Финансы
Вклад "Без паспорта" продолжает предложения Сбербанка к Новому году. Ставка 7% годовых на 1 год во вкладе "Без паспорта" соответствует аналогичному предложению во вкладе "Рекордный".
Ведомостивчера в 05:21
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с чего всё началось
Ставки вкладов базовой линейки Сбербанка пока остаются неизменными, максимальная не превышает 5,15% годовых – столько банк платит при размещении на 1-3 года во вклад «Сохраняй онлайн» от 400 000 руб.Ведомостивчера в 05:21
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Финансы
Глава МВФ: Высокий уровень мирового долга является неотложным вопросом
Глава МВФ Кристин Лагард заявила, что высокий уровень мирового долга, составляющий порядка 182 триллионов долларов США, является неотложным вопросом и предложила рекомендации для решения задач, стоящих перед мировой экономикой.
Обновлено вчера в 14:31
Финансы
Биржи Европы растут на оптимизме из США
Поводом для оптимизма на мировых фондовых площадках служат комментарии главы американского Федрезерва Джерома Пауэлла, в котором трейдеры увидели признаки возможной паузы в процессе ужесточения денежной политики в США.
Обновлено 30 ноября в 14:16
Финансы
«Газпром» привлек кредиты у Intesa и J.P. Morgan на €2,3 млрд
Группа «Газпром» привлекла в октябре 2018 года кредиты у банков Intesa и J.P. Morgan на общую сумму €2,3 млрд, говорится в материалах газового холдинга.
Обновлено 30 ноября в 12:09
Финансы
Путин высказал основания усиления позиций БРИКС в МВФ
Президент, выступил на встрече стран БРИКС, отметив стабильность нового Банка развития, чем заявил основание добиваться усиления своего влияния в МВФ.
Обновлено вчера в 05:35
Финансы
Рубль замедлил рост после отмены встречи Путина и Трампа
Курс рубля замедлил темпы роста к доллару и евро после заявления президента США Дональда Трампа о том, что он отменяет встречу с президентом России Владимиром Путиным в Аргентине.
Обновлено 30 ноября в 05:19
Финансы
Международные резервы России выросли за неделю на $2,5 млрд
Международные резервы России за неделю c 17 по 23 ноября выросли на $2,5 млрд — до $461,8 млрд. Об этом сообщает Центробанк 29 ноября.
Обновлено в 03:00
Финансы
ЦБ РФ продолжает следить за бурным ростом потребкредитования
ЦБ РФ продолжает следить за ситуацией бурного роста потребительского кредитования, сообщила журналистам первый зампред Банка России Ксения Юдаева.
Обновлено 30 ноября в 10:39
Финансы
НАК: Борьбой с теневой экономикой ЦБ стимулирует тайную скупку валюты
Эксперт Национального антикоррупционного комитета в эфире НСН рассказал о побочном эффекте борьбы Банка России с теневым сектором экономики.
Обновлено 30 ноября в 10:51
Финансы
Рубль стал самой нестабильной валютой
Агентство Bloomberg опубликовало антирейтинг мировых валют, лидером которого стал рубль.
Обновлено в 04:35
Финансы
Цены на медь выросли на фоне восстановления аппетита к риску
Фьючерсы на медь в 16.43 МСК торговались по $6.241 за тонну по сравнению с $6.200 при закрытии в среду.
Обновлено 30 ноября в 12:50
Финансы
Чистая прибыль «Акрона» в 3 квартале 2018 года уменьшилась на 51,9%
Чистая прибыль ПАО "Акрон" в 3 квартале 2018 года уменьшилась на 51,9% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года до 3,94 млрд рублей.
Обновлено 30 ноября в 02:19
Финансы
Как поведут себя доллар и евро в начале недели: курс валют в Молдове
Доллар и евро уступят в первый день рабочей недели по четыре бана и установятся на отметке в 17,1902 лея и 19,5479 лея, соответственно.
Обновлено в 06:01
Финансы
Госдолг Северной Осетии на конец 2019 года составит 8,8 млрд
Госдолг Северной Осетии на конец 2019 года прогнозируется 8, 877 млрд рублей.
Обновлено 30 ноября в 07:58
Финансы
Глава ФРС временно улучшил инвестиционные настроения
Накануне в рамках своего очередного выступления глава ФРС Д.Пауэлл дал крайне позитивный сигнал всем участникам рынка.
Обновлено 29 ноября в 06:45
Финансы
Настоящего сигнала на покупку доллара в паре с рублем пока еще нет - Алор Брокер
Однако настоящий сигнал на покупку доллара появится при пробитии и закреплении над уровнем 67,4 рубля.
Обновлено 30 ноября в 11:01