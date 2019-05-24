Сбербанк снижает ставки по ипотеке с 25 маяiReactor вчера в 04:22

Глава Сбербанка России Герман Греф сообщил, что организация намерена снизить ипотечную ставку. Герман Греф рассказал, что нововведение вступит в законную силу с 25 мая. По имеющимся сведениям, ставки по ипотеке снизятся на 0,3 — 0,6 п.п.

Сбербанк снижает ставки по ипотеке с 25 мая

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