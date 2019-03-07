Финансы
Сбербанк снизил ставки по вкладамDeita.ru 08 марта в 15:04
С 7 марта 2019 года снижены процентные ставки по вкладам в валюте в Сбербанке, сообщает DEITA.
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Пассажирский автобус взорвался в центре Стокгольма в воскресенье, в результате водитель госпитализирован.
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Названы самые богатые актеры России
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Болельщик напал на футболиста «Астон Виллы» во время матча
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Новый художественный руководитель МХАТ имени Горького Эдуард Бояков запретил артистам курить в театре и употреблять алкоголь.
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В возрасте 84 лет ушел из жизни знаменитый американский актер Джед Аллан, сыгравший СиСи Кэпвелла в культовой телесаге "Санта-Барбара".
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Происшествия
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Общество
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Происшествия
Здание школы частично обрушилось в Чувашии
Инцидент произошел в селе Большие Чаки по улице Школьная, дом 20. Обрушилась часть кирпичного здания 1974 года постройки.
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В Москве погибла поэтесса Лола Льдова
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Поклонская презентовала автобиографию в Крыму
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Происшествия
Попытка кита проглотить дайвера попала на видео
Дайвер и подводный фотограф Райнер Шимпф рассказал Barcroft Animals, как едва не стал добычей кита.
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Армия и оружие
Опубликовано видео испытаний нового российского ослепляющего оружия
Телеканал "Звезда" опубликовал видео испытаний станции визуально-оптических помех "Филин".
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Наталья Непряева взяла серебро на лыжном марафоне в Кубке мира
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Кадыров прокомментировал инцидент с американским дипломатом и миной
Лидер Чечни Рамзан Кадыров заявил, что американский дипломат, которого задержали с миной в московском Шереметьеве, скорее всего проверял систему безопасности аэропорта.
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Спорт
Украинское СМИ обвинило Логинова в краже медали у Пидручного
Российского биатлониста Александра Логинова обвинили в краже медли, сообщает Sport.ua.
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Музыка
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Певец Сергей Лазарев представил песню, с которой выступит на международном песенном конкурсе "Евровидение-2019" в Израиле.
Обновлено вчера в 12:02
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В Рязани мать выбросила в мусорку новорожденного сына
Новорожденного мальчика нашли утром 10 марта в мусорном контейнере на окраине Рязани. Вскоре полиция нашла и его мать.
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Футбол
Катар заплатил ФИФА за ЧМ 400 миллионов долларов, есть документы
Издание опубликовало документ, согласно которому Катар заплатил $ 400 млн за получение права провести ЧМ-2022.
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Происшествия
В нападении на посольство КНДР подозревают американские спецслужбы
Полиция и Национальный центр разведки Испании, совместно расследующие нападение на посольство КНДР в Мадриде феврале этого года, до сих пор не установили личности нападавших.
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Массовую драку футбольных фанатов во Владивостоке сняли на видео
Как сообщают СМИ, агрессивно настроенные фанаты устроили серию массовых драк, в том числе – в непосредственной близости от стадиона "Динамо", где в этот день проходила игра.
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