Финансы
Сбербанк снизил ставки по вкладамТелеканал 360° 05:42
Сбербанк снизил в среднем на 0,4% ставки по вкладам для населения. Теперь за вклад в рублях клиенты могут рассчитывать на максимальную ставку 5,05% годовых при вложении от 400 тысяч рублей на срок от трех месяцев до полугода. Об этом сообщается на официальном сайте кредитной организации.
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Максимальная розничная ставка в долларах упала с 1,75 до 1,35% годовых – такой доход банк начисляет при вложении от $20 000 на срок 1–2 года. Сбербанк снижает максимальную ставку розничного вклада в рублях второй раз за месяц.Ведомости04:49
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«Неизвестные открыли стрельбу из неустановленного оружия по машине, которая двигалась по Марксисткой улице, после чего остановили её и, пригрозив её водителю расправой, похитили из салона автомобиля сумку», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы столичного главка МВД.
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Башкирию, Челябинскую и Свердловскую области объединят в единый Уральский промышленный кластер.
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Энергетика
Добыча нефти в США побила новый рекорд
Добыча нефти и конденсата в США в апреле достигла 12,2 млн баррелей в сутки, побив предыдущий максимум - в 11 млн баррелей, зафиксированный в августе 2018 года.
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Происшествия
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Руководство ГИБДД Кабардино-Балкарии обвинили в создании преступного сообщества взяточников, под стражей 14 офицеров, еще один сбежал, сообщила журналистам в понедельник официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
Обновлено в 10:53
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Отмечается, что бразильский вингер Неймар не прибыл в указанное место.
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Экономика
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Обновлено в 12:47
Общество
В Ярославле отмечают День семьи, любви и верности
День семьи, любви и верности живет в нашей стране уже 11 лет. 8 июля для этого праздника – дата не случайная.
Обновлено в 09:20
Технологии
«Яндекс.Деньги» запускает новый сервис для геймеров «Я.Стример»
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Обновлено в 04:46
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Найдена связь NewsOne с российским банком
Генпрокуратура Украины нашла связь украинского телеканала NewsOne с российским банком, передает РИА "Новости".
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Зеленский сделал заявление по транзиту газа из РФ
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Музыка
Композитор Дунаевский назвал ерундой повторное участие в «Евровидении»
Композитор Максим Дунаевский рассказал «Известиям», как оценивает ситуацию, когда один и тот же исполнитель от России ездит на конкурс «Евровидение» по несколько раз.
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Севший на мель в Рыбинском водохранилище теплоход прибыл в порт
Ранее сообщалось, что пассажирский теплоход, на борту которого находятся почти 300 человек, сел на мель в Рыбинском водохранилище в Ярославской области.
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Названы самые популярные в России иномарки стоимостью до 1 млн рублей
В пятерку самых популярных у россиян автомашин средней ценой от 800 тыс. до 1 млн рублей еще вошли французский компактный кроссовер Renault Duster (18713 штук, стоимость — 995 тыс. рублей) и чешский лифтбек Skoda Rapid (16978 штук, стоимость — 952 тыс. рублей).
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Зеленский подтвердил готовность ЕС выделить Украине €500 млн
Украинский лидер Владимир Зеленский по итогам саммита Украина — ЕС подтвердил, что государства Евросоюза готовы предоставить стране макрофинансовую помощь в размере €500 млн.
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Экклстоун: хочу, чтобы Путин правил Европой
Бывший глава «Формулы-1» Берни Экклстоун признался в своей симпатии к президенту России Владимиру Путину.
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