Максимальная розничная ставка в долларах упала с 1,75 до 1,35% годовых – такой доход банк начисляет при вложении от $20 000 на срок 1–2 года. Сбербанк снижает максимальную ставку розничного вклада в рублях второй раз за месяц.

с чего всё началось

Сбербанк понизил ставки по валютным и рублевым вкладам, сообщается на сайте банка. На данный момент максимальная ставка по кладу равняется 5,05%. По валютным вкладам максимум - 1,35%.

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