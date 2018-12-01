Ставки вкладов базовой линейки Сбербанка пока остаются неизменными, максимальная не превышает 5,15% годовых – столько банк платит при размещении на 1-3 года во вклад «Сохраняй онлайн» от 400 000 руб.

с чего всё началось

Вклад "Без паспорта" продолжает предложения Сбербанка к Новому году. Ставка 7% годовых на 1 год во вкладе "Без паспорта" соответствует аналогичному предложению во вкладе "Рекордный".

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