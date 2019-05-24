Сбербанк снижает ставки по ипотеке с 25 маяiReactor вчера в 04:22

Глава Сбербанка России Герман Греф сообщил, что организация намерена снизить ипотечную ставку. Герман Греф рассказал, что нововведение вступит в законную силу с 25 мая. По имеющимся сведениям, ставки по ипотеке снизятся на 0,3 — 0,6 п.п.

Сбербанк снижает ставки по ипотеке с 25 мая

Общество Россияне массово променяли вино на пиво Россияне стали заменять дорогостоящие алкогольные напитки более дешевыми — пивом и водкой.

Общество Умер нобелевский лауреат Марри Гелл-Манн В США на 90-м году жизни умер нобелевский лауреат по физике Марри Гелл-Манн. Об этом сообщила пресс-служба Института Санта-Фе.

Кино Появился первый трейлер нового «Терминатора» Компания 20th Century Fox представила первый трейлер нового фильма во вселенной терминатора — «Терминатор: Тёмные судьбы».

Экономика Ритейлеры предупредили о риске роста цен из-за ставок по эквайрингу Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) направила в адрес Ассоциации банков России письмо (есть в распоряжении RNS), в котором предупредила о риске повышения цен на продукцию в торговых сетях из-за высоких ставок по эквайрингу.

Происшествия МИД: Граждане России от взрыва в Лионе не пострадали По информации французских полицейских, среди людей, пострадавших от взрыва в Лионе, граждан России нет, сообщает 24 мая пресс-служба посольства РФ во Франции.

Политика Против назначения Богдана главой администрации Зеленского подали иск Общественная организация "Общественный люстрационный комитет" сообщила в пятницу, что подала в суд иск с требованием отменить указ президента Владимира Зеленского о назначении Андрея Богдана главой администрации главы государства.

Армия и оружие Тяжелый беспилотник «Охотник» впервые поднялся в воздух Два источника в авиастроительной отрасли России проинформировали о том, что тяжелый ударный беспилотник "Охотник" впервые поднялся в воздух.

Политика Лидер оппозиции Нидерландов допустил вину Украины в катастрофе MH17 Во время теледебатов между премьер-министром Нидерландов Марком Рютте и лидером оппозиционной партии «Форум за демократию» Тьерри Боде, оппоненты затронули тему крушения самолета MH17, сбитого над Донбассом в 2014 году.

Общество Росгвардия рассказала, как безопасно отметить последний звонок Школьникам, которые собираются на последний звонок, необходимо предупредить своих родителей о предстоящих планах – сообщить место, время и примерную продолжительность празднования, а также оставить контакты двух-трех человек, которые будут праздновать с ними.

Происшествия «Шереметьево» выясняет причины нового инцидента с самолетом Аэропорт «Шереметьево» выясняет причины инцидента с лайнером «Аэрофлота», передает РИА Новости.

Экономика Прибыль «ТрансКонтейнера» за 1 квартал выросла в 2,3 раза Прибыль, относимая на собственников "ТрансКонтейнера", по МСФО за 1 квартал 2019 года выросла в 2,3 раза - до 2,639 млрд рублей.

Общество Жена Ярошенко заявила об ухудшении здоровья летчика В США летчик был доставлен из Либерии, где его арестовали 28 мая 2010 года.

Происшествия Моряки с арестованного в Стамбуле судна возвращаются в Россию Шесть моряков из РФ, находившиеся почти год на арестованном в Стамбуле судне Streamline, сошли на берег и отправились в Россию, сообщает российское генконсульство.

Кино Татьяна Кравченко победила депрессию после окончания съемок «Сватов» После съемок "Сватов" у Кравченко случилась депрессия Кадр: сериал "Сваты" / телеканал "Россия 1" – Для меня работа в "Сватах" – подарок судьбы.

Политика Россияне смогут посещать Коста-Рику без виз с 25 мая Как сообщили в МИД России, россияне, у которых есть действительные заграничные паспорта, могут въезжать (следовать транзитом, выезжать и пребывать) на территорию Коста-Рики неоднократно без виз на период до 90 календарных дней, считая с даты въезда.

Происшествия Школьник напал на депутата на последнем звонке в Марий Эл Выпускник школы в поселке Юрино в Марий Эл напал на депутата Государственного собрания республики.

Происшествия В Москве ликвидировали пожар на кровле жилого дома Спасателям удалось ликвидировать пожар на кровле жилого дом в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе столичного МЧС.

Шоу-бизнес Появилось видео свадьбы Потапа и Насти Каменских В сети появились ролики со свадьбы участников украинского дуэта Потапа и Насти Каменских, состоявшейся 23 мая.

Здоровье В Британии женщина перенесла 30 ампутаций за шесть лет В Великобритании 32-летняя женщина из города Бристоля принесла 30 ампутаций за шесть лет.

Политика Болтон: саммит Абэ и Ким Чен Ына поможет решению ядерной проблемы КНДР Находящийся с визитом в Токио советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что встреча между премьер-министром Японии Синдзо Абэ и лидером КНДР Ким Чен Ыном будет способствовать решению ядерной и ракетной проблемы КНДР, сообщило агентство Киодо.