провести телемост «Киев — Москва».
Обновлено в 15:56
Политика
Трамп отказался иметь дело с британским послом
Президент США Дональд Трамп в двух сообщениях в Twitter раскритиковал уходящего премьера Великобритании Терезу Мэй, посла в США Кима Дэррока и заявил, что остался доволен своим визитом в Соединенное Королевство.
Обновлено в 15:02
Происшествия
Суд прекратил дело жителя Архангельска Александра Пушкина о неуважении к власти из-за комментария про судей
Октябрьский районный суд Архангельска прекратил административное дело в отношении жителя Архангельска Александра Пушкина по статье о неуважении к власти в интернете (часть 3 статьи 20.1 КоАП) из-за его комментария о судьях, сообщает в своем телеграм-канале глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.
Обновлено в 13:30
Авто
Мантуров назвал приблизительную стоимость седана Aurus Senat
Представитель Мантурова не стал называть «Ведомостям» ориентировочные цены других моделей марки (лимузин, кроссовер, фургон и проч.).
Обновлено в 05:25
Политика
В России нашли альтернативу Грузии
Абхазия и другие кавказские направления могут стать для россиян альтернативой Грузии, перелет в которую запрещен российским авиакомпаниям с 8 июля.
Обновлено в 15:54
Авто
Появились первые фотографии обновлённой Lada Largus
Первые экземпляры обновленного Lada Largus уже начали сходить с конвейера B0 еще в конце февраля 2019 года, а вот Cross-модификацию нанчут производить в течении недели.
Обновлено в 04:03
Экономика
Росстат опубликовал данные об инфляции раньше времени по ошибке
Глава министерства Максим Орешкин быстро отреагировал на эту ситуацию, потребовав от Росстата и ЦБ провести служебное расследование.
Обновлено в 10:18
Здоровье
Любителям выпить хотят давать отсрочку при получении прав
Минздрав предлагает давать отсрочку при получении водительского удостоверения тем россиянам, которые регулярно употребляют алкоголь.
Обновлено в 07:12
Происшествия
20-летняя российская гандболистка погибла в Польше
Обновлено в 07:58
Авто
Kia Cerato GT-Line появится в РФ до конца 2019 года
Новый KIA Cerato GT-Line появится на российском рынке до конца 2019 года.
Обновлено в 08:58
Происшествия
Супруг кассира из Башкирии проиграл украденные 20 миллионов
Супруг кассира из Башкирии, задержанной по подозрению в хищении более 20 миллионов рублей в банке, утверждает, что проиграл украденные деньги в азартных играх.
Обновлено в 15:24
Политика
Кадыров предложил наказать оскорбившего Путина грузинского ведущего
Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале отреагировал на слова грузинского телеведущего Георгия Габунии, который в прямом эфире обругал матом президента России Владимира Путина.
Обновлено в 14:50
Транспорт
Участок красной ветки московского метро закроют на неделю
В Москве закроют участок Сокольнической линии метро от "Университета" до "Коммунарки" с 13 по 20 июля.
Обновлено в 13:56
Шоу-бизнес
45-летняя Юлия Высоцкая появилась на обложке глянца в одном пиджаке
На снимке актриса позирует в пиджаке на голое тело, демонстрируя стройную фигуру.
Обновлено в 10:27
Экономика
Спонсора «Своей игры» уличили в выводе денег в офшор
Канцелярский бренд и бывший спонсор интеллектуальной программы «Своя игра» Erich Krause перевел 298,3 млн руб. в фирму-однодневку на Кипре под видом оплаты рекламы в передаче.
Обновлено в 10:52
Общество
Белоруссия обнаружила недолив растительного масла в российском импорте
Белоруссия проверила импортируемое из РФ фасованное подсолнечное масло и обнаружила недолив в 80% проверенных партий.
Обновлено в 12:10
Авто
Инженер из Германии не смог доказать факт плагиата со стороны ГАЗа
Ранее господин Постников обвинил ГАЗ в плагиате в связи с тем, что, по его мнению, для создания внедорожника «Вепрь Next» использовались его эскизы без соответствующего на то разрешения.
Обновлено в 06:54
Футбол
Алексей Сутормин стал игроком «Зенита»
Обновлено в 12:58
Авто
Культовый Ford GT выставили на продажу
Аукционный дом RM Sotheby's выставил на торги спортивное купе Ford GT 2006 года выпуска.
Обновлено в 10:12
Транспорт
Весь задержанный багаж отправлен из Шереметьево
Обновлено в 07:26
Политика
Зеленский предложил внести изменения в порядок выплат пенсий жителям Донбасса
Президент Украины Зеленский предложил внести изменения в порядок выплаты пенсий и социальных пособий жителям ДНР и ЛНР, а также упростить порядок провоза товаров с Украины в Народные Республики.
Обновлено в 12:41