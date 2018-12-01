Финансы
Сбербанк снизил максимальную ставку рублевых вкладов
Сбербанк снизил максимальную ставку рублевых вкладовРБК11:20
Сбербанк с 1 декабря отказался от розничного вклада в рублях «Рекордный» со ставкой до 7,15% годовых (от 50 тыс. руб. сроком на 1,5 года) и открыл новый вклад «Без паспорта» с максимальной ставкой 7% годовых (от 50 тыс. руб. сроком на год).
РБК11:20
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с чего всё началось
Ставки вкладов базовой линейки Сбербанка пока остаются неизменными, максимальная не превышает 5,15% годовых – столько банк платит при размещении на 1-3 года во вклад «Сохраняй онлайн» от 400 000 руб.Ведомости05:21
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Финансы
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Обновлено вчера в 01:28
Финансы
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