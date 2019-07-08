Финансы

Сбербанк снизил ставки по вкладамТелеканал 360° 05:42

Сбербанк снизил в среднем на 0,4% ставки по вкладам для населения. Теперь за вклад в рублях клиенты могут рассчитывать на максимальную ставку 5,05% годовых при вложении от 400 тысяч рублей на срок от трех месяцев до полугода. Об этом сообщается на официальном сайте кредитной организации.
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Сбербанк резко снизил ставки по вкладам в рублях и валюте

Максимальная розничная ставка в долларах упала с 1,75 до 1,35% годовых – такой доход банк начисляет при вложении от $20 000 на срок 1–2 года. Сбербанк снижает максимальную ставку розничного вклада в рублях второй раз за месяц.
Ведомости04:49

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Сбербанк снизил ставки по вкладам в рублях на 0,45-0,55 п.п

ТАСС06:00

Сбербанк снизил ставки по вкладам в рублях и валюте

РБК05:52

Сбербанк снизил ставки по рублевым и валютным вкладам

Интерфакс05:26

Сбербанк снизил ставки по рублевым и валютным вкладам

Коммерсантъ05:47

Сбербанк снизил максимальные ставки по вкладам в рублях и долларах

Life.ru05:16

Сбербанк снизил ставки по рублевым и валютным вкладам

РИА Новости04:59

Сбербанк резко снизил ставки по вкладам в рублях и валюте

Ведомости04:49
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Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 13:58, Вашингтон
Происшествия

Неизвестные открыли стрельбу при ограблении в центре Москвы

«Неизвестные открыли стрельбу из неустановленного оружия по машине, которая двигалась по Марксисткой улице, после чего остановили её и, пригрозив её водителю расправой, похитили из салона автомобиля сумку», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы столичного главка МВД.
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Политика

Оскорбившего президента РФ грузинского ведущего отстранили от работы

Грузинский журналист и телеведущий Георгий Габуния решением саморегулирующей комиссии телекомпании "Рустави 2" отстранен от работы на два месяца.
Обновлено в 12:40
Происшествия

Число погибших при наводнении в Иркутской области увеличилось до 23

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Обновлено в 03:21
Футбол

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Обновлено в 12:58
Политика

Башкирию, Челябинскую и Свердловскую области объединят

Башкирию, Челябинскую и Свердловскую области объединят в единый Уральский промышленный кластер.
Обновлено в 11:22
Интернет

Apple начала тестировать биометрическую авторизацию для iCloud

Браузерная версия облачного сервиса iCloud будет поддерживать биометрическую авторизацию через Face ID или Touch ID.
Обновлено в 05:03
Происшествия

Семья из Курска отсудила у Минфина 2 млн рублей за исчезнувший клад

Обновлено в 10:44
Происшествия

20-летняя российская гандболистка погибла в Польше

Обновлено в 07:58
Путешествия

Из Грузии вернулись все организованные российские туристы

В пресс-службе Ростуризма сообщили, что все российские организованные туристы с датой обратного вылета из Грузии до 8 июля вернулись на территорию России.
Обновлено в 09:59
Политика

Кадыров назвал мразью обматерившего Путина грузинского журналиста

Глава Чечни Рамзан Кадыров раскритиковал грузинского телеведущего Георгия Габунию, который оскорбил президента России Владимира Путина в эфире канала «Рустави 2», и назвал его мразью и подонком.
Обновлено в 13:51
Политика

Лукашенко оценил предложение Зеленского о встрече с Путиным в Минске

Глава Белоруссии Александр Лукашенко оценил предложение украинского лидера Владимира Зеленского о проведении встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Минске.
Обновлено в 09:00
Шоу-бизнес

Навка показалась публике без макияжа

Навка показалась публике без макияжа Фигуристка поделилась свежим фото в инстаграме.
Обновлено в 13:09
Политика

Украинский телеканал NEWSONE отменил телемост с Россией из-за угроз

Украинский телеканал NEWSONE отменяет телемост с Россией из-за угроз физической расправы. Заявление опубликовано на сайте канала.
Обновлено в 06:22
Энергетика

Добыча нефти в США побила новый рекорд

Добыча нефти и конденсата в США в апреле достигла 12,2 млн баррелей в сутки, побив предыдущий максимум - в 11 млн баррелей, зафиксированный в августе 2018 года.
Обновлено в 12:38
Происшествия

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Руководство ГИБДД Кабардино-Балкарии обвинили в создании преступного сообщества взяточников, под стражей 14 офицеров, еще один сбежал, сообщила журналистам в понедельник официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
Обновлено в 10:53
Футбол

Неймар не явился на предсезонную подготовку ПСЖ

Отмечается, что бразильский вингер Неймар не прибыл в указанное место.
Обновлено в 13:53
Политика

Порошенко пообещал дать по морде недовольным украинцам

Бывший президент Украины Петр Порошенко возмутился тем, что на его встречах с избирателями в рамках предвыборной кампании партии "Европейская солидарность" некоторые люди кричат "Ганьба !" ("Позор !"), и пригрозил недовольным физической расправой.
Обновлено в 10:54
Экономика

The Bell: Сбербанк заинтересовался покупкой Ozon или Avito

Сбербанк рассматривает возможность приобретения онлайн-ритейлера Ozon или интернет-сервиса Avito, сообщило издание The Bell со ссылкой на собственные источники.
Обновлено в 12:47
Общество

В Ярославле отмечают День семьи, любви и верности

День семьи, любви и верности живет в нашей стране уже 11 лет. 8 июля для этого праздника – дата не случайная.
Обновлено в 09:20
Технологии

«Яндекс.Деньги» запускает новый сервис для геймеров «Я.Стример»

«Яндекс.Деньги» совместно с Donate.Stream запустил новый сервис для геймеров под названием «Я.Стример», который помогает принимать донаты во время онлайн-трансляций и через виджеты показывать другим пользователям процесс сбора денег.
Обновлено в 04:46
Политика

Найдена связь NewsOne с российским банком

Генпрокуратура Украины нашла связь украинского телеканала NewsOne с российским банком, передает РИА "Новости".
Обновлено в 08:33
Политика

Зеленский сделал заявление по транзиту газа из РФ

Украинский лидер Владимир Зеленский выразил надежду, что ему удастся договориться с Россией о продолжении транзита российского газа по территории Украины.
Обновлено в 12:05
Шоу-бизнес

Лолита Милявская призналась, что муж Дмитрий Иванов ее «послал»

Лолита Милявская вышла замуж за тренера по йоге в 2010 году, чему не помешала даже 11-летняя разница в возрасте.
Обновлено в 11:40
Музыка

Композитор Дунаевский назвал ерундой повторное участие в «Евровидении»

Композитор Максим Дунаевский рассказал «Известиям», как оценивает ситуацию, когда один и тот же исполнитель от России ездит на конкурс «Евровидение» по несколько раз.
Обновлено вчера в 19:54
Политика

Бурджанадзе считает провокацией выходку журналиста на грузинском ТВ

Лидер партии "Единая Грузия - Демократическое движение", экс-спикер парламента Грузии Нино Бурджанадзе заявила на брифинге, что выступление журналиста Георгия Габуния на телеканале "Рустави 2" является провокацией против грузинского народа и "не вмещается ни в политические, ни в журналистские, ни в человеческие и ни в этические рамки".
Обновлено в 07:26
Происшествия

Севший на мель в Рыбинском водохранилище теплоход прибыл в порт

Ранее сообщалось, что пассажирский теплоход, на борту которого находятся почти 300 человек, сел на мель в Рыбинском водохранилище в Ярославской области.
Обновлено в 12:28
Авто

Названы самые популярные в России иномарки стоимостью до 1 млн рублей

В пятерку самых популярных у россиян автомашин средней ценой от 800 тыс. до 1 млн рублей еще вошли французский компактный кроссовер Renault Duster (18713 штук, стоимость — 995 тыс. рублей) и чешский лифтбек Skoda Rapid (16978 штук, стоимость — 952 тыс. рублей).
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Политика

Зеленский подтвердил готовность ЕС выделить Украине €500 млн

Украинский лидер Владимир Зеленский по итогам саммита Украина — ЕС подтвердил, что государства Евросоюза готовы предоставить стране макрофинансовую помощь в размере €500 млн.
Обновлено в 11:28
Политика

Экклстоун: хочу, чтобы Путин правил Европой

Бывший глава «Формулы-1» Берни Экклстоун признался в своей симпатии к президенту России Владимиру Путину.
Обновлено в 10:50
Политика

Украинского вице-премьера не пустили на саммит Украина-ЕС

Вице-премьера Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванну Климпуш-Цинцадзе не пустили на проходящий в Киеве саммит Украина-ЕС.
Обновлено в 13:40
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