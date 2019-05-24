Недвижимость

Сбербанк снижает ставки по ипотеке с 25 маяiReactor вчера в 04:22

Глава Сбербанка России Герман Греф сообщил, что организация намерена снизить ипотечную ставку. Герман Греф рассказал, что нововведение вступит в законную силу с 25 мая. По имеющимся сведениям, ставки по ипотеке снизятся на 0,3 — 0,6 п.п.
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Сбербанк планирует уменьшить ставки по кредитам

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Сбербанк планирует до конца года снизить ставки по корпоративным кредитам

ТАССвчера в 08:57

Глава Сбербанка спрогнозировал снижение ставок по ипотеке до конца года

МОЁ! Оnline Воронеж23 мая в 01:57

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Сбербанк с 25 мая снижает ставки по ипотеке

Коммерсантъвчера в 04:38

Сбербанк с 25 мая снижает ставки по ипотеке

RT на русскомвчера в 04:24

Сбербанк не видит оснований для изменения ставок, кроме ипотечных

РИА Новостивчера в 07:16
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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено вчера в 23:52, Ашберн
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Два источника в авиастроительной отрасли России проинформировали о том, что тяжелый ударный беспилотник "Охотник" впервые поднялся в воздух.
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Лидер оппозиции Нидерландов допустил вину Украины в катастрофе MH17

Во время теледебатов между премьер-министром Нидерландов Марком Рютте и лидером оппозиционной партии «Форум за демократию» Тьерри Боде, оппоненты затронули тему крушения самолета MH17, сбитого над Донбассом в 2014 году.
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