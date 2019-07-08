Финансы

Сбербанк снизил ставки по вкладамТелеканал 360° 05:42

Сбербанк снизил в среднем на 0,4% ставки по вкладам для населения. Теперь за вклад в рублях клиенты могут рассчитывать на максимальную ставку 5,05% годовых при вложении от 400 тысяч рублей на срок от трех месяцев до полугода. Об этом сообщается на официальном сайте кредитной организации.
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Сбербанк снизил ставки по рублевым и валютным вкладам

Интерфакс05:26

Сбербанк снизил ставки по рублевым и валютным вкладам

Коммерсантъ05:47

Сбербанк снизил ставки по вкладам

Телеканал 360°05:42

Сбербанк снизил ставки по вкладам в рублях на 0,45-0,55 п.п

ТАСС06:00

Сбербанк снизил максимальные ставки по вкладам в рублях и долларах

Life.ru05:16

Сбербанк снизил ставки по рублевым и валютным вкладам

РИА Новости04:59

Сбербанк резко снизил ставки по вкладам в рублях и валюте

Ведомости04:21
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 06:22, Вашингтон
Происшествия

В Москве после ДТП погиб сын известного бизнесмена, сообщил источник

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Украинский телеканал объяснил решение провести телемост с Россией

На украинском телеканале NewsOne заявили, что считают выход на открытый диалог с Россией журналистским долгом.
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Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе назвал провокацией инцидент с телеведущим "Рустави 2" Георгия Габуния, который в авторской программе нецензурно высказался в адрес Владимира Путина.
Обновлено вчера в 16:24
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Авто

В Минпромторге назвали розничную цену Aurus Senat Sedan

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Происшествия

Должник заперся от приставов в квартире и угрожает взорвать гранату

В северо-восточном округе столицы мужчина закрылся в квартире от сотрудников Федеральной службы судебных приставов и угрожает взорвать гранату.
Обновлено в 05:06
Армия и оружие

Масштабные учения десантников и авиации начались на юге России

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Обновлено в 03:24
Футбол

Самый молодой футболист в истории АПЛ продолжит карьеру в «Ливерпуле»

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Политика

В Сети обсуждают видео со странным поведением Зеленского

В Сети появилось видео, снятое на совещании Закарпатской таможни в Ужгороде, где президент Украины Владимир Зеленский ведет себя необычным образом.
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Шепелев объяснил, почему не женился на Жанне Фриске

Телеведущий Дмитрий Шепелев в книге «Жанна» объяснил, почему не взял в жены Жанну Фриске, которая скончалась от рака мозга в 2015 году.
Обновлено в 01:26
Происшествия

Самолет UTair развернулся над Литвой из-за ЧП на борту

Самолет Boeing 737 авиакомпании UTair, выполнявший рейс UT705 из Москвы в Берлин, подал сигнал об аварийной ситуации на борту и развернулся в сторону России, сообщает ТАСС.
Обновлено в 06:14
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В Москве ребенок случайно поджег себя, играя с жидкостью для розжига

Ребенок случайно поджег себя, играя с жидкостью для розжига огня с друзьями на востоке Москвы.
Обновлено в 05:28
Общество

Грузчикам Шереметьево повысили зарплату до 200 тысяч рублей

Прежде выплаты грузчикам Шереметьево составляли 45 тысяч рублей в месяц, а с июля они будут получать до 200-211 тысяч рублей.
Обновлено в 04:55
Авто

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Футбол

УЕФА опроверг информацию о приглашении сборной Аргентины в Лигу наций

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) опроверг появившуюся в СМИ информацию о приглашении сборной Аргентины выступать в Лиге наций.
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Шоу-бизнес

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Обновлено в 04:45
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Еще 14 россиян не пустили в Мексику

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ВС Башкирии отменил приговор из-за «дословного копирования»

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Общество

Солнечные батареи поставят на ГЭС-2 в Москве осенью 2019 года

Уточняется, что установку стеклянной крыши и солнечных батарей планируется завершить осенью 2019 года, после чего строители приступят к внутренней отделке помещений.
Обновлено в 06:01
Армия и оружие

Песков прокомментировал угрозы для судоходства в Баренцевом море

Погибших на глубоководном аппарате в Баренцевом море подводников похоронили 6 июля на Серафимовском кладбище в Петербурге.
Обновлено в 05:55
Финансы

Валютные резервы Китая растут второй месяц подряд

Валютные резервы Китая, крупнейшие в мире, увеличились в июне 2019 года на $18,23 млрд относительно предыдущего месяца до $3 трлн 119,23 млрд.
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В уральскую колонию пытались передать телефоны через квадрокоптер

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Обновлено в 06:05
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Политика

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Российские туристы массово аннулируют брони в гостиницах Батуми, Кутаиси и регионе Кахетия после отмены авиарейсов из РФ, а местные жители интересуются, как власти Грузии собираются действовать, чтобы сохранить турпоток из России, заявила глава Национального агентства туризма Грузии Мариям Квривишвили.
Обновлено в 03:51
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Самолет из Челябинска в Анталью задержан из-за удара молнии

Обновлено в 04:15
Политика

Бурджанадзе о ситуации с «Рустави 2»: переступлены все красные линии

Были не только нарушены политические, журналистские и этические нормы, но и переступлены все красные линии.
Обновлено в 05:20
Происшествия

В Москве уволен начальник ОВД по Басманному району

"По результатам служебной проверки принято решение об увольнении из органов внутренних дел начальника ОВД по Басманном району", - сказал собеседник агентства.
Обновлено в 05:35
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