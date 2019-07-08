Финансы
Сбербанк снизил максимальные ставки по вкладамМуксун.fm 07:05
Сбербанк понизил ставки по валютным и рублевым вкладам, сообщается на сайте банка. На данный момент максимальная ставка по кладу равняется 5,05%. По валютным вкладам максимум - 1,35%.
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Максимальная розничная ставка в долларах упала с 1,75 до 1,35% годовых – такой доход банк начисляет при вложении от $20 000 на срок 1–2 года. Сбербанк снижает максимальную ставку розничного вклада в рублях второй раз за месяц.Ведомости04:49
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Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 15:27, Вашингтон
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Обновлено вчера в 21:32
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Обновлено в 14:37
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Происшествия
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Семилетней девочке из Ингушетии, которую истязали в приемной семье, все же придется ампутировать правую руку; прежние - более оптимистичные - прогнозы врачей не оправдались; об этом в понедельник рассказала уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова.
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Политика
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Политика
Соловьев отреагировал на брань грузинского телеведущего в адрес Путина
Российский телеведущий Владимир Соловьев в своем телеграм-канале отреагировал на оскорбления грузинского телеведущего канала "Рустави 2" Георгия Габунии в адрес Владимира Путина.
Обновлено вчера в 17:30
Политика
Блогер Горный вызвал на бой журналиста «Рустави 2»
Крымский блогер Александр Горный заявил, что вызывает на бой ведущего грузинского телеканала «Рустави 2» Георгия Габунию, который в своей программе нецензурно высказался в адрес президента РФ Владимира Путина.
Обновлено в 12:42
Кино
В Сеть выложили трейлер фильма «Малефисента: Владычица тьмы»
Официальный трейлер фильма "Малефисента: Владычица тьмы", появился в Сети.
Обновлено в 09:36
Происшествия
Суд прекратил дело жителя Архангельска Александра Пушкина о неуважении к власти из-за комментария про судей
Октябрьский районный суд Архангельска прекратил административное дело в отношении жителя Архангельска Александра Пушкина по статье о неуважении к власти в интернете (часть 3 статьи 20.1 КоАП) из-за его комментария о судьях, сообщает в своем телеграм-канале глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.
Обновлено в 13:30
Политика
Последний перед закрытием сообщения рейс вылетел из Москвы в Тбилиси
Последний рейс российской авиакомпании в Тбилиси перед закрытием авиасообщения вылетел из московского аэропорта Шереметьево, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 15:23
Происшествия
20-летняя российская гандболистка погибла в Польше
Обновлено в 07:58
Футбол
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24-летний защитник "Зенита" Эльмир Набиуллин, как и ожидалось, перешел в "Сочи".
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Авто
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Эксперты аналитического агентства «АвтоСТАТ» назвали ТОП-5 самых популярных иномарок на рынке РФ стоимостью от 800 тысяч до 1 млн рублей.
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В список бойцов, планируемых к добавлению в игру Mortal Kombat 11, имеется небезызвестная «девушка-молния» по имени Синдел, которая покорила сердца многих геймеров по предыдущим частям культового файтинга.
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Бывший хоккеист новокузнецкого «Металлурга» Александр Титов дисквалифицирован Федерацией хоккея России на четыре года за нарушение антидопинговых правил.
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Алексей Сутормин: Благодарен «Рубину», что не стал препятствовать переговорам с «Зенитом»
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Суд продлил домашний арест Майкла Калви
"Суд постановил: ходатайство следствия удовлетворить, продлить обвиняемому Калви меру пресечения в виде домашнего ареста на три месяца, до 13 октября", - огласил решение судья Артур Карпов.
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Диспансеризацию в прошлом году прошли 21 млн человек, а к концу 2019 года их количество должно превысить 62 млн.
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Умер режиссер Владимир Златоустовский
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Авто
Культовый Ford GT выставили на продажу
Аукционный дом RM Sotheby's выставил на торги спортивное купе Ford GT 2006 года выпуска.
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Иран превысил уровень обогащения урана
Иран начал обогащать уран выше 3,67 процента - максимального уровня, предусмотренного Совместным всеобъемлющим планом действий.
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