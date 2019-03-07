Финансы
Сбербанк снизил ставки по валютным вкладамRT на русском 12:14
Сообщается, что снижение составило от 0,04 п. п. до 0,5 п. п. Так, ставки по долларовым вкладам (базовые и онлайн) снизились на 0,04 п. п. и 0,15 п. п. соответственно, а по премиальным пакетам — на 0,25 п. п. Ставки депозитов в евро в сегменте "Сбербанк Первый" и Sberbank Private Banking снижены на 0,14 п. п. и 0,5 п. п. соответственно.
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Футбол
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Министерство иностранных дел Словакии вызвало российского посла в Братиславе Алексея Федотова в связи с комментарием посольства на статью в местной газете о «врагах России».
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Визитеры "в черных куртках" не представились и вошли в квартиру, несмотря на попытки матери журналиста их выгнать.
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Тимошенко заявила о намерении встретиться с Путиным
Кандидат в президенты Украины, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что намерена в случае победы на выборах встретиться с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 15:06
Футбол
«Волгоград Арена» признана лучшим стадионом 2018 года
Рейтинг лучших стадионов составляют с 2012 года. С 2014 года его разделили на голосование болельщиков и экспертов.
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Удлинение ледниковых периодов связали с расслоением океана
Изменения климата на Земле на протяжении последних 2,6 миллионов лет в первую очередь характеризуются циклической сменой ледниковых периодов и межледниковий.
Обновлено в 14:00
Футбол
Тренер «Вильярреала» сравнил «Зенит» со «Спартаком»
Главный тренер "Вильярреала" Хавьер Кальеха на пресс-конференции после победы в первом матче 1/8 финала Лиги Европы над "Зенитом" (3:1) отметил, что в чемпионате Испании есть похожая по стилю игры на петербуржцев команда, передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Гоша Чернов.
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В Новороссийске задержаны несколько граждан США. Данную информацию 6 марта подтвердила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Обновлено вчера в 15:36
Авто
Директор автосалона в Женеве назвал новый Aurus Limousine танком
Директор Международного женевского автосалона Андрэ Хефти назвал новый Aurus Limousine настоящим танком.
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Александр Кокорин: Больно ходить, жду врачей из «Зенита»
Обновлено в 00:17
Политика
8 марта объявлено днем перемирия в Донбассе
Подгруппа по безопасности в Донбассе согласовала дату вступления в силу очередного перемирия, которое назначено на 1.00 мск 8 марта.
Обновлено в 11:56
Космос
Ученые высчитали массу Млечного Пути
Европейскому космическому агентству (ЕКА) удалось определить приблизительную массу Млечного Пути - то есть Галактики, в которой находится Земля, Солнечная система и все отдельные звезды.
Обновлено в 15:09
Финансы
Доля золота в международных резервах России достигла рекордного уровня
Доля золота в международных резервах России обновила рекорд, увеличившись за февраль с 18,8 до 19%, следует из данных Центробанка.
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Армия и оружие
Генсек НАТО заявил об отсутствии планов размещать ракеты в Европе
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не планирует размещать новые ядерные ракеты в Европе.
Обновлено в 15:04
Футбол
УЕФА открыл расследование против «Манчестер Сити» из-за нарушений ФФП
Следственная палата Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по финансовому контролю открыла расследование в отношении английского «Манчестер Сити» по подозрению в нарушениях правил финансового фейр-плей (ФФП).
Обновлено в 13:39
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Поклонская рассказала о собранном компромате на коллег по Госдуме
Ранее в сентябре 2018 года Наталья Поклонская сообщала, что пройти проверку на соблюдение закона о противодействии коррупции предстоит пятерым депутатам Госдумы.
Обновлено в 04:38
Политика
Климкин назвал Крым «худшей версией России»
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Крым является «худшей версией России».
Обновлено в 13:20
Происшествия
В США скончался старейший член палаты представителей
В возрасте 95 лет в США из жизни ушел старейший член палаты представителей Ральф Холл. Об этом сообщает Associated Press.
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Происшествия
В «Газпроме» назвали полным аутом хищение на газопроводе в Приозерске
Член правления "Газпрома" Сергей Прозоров резко раскритиковал подчиненных из-за ситуации с газопроводом в городе Приозерске Ленинградской области.
Обновлено в 10:05
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Маск оценил российский носитель «Ангара»
Основатель SpaceX Илон Маск в твиттере дал оценку российской космической технике.
Обновлено в 15:39