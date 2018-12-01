Финансы
Вклад "Без паспорта" продолжает предложения Сбербанка к Новому году. Ставка 7% годовых на 1 год во вкладе "Без паспорта" соответствует аналогичному предложению во вкладе "Рекордный".
Ведомостивчера в 05:21
Оценить
с чего всё началось
Ставки вкладов базовой линейки Сбербанка пока остаются неизменными, максимальная не превышает 5,15% годовых – столько банк платит при размещении на 1-3 года во вклад «Сохраняй онлайн» от 400 000 руб.Ведомостивчера в 05:21
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7121 источник, обновлено в 07:14, Ашберн
Финансы
Глава МВФ: Высокий уровень мирового долга является неотложным вопросом
Глава МВФ Кристин Лагард заявила, что высокий уровень мирового долга, составляющий порядка 182 триллионов долларов США, является неотложным вопросом и предложила рекомендации для решения задач, стоящих перед мировой экономикой.
Обновлено вчера в 14:31
Финансы
Американские индексы торгуются в минусе накануне старта саммита G-20
Игроки решили взять передышку после вчерашнего ралли, произошедшего на фоне "голубиного" тона выступления главы ФРС Джерома Пауэлла, с учетом высокой неопределенности накануне старта саммита G-20.
Обновлено вчера в 09:48
Финансы
«Газпром» привлек кредиты у Intesa и J.P. Morgan на €2,3 млрд
Группа «Газпром» привлекла в октябре 2018 года кредиты у банков Intesa и J.P. Morgan на общую сумму €2,3 млрд, говорится в материалах газового холдинга.
Обновлено 30 ноября в 12:09
Финансы
Путин высказал основания усиления позиций БРИКС в МВФ
Президент, выступил на встрече стран БРИКС, отметив стабильность нового Банка развития, чем заявил основание добиваться усиления своего влияния в МВФ.
Обновлено вчера в 05:35
Финансы
Рубль замедлил рост после отмены встречи Путина и Трампа
Курс рубля замедлил темпы роста к доллару и евро после заявления президента США Дональда Трампа о том, что он отменяет встречу с президентом России Владимиром Путиным в Аргентине.
Обновлено 30 ноября в 05:19
Финансы
Международные резервы России выросли за неделю на $2,5 млрд
Международные резервы России за неделю c 17 по 23 ноября выросли на $2,5 млрд — до $461,8 млрд. Об этом сообщает Центробанк 29 ноября.
Обновлено в 03:00
Финансы
ЦБ РФ продолжает следить за бурным ростом потребкредитования
ЦБ РФ продолжает следить за ситуацией бурного роста потребительского кредитования, сообщила журналистам первый зампред Банка России Ксения Юдаева.
Обновлено 30 ноября в 10:39
Финансы
НАК: Борьбой с теневой экономикой ЦБ стимулирует тайную скупку валюты
Эксперт Национального антикоррупционного комитета в эфире НСН рассказал о побочном эффекте борьбы Банка России с теневым сектором экономики.
Обновлено 30 ноября в 10:51
Финансы
Рубль стал самой нестабильной валютой
Агентство Bloomberg опубликовало антирейтинг мировых валют, лидером которого стал рубль.
Обновлено в 04:35
Финансы
Убыток ВЭБа за 9 месяцев сократился до 69,6 млрд рублей
Объем и структура активов практически не изменились по сравнению с концом 2017 года (+0,3%). На кредитный портфель в структуре активов Группы приходится 52,2%. По сравнению c концом 2017 года кредитный портфель после вычета резерва под ожидаемые кредитные убытки незначительно сократился на 16,9 млрд рублей (-0,9%) и составил 1 767,1 млрд рублей.
Обновлено 30 ноября в 07:59
Финансы
«Аэрофлот» опубликовал сильные результаты за III квартал
В результате EBITDA выросла на 7% до 40.5 млрд руб. Чистая прибыль авиакомпании составила 27.7 млрд руб. (+14.2% г/г).
Обновлено 30 ноября в 01:53
Финансы
Как поведут себя доллар и евро в начале недели: курс валют в Молдове
Доллар и евро уступят в первый день рабочей недели по четыре бана и установятся на отметке в 17,1902 лея и 19,5479 лея, соответственно.
Обновлено в 06:01
Финансы
Госдолг Северной Осетии на конец 2019 года составит 8,8 млрд
Госдолг Северной Осетии на конец 2019 года прогнозируется 8, 877 млрд рублей.
Обновлено 30 ноября в 07:58
Финансы
Рубль проведет декабрь в диапазоне 65–68 рублей – эксперт
Сильной волатильности рубля в декабре не ожидается. Вероятнее всего, весь месяц доллар проведет в диапазоне 65−68 рублей.
Обновлено 30 ноября в 07:02
Финансы
Общий принцип компенсации Белоруссии налогового маневра в РФ еще не согласован
Общий принцип компенсации для Белоруссии потерь от налогового маневра в нефтяной отрасли в РФ пока не согласован, заявил РИА Новости в субботу первый замминистра финансов республики Юрий Селиверстов.
Обновлено вчера в 02:21