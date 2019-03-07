Финансы

Сбербанк снизил ставки по валютным вкладамRT на русском вчера в 12:14

Сообщается, что снижение составило от 0,04 п. п. до 0,5 п. п. Так, ставки по долларовым вкладам (базовые и онлайн) снизились на 0,04 п. п. и 0,15 п. п. соответственно, а по премиальным пакетам — на 0,25 п. п. Ставки депозитов в евро в сегменте "Сбербанк Первый" и Sberbank Private Banking снижены на 0,14 п. п. и 0,5 п. п. соответственно.
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Сбербанк снизил ставки по валютным вкладам

РБКвчера в 12:24

Сбербанк снизил ставки валютных вкладов

Коммерсантъвчера в 12:20

Сбербанк снизил ставки по всей линейке вкладов в долларах и евро

ТАССвчера в 11:54

Сбербанк снизил ставки по валютным вкладам

Взгляд.рувчера в 12:11

Сбербанк понизил ставки по всем валютным вкладам

Интерфаксвчера в 12:10

Сбербанк снизил ставки по валютным вкладам

RT на русскомвчера в 12:14

Сбербанк снижает ставки валютных вкладов вслед за ВТБ и Альфа-банком

Ведомостивчера в 10:37
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