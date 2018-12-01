Финансы
Вклад "Без паспорта" продолжает предложения Сбербанка к Новому году. Ставка 7% годовых на 1 год во вкладе "Без паспорта" соответствует аналогичному предложению во вкладе "Рекордный".
Ведомостивчера в 05:21
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с чего всё началось
Ставки вкладов базовой линейки Сбербанка пока остаются неизменными, максимальная не превышает 5,15% годовых – столько банк платит при размещении на 1-3 года во вклад «Сохраняй онлайн» от 400 000 руб.Ведомостивчера в 05:21
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Автоматически обработан 7121 источник, обновлено в 10:09, Ашберн
Финансы
Глава МВФ: Высокий уровень мирового долга является неотложным вопросом
Глава МВФ Кристин Лагард заявила, что высокий уровень мирового долга, составляющий порядка 182 триллионов долларов США, является неотложным вопросом и предложила рекомендации для решения задач, стоящих перед мировой экономикой.
Обновлено вчера в 14:31
Финансы
Американские индексы торгуются в минусе накануне старта саммита G-20
Игроки решили взять передышку после вчерашнего ралли, произошедшего на фоне "голубиного" тона выступления главы ФРС Джерома Пауэлла, с учетом высокой неопределенности накануне старта саммита G-20.
Обновлено вчера в 09:48
Финансы
Официальный курс доллара снизился на 10 копеек, евро — на 14
Курс евро уменьшился на 14,13 копейки, до 75,7484 рубля (75,8897 рубля на 30 ноября).Российская валюта в четверг укрепилась, воспользовавшись восстановлением цен на нефть, а также сообщениями из Европы о том, что там не будут спешить с введением новых санкций против РФ, отмечают эксперты.
Обновлено вчера в 01:03
Финансы
«Газпром» привлек кредиты у Intesa и J.P. Morgan на €2,3 млрд
Группа «Газпром» привлекла в октябре 2018 года кредиты у банков Intesa и J.P. Morgan на общую сумму €2,3 млрд, говорится в материалах газового холдинга.
Обновлено 30 ноября в 12:09
Финансы
Путин высказал основания усиления позиций БРИКС в МВФ
Президент, выступил на встрече стран БРИКС, отметив стабильность нового Банка развития, чем заявил основание добиваться усиления своего влияния в МВФ.
Обновлено вчера в 05:35
Финансы
Международные резервы России выросли за неделю на $2,5 млрд
Международные резервы России за неделю c 17 по 23 ноября выросли на $2,5 млрд — до $461,8 млрд. Об этом сообщает Центробанк 29 ноября.
Обновлено в 03:00
Финансы
ЦБ РФ продолжает следить за бурным ростом потребкредитования
ЦБ РФ продолжает следить за ситуацией бурного роста потребительского кредитования, сообщила журналистам первый зампред Банка России Ксения Юдаева.
Обновлено 30 ноября в 10:39
Финансы
НАК: Борьбой с теневой экономикой ЦБ стимулирует тайную скупку валюты
Эксперт Национального антикоррупционного комитета в эфире НСН рассказал о побочном эффекте борьбы Банка России с теневым сектором экономики.
Обновлено 30 ноября в 10:51
Финансы
Рубль стал самой нестабильной валютой
Агентство Bloomberg опубликовало антирейтинг мировых валют, лидером которого стал рубль.
Обновлено в 04:35
Финансы
Чистая прибыль «Акрона» в 3 квартале 2018 года уменьшилась на 51,9%
Чистая прибыль ПАО "Акрон" в 3 квартале 2018 года уменьшилась на 51,9% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года до 3,94 млрд рублей.
Обновлено 30 ноября в 02:19
Финансы
Биржевой курс доллара опустился ниже 66 рублей
Биржевой курс доллара опустился ниже 66 рублей, свидетельствуют биржевые данные.
Обновлено 30 ноября в 08:04
Финансы
Госдолг Северной Осетии на конец 2019 года составит 8,8 млрд
Госдолг Северной Осетии на конец 2019 года прогнозируется 8, 877 млрд рублей.
Обновлено 30 ноября в 07:58
Финансы
Новикомбанк за девять месяцев заработал 13,8 млрд рублей
С января по сентябрь включительно банк заработал 13,8 млрд рублей. За тот же период 2017 года — 3 млрд рублей.
Обновлено 29 ноября в 06:51
Финансы
Рубль проведет декабрь в диапазоне 65–68 рублей – эксперт
Сильной волатильности рубля в декабре не ожидается. Вероятнее всего, весь месяц доллар проведет в диапазоне 65−68 рублей.
Обновлено 30 ноября в 07:02
Финансы
Общий принцип компенсации Белоруссии налогового маневра в РФ еще не согласован
Общий принцип компенсации для Белоруссии потерь от налогового маневра в нефтяной отрасли в РФ пока не согласован, заявил РИА Новости в субботу первый замминистра финансов республики Юрий Селиверстов.
Обновлено вчера в 02:21