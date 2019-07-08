Финансы
Сбербанк снизил ставки по вкладам в рублях и валютеNews.ru 05:13
До понижения максимальная ставка по вкладам в долларах составляла 1,75%. Ставка кредитных организаций по рублёвым вкладам в третьей декаде июня 2019 года опустилась. Из материалов ЦБ следует, что средняя максимальная процентная ставка по вкладам в российских рублях составила 7,27%, писал News.ru.
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Максимальная розничная ставка в долларах упала с 1,75 до 1,35% годовых – такой доход банк начисляет при вложении от $20 000 на срок 1–2 года. Сбербанк снижает максимальную ставку розничного вклада в рублях второй раз за месяц.Ведомости04:49
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