Финансы

Сбербанк снизил ставки по вкладам в рублях и валютеNews.ru 05:13

До понижения максимальная ставка по вкладам в долларах составляла 1,75%. Ставка кредитных организаций по рублёвым вкладам в третьей декаде июня 2019 года опустилась. Из материалов ЦБ следует, что средняя максимальная процентная ставка по вкладам в российских рублях составила 7,27%, писал News.ru.
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Сбербанк резко снизил ставки по вкладам в рублях и валюте

Максимальная розничная ставка в долларах упала с 1,75 до 1,35% годовых – такой доход банк начисляет при вложении от $20 000 на срок 1–2 года. Сбербанк снижает максимальную ставку розничного вклада в рублях второй раз за месяц.
Ведомости04:49

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Сбербанк снизил ставки по вкладам в рублях на 0,45-0,55 п.п

ТАСС06:00

Сбербанк снизил ставки по рублевым и валютным вкладам

Коммерсантъ05:47

Сбербанк снизил ставки по рублевым и валютным вкладам

РИА Новости04:59

Сбербанк снизил ставки по рублевым и валютным вкладам

Интерфакс05:26

Сбербанк снизил максимальные ставки по вкладам в рублях и долларах

Life.ru05:16

Сбербанк снизил ставки по вкладам

Телеканал 360°05:42

Сбербанк резко снизил ставки по вкладам в рублях и валюте

Ведомости04:49
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 07:54, Вашингтон
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В Армении собираются восстановить единственный в мире радиооптический телескоп, способный обозревать небо сразу в двух диапазонах.
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Опубликован рейтинг самых богатых и самых бедных регионов России

Именно ЯНАО можно смело называть регионом с высокими доходами населения. На втором месте Ненецкий автономный округ.
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Рынок поддельных товаров класса люкс превысил легальный

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