Финансы
Сбербанк снизил ставки по вкладамLenta.ru вчера в 09:10
Отмечается, что причинами снижения ставок по вкладам стало снижение ключевой ставки ЦБ и повышение норматива обязательных резервов с 7 до 8 процентов. Банк России снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 7,5 процента годовых,14 июня.
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с чего всё началось
Максимальная розничная ставка в долларах упала с 1,75 до 1,35% годовых – такой доход банк начисляет при вложении от $20 000 на срок 1–2 года. Сбербанк снижает максимальную ставку розничного вклада в рублях второй раз за месяц.Ведомостивчера в 04:49
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Политика
Глава администрации Гонконга оценила законопроект об экстрадиции
Глава администрации Гонконга Кэрри Лам заявила, что законопроект об экстрадиции, который вызвал волну протестов, «мёртв», сообщает CNBC.
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Здоровье
В Улан-Удэ урологи провели уникальную операцию
В Улан-Удэ урологи Республиканской клинической больницы провели уникальную операцию 70-летнему пациенту.
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Муж сбежавшей кассирши проиграл украденные миллионы рублей
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Лолита рассказала о своих эмоциях после гастролей в Донецке и Луганске
Популярная певица Лолита Милявская выступила с концертами в Донецке и Луганске.
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Космос
В конце августа на МКС планируется очередной выход американских астронавтов в открытый космос
Космонавты Алексей Овчинин и Олег Кононенко выходили в открытый космос в мае.
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Как врачи «вытаскивают» подростков, оказавшихся на грани самоубийства
"Запрещены смартфоны и агрессивный макияж" Как врачи "вытаскивают" подростков, оказавшихся на грани самоубийства Мария Семенова Клиника кризисной помощи для подростков при центре психического здоровья имени Сухаревой — место, где уютные кресла-мешки и разбросанные по полу баночки с краской соседствуют с наглухо запертыми дверьми и строгим запретом на смартфоны, кроссовки, крестики на шее.
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Происшествия
66% россиян сочли обычной практикой подбрасывание полицией наркотиков
Подбрасывание полицейскими наркотиков и фальсификация дел против неугодных — обычная практика в сегодняшней России, считают 66% опрошенных.
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Политика
Кадыров отреагировал на слова оскорбившего Путина грузинского ведущего
Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на выходку грузинского телеведущего Георгия Габунии, который нецензурно оскорбил Владимира Путина в эфире телеканала "Рустави 2".
Обновлено вчера в 14:29
Футбол
Три российских клуба интересуются полузащитником сборной Уругвая
Сразу три российских клуба заинтересованы в полузащитнике «Сампдории» Гастоне Рамиресе.
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Политика
Мадуро начал переговоры с венесуэльской оппозицией
Обновлено вчера в 22:22
Авто
Появились первые фотографии обновлённой Lada Largus
Незадолго до крупного фейслифта LADA Largus, выход которого состоится не раньше 2020 года, «АвтоВАЗ» выпустит слегка обновленную версию модели.
Обновлено вчера в 04:30
Политика
Госдума попросила санкций против Грузии
Авторы заявления из Комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками ссылаются на федеральный закон «О специальных экономических и принудительных мерах», который определяет, какие санкции власти России могут вводить в отношении другого государства.
Обновлено вчера в 17:57
Баскетбол
Михаил Прохоров: «„Бруклин“ в какой-то момент даст нам чемпионство»
Российский бизнесмен Михаил Прохоров, который является основным владельцем "Бруклина", прокомментировал подписание звездных свободных агентов.
Обновлено в 00:00
Финансы
Эксперты предупредили о возможном дефолте США в сентябре
США могут столкнуться с дефолтом уже в начале сентября из-за слишком низких налоговых поступлений, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на доклад Центра двухпартийной политики (BPC).
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Кино
Скончался актер и режиссер Владимир Златоустовский
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Аскрен: я не помню, что было в октагоне, очнулся уже в больнице
Обновлено вчера в 17:51
Политика
Кремль прокомментировал предложение Зеленского Путину
Предложение украинского президента Владимира Зеленского о переговорах по урегулированию на Украине будет рассмотрено, но пока Россия не готова дать ответ.
Обновлено вчера в 05:40
Происшествия
В США на испытательной площадке SpaceX произошел пожар
В городе Коко, штат Флорида, произошел пожар на площадке для испытаний космического корабля Starship, разработкой которого занимается SpaceX.
Обновлено вчера в 21:59
Политика
Зеленский рассказал об ожиданиях Украины по транзиту российского газа
Киев надеется достичь соглашения с Россией по транзиту газа через украинскую территорию в сентябре этого года, заявил президент Украины Владимир Зеленский 8 июля на пресс-конференции по итогам саммита Украина–ЕС.
Обновлено вчера в 20:40
Кино
В Сеть выложили трейлер фильма «Малефисента: Владычица тьмы»
Официальный трейлер фильма "Малефисента: Владычица тьмы", появился в Сети.
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Наука
Быстрое укорочение теломер сократило жизнь
Обновлено вчера в 12:26
Здоровье
Роскачество проверило бургеры McDonalds и KFC на антибиотики
Роскачество проверило бургеры 11 сетевых ресторанов на содержание антибиотиков в мясе котлет, и обнаружило «малые дозы» антибиотиков в продукции нескольких сетей.
Обновлено в 01:00
Армия и оружие
В Донбассе украинский военный расстрелял свою подчиненную
В Донбассе начальник отделения кадров одной из частей ВСУ расстрелял свою подчиненную за шпионаж в пользу ЛНР.
Обновлено вчера в 20:00
Происшествия
В Челябинске погиб молодой отец, выпав из окна многоэтажки
В пресс-службе областной ГИБДД факт падения мужчины из окна дома на ЧМЗ подтвердили.
Обновлено в 00:49
Политика
Порошенко пообещал дать по морде недовольным украинцам
Бывший президент Украины Петр Порошенко возмутился тем, что на его встречах с избирателями в рамках предвыборной кампании партии "Европейская солидарность" некоторые люди кричат "Ганьба !" ("Позор !"), и пригрозил недовольным физической расправой.
Обновлено вчера в 10:54
Политика
Авиасообщение между Россией и Грузией прекратилось
В понедельник, 8 июля, вступил в силу запрет на прямые авиаперелеты между Россией и Грузией. Рейсы прекратили авиакомпании обеих стран.
Обновлено вчера в 01:53
Общество
В Вашингтоне затопило Белый дом и метро
Обновлено вчера в 17:57
Происшествия
Журналиста обвинили в воздействии на подсознание
Административное производство открыто участковым уполномоченным майором Рушаном Алимовым, который в одной из статей журналиста нашел фрагмент, «воздействующий на подсознание людей».
Обновлено вчера в 18:30
Экономика
Спонсора «Своей игры» уличили в выводе денег в офшор
Канцелярский бренд и бывший спонсор интеллектуальной программы «Своя игра» Erich Krause перевел 298,3 млн руб. в фирму-однодневку на Кипре под видом оплаты рекламы в передаче.
Обновлено вчера в 10:52