Финансы
Сбербанк снизил ставки по вкладам
Сбербанк снизил ставки по вкладамПРАЙМвчера в 03:16
Сбербанк России принял решение отказаться с 1 декабря от рублевого депозита "Рекордный", максимальная ставка по которому составляет 7,15% годовых, предложив клиентам вклад "Без паспорта" (максимальная ставка — 7% годовых).
ПРАЙМвчера в 03:16
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Ставки вкладов базовой линейки Сбербанка пока остаются неизменными, максимальная не превышает 5,15% годовых – столько банк платит при размещении на 1-3 года во вклад «Сохраняй онлайн» от 400 000 руб.Ведомости01 декабря в 05:21
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Финансы
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Обновлено вчера в 22:59