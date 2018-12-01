Финансы
Вклад "Без паспорта" продолжает предложения Сбербанка к Новому году. Ставка 7% годовых на 1 год во вкладе "Без паспорта" соответствует аналогичному предложению во вкладе "Рекордный".
Ведомостивчера в 05:21
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с чего всё началось
Ставки вкладов базовой линейки Сбербанка пока остаются неизменными, максимальная не превышает 5,15% годовых – столько банк платит при размещении на 1-3 года во вклад «Сохраняй онлайн» от 400 000 руб.Ведомостивчера в 05:21
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Финансы
Глава МВФ: Высокий уровень мирового долга является неотложным вопросом
Глава МВФ Кристин Лагард заявила, что высокий уровень мирового долга, составляющий порядка 182 триллионов долларов США, является неотложным вопросом и предложила рекомендации для решения задач, стоящих перед мировой экономикой.
Обновлено вчера в 14:31
Финансы
Прогноз: рубль подумает о природе интеллектуального идиотизма в США
В результате уходившая на истекшей неделе на планку 67 руб./$, в связи с новым обострением российская валюта снижалась и в пятницу - на фоне сообщений об отмене саммита президентов РФ и США и снижения нефтяных цен ниже планки $59 за баррель.
Обновлено вчера в 04:58
Финансы
«Газпром» привлек кредиты у Intesa и J.P. Morgan на €2,3 млрд
Группа «Газпром» привлекла в октябре 2018 года кредиты у банков Intesa и J.P. Morgan на общую сумму €2,3 млрд, говорится в материалах газового холдинга.
Обновлено 30 ноября в 12:09
Финансы
Сроки ликвидации трех банков-банкротов продлили на Украине
Украинский фонд гарантирования вкладов физических лиц продлил на год сроки ликвидации трех банков, объявленных банкротами, сообщила в субботу пресс-служба фонда.
Обновлено вчера в 10:54
Финансы
ЦБ РФ продолжает следить за бурным ростом потребкредитования
ЦБ РФ продолжает следить за ситуацией бурного роста потребительского кредитования, сообщила журналистам первый зампред Банка России Ксения Юдаева.
Обновлено 30 ноября в 10:39
Финансы
Путин высказал основания усиления позиций БРИКС в МВФ
Президент, выступил на встрече стран БРИКС, отметив стабильность нового Банка развития, чем заявил основание добиваться усиления своего влияния в МВФ.
Обновлено вчера в 05:35
Финансы
Международные резервы России выросли за неделю на $2,5 млрд
Международные резервы России за неделю c 17 по 23 ноября выросли на $2,5 млрд — до $461,8 млрд. Об этом сообщает Центробанк 29 ноября.
Обновлено в 03:00
Финансы
Биржевой курс доллара опустился ниже 66 рублей
Биржевой курс доллара опустился ниже 66 рублей, свидетельствуют биржевые данные.
Обновлено 30 ноября в 09:30
Финансы
НАК: Борьбой с теневой экономикой ЦБ стимулирует тайную скупку валюты
Эксперт Национального антикоррупционного комитета в эфире НСН рассказал о побочном эффекте борьбы Банка России с теневым сектором экономики.
Обновлено 30 ноября в 10:51
Финансы
Убыток ВЭБа за 9 месяцев сократился до 69,6 млрд рублей
Объем и структура активов практически не изменились по сравнению с концом 2017 года (+0,3%). На кредитный портфель в структуре активов Группы приходится 52,2%. По сравнению c концом 2017 года кредитный портфель после вычета резерва под ожидаемые кредитные убытки незначительно сократился на 16,9 млрд рублей (-0,9%) и составил 1 767,1 млрд рублей.
Обновлено 30 ноября в 07:59
Финансы
Госдолг Северной Осетии на конец 2019 года составит 8,8 млрд
Госдолг Северной Осетии на конец 2019 года прогнозируется 8, 877 млрд рублей.
Обновлено 30 ноября в 07:58
Финансы
Цены на медь выросли на фоне восстановления аппетита к риску
Инвесторы сохраняли осторожность в преддверии торговых переговоров между президентом США Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином на саммите G20 в субботу.
Обновлено 29 ноября в 11:08
Финансы
Глава ФРС временно улучшил инвестиционные настроения
Накануне в рамках своего очередного выступления глава ФРС Д.Пауэлл дал крайне позитивный сигнал всем участникам рынка.
Обновлено 29 ноября в 06:45
Финансы
Фунт вновь попал под давление в Европе
На торгах в Европе в центре внимания участников рынка вновь оказался британский фунт.
Обновлено 29 ноября в 10:11
Финансы
Настоящего сигнала на покупку доллара в паре с рублем пока еще нет - Алор Брокер
Однако настоящий сигнал на покупку доллара появится при пробитии и закреплении над уровнем 67,4 рубля.
Обновлено 30 ноября в 11:01