Ставки вкладов базовой линейки Сбербанка пока остаются неизменными, максимальная не превышает 5,15% годовых – столько банк платит при размещении на 1-3 года во вклад «Сохраняй онлайн» от 400 000 руб.

Финансы Финансы «Газпром» привлек кредиты у Intesa и J.P. Morgan на €2,3 млрд Группа «Газпром» привлекла в октябре 2018 года кредиты у банков Intesa и J.P. Morgan на общую сумму €2,3 млрд, говорится в материалах газового холдинга.

Финансы Финансы Путин высказал основания усиления позиций БРИКС в МВФ Президент, выступил на встрече стран БРИКС, отметив стабильность нового Банка развития, чем заявил основание добиваться усиления своего влияния в МВФ.

Финансы Финансы Рынок открылся падением акций банков Российский рынок открылся в пятницу снижением на негативном внешнем фоне.

Финансы Финансы НАК: Борьбой с теневой экономикой ЦБ стимулирует тайную скупку валюты Эксперт Национального антикоррупционного комитета в эфире НСН рассказал о побочном эффекте борьбы Банка России с теневым сектором экономики.

Финансы Финансы Рубль проведет декабрь в диапазоне 65–68 рублей – эксперт Сильной волатильности рубля в декабре не ожидается. Вероятнее всего, весь месяц доллар проведет в диапазоне 65−68 рублей.

Финансы Финансы Годовая инфляция в еврозоне замедлилась в ноябре до 2% EPA / JULIAN STRATENSCHULTE Потребительские цены в еврозоне в ноябре выросли на 2% в годовом выражении, свидетельствуют предварительные данные Статистического управления Евросоюза (Eurostat).

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Финансы Финансы Рубль замедлил рост после отмены встречи Путина и Трампа Курс рубля замедлил темпы роста к доллару и евро после заявления президента США Дональда Трампа о том, что он отменяет встречу с президентом России Владимиром Путиным в Аргентине.

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Финансы Финансы Международные резервы России выросли за неделю на $2,5 млрд Международные резервы России за неделю c 17 по 23 ноября выросли на $2,5 млрд — до $461,8 млрд. Об этом сообщает Центробанк 29 ноября.

Финансы Финансы Убыток ВЭБа за 9 месяцев сократился до 69,6 млрд рублей Объем и структура активов практически не изменились по сравнению с концом 2017 года (+0,3%). На кредитный портфель в структуре активов Группы приходится 52,2%. По сравнению c концом 2017 года кредитный портфель после вычета резерва под ожидаемые кредитные убытки незначительно сократился на 16,9 млрд рублей (-0,9%) и составил 1 767,1 млрд рублей.

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Финансы Финансы Госдолг Северной Осетии на конец 2019 года составит 8,8 млрд Госдолг Северной Осетии на конец 2019 года прогнозируется 8, 877 млрд рублей.

Финансы Финансы Казначейство РФ разместило на депозит в один банк 140 млрд р на 91дн Объем предложения был 140 миллиардов рублей, спрос - 334,1 миллиарда, в аукционе участвовало семь кредитных организаций.