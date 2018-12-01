Финансы
Ставки вкладов базовой линейки Сбербанка пока остаются неизменными, максимальная не превышает 5,15% годовых – столько банк платит при размещении на 1-3 года во вклад «Сохраняй онлайн» от 400 000 руб.
Ведомости05:21
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Автоматически обработан 7121 источник, обновлено в 07:41, Ашберн
Финансы
«Газпром» привлек кредиты у Intesa и J.P. Morgan на €2,3 млрд
Группа «Газпром» привлекла в октябре 2018 года кредиты у банков Intesa и J.P. Morgan на общую сумму €2,3 млрд, говорится в материалах газового холдинга.
Обновлено вчера в 12:09
Финансы
Путин высказал основания усиления позиций БРИКС в МВФ
Президент, выступил на встрече стран БРИКС, отметив стабильность нового Банка развития, чем заявил основание добиваться усиления своего влияния в МВФ.
Обновлено в 05:35
Финансы
Рынок открылся падением акций банков
Российский рынок открылся в пятницу снижением на негативном внешнем фоне.
Обновлено вчера в 02:17
Финансы
НАК: Борьбой с теневой экономикой ЦБ стимулирует тайную скупку валюты
Эксперт Национального антикоррупционного комитета в эфире НСН рассказал о побочном эффекте борьбы Банка России с теневым сектором экономики.
Обновлено вчера в 10:51
Финансы
Рубль проведет декабрь в диапазоне 65–68 рублей – эксперт
Сильной волатильности рубля в декабре не ожидается. Вероятнее всего, весь месяц доллар проведет в диапазоне 65−68 рублей.
Обновлено вчера в 07:02
Финансы
Годовая инфляция в еврозоне замедлилась в ноябре до 2%
EPA / JULIAN STRATENSCHULTE Потребительские цены в еврозоне в ноябре выросли на 2% в годовом выражении, свидетельствуют предварительные данные Статистического управления Евросоюза (Eurostat).
Обновлено вчера в 19:44
Финансы
Половину объемов рынка микрокредитования обеспечивают МФК
В первом полугодии 2018 года МФК привлекли 53,9% совокупных денежных средств, привлеченных МФО (+4,4 п. п. за год), почти половину средств, полученных от юридических лиц, и 60,6% средств, привлеченных от физических лиц и индивидуальных предпринимателей.
Обновлено вчера в 06:17
Финансы
Рубль замедлил рост после отмены встречи Путина и Трампа
Курс рубля замедлил темпы роста к доллару и евро после заявления президента США Дональда Трампа о том, что он отменяет встречу с президентом России Владимиром Путиным в Аргентине.
Обновлено вчера в 06:26
Финансы
Поведение рубля напоминает игрушку «Ванька-Встанька»
Россия, как и гипотетический «Ванька-Встанька», сумеет в очередной раз пережить и перебороть любые трудности и лишения, и снова встать в полный рост навстречу новым испытаниям.
Обновлено вчера в 02:25
Финансы
Международные резервы России выросли за неделю на $2,5 млрд
Международные резервы России за неделю c 17 по 23 ноября выросли на $2,5 млрд — до $461,8 млрд. Об этом сообщает Центробанк 29 ноября.
Обновлено вчера в 09:24
Финансы
Убыток ВЭБа за 9 месяцев сократился до 69,6 млрд рублей
Объем и структура активов практически не изменились по сравнению с концом 2017 года (+0,3%). На кредитный портфель в структуре активов Группы приходится 52,2%. По сравнению c концом 2017 года кредитный портфель после вычета резерва под ожидаемые кредитные убытки незначительно сократился на 16,9 млрд рублей (-0,9%) и составил 1 767,1 млрд рублей.
Обновлено вчера в 07:59
Финансы
Глава ФРС временно улучшил инвестиционные настроения
Накануне в рамках своего очередного выступления глава ФРС Д.Пауэлл дал крайне позитивный сигнал всем участникам рынка.
Обновлено 29 ноября в 06:45
Финансы
Госдолг Северной Осетии на конец 2019 года составит 8,8 млрд
Госдолг Северной Осетии на конец 2019 года прогнозируется 8, 877 млрд рублей.
Обновлено вчера в 07:58
Финансы
Казначейство РФ разместило на депозит в один банк 140 млрд р на 91дн
Объем предложения был 140 миллиардов рублей, спрос - 334,1 миллиарда, в аукционе участвовало семь кредитных организаций.
Обновлено вчера в 05:35
Финансы
ЦБ РФ установил курс доллара США с 1 декабря в размере 66,5335 руб., курс евро - 75,7484 руб
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 1 декабря, составляет 66,5335 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 10,07 коп.
Обновлено в 01:03