Недвижимость
Сбербанк снижает ставки по ипотеке с 25 маяiReactor вчера в 04:22
Глава Сбербанка России Герман Греф сообщил, что организация намерена снизить ипотечную ставку. Герман Греф рассказал, что нововведение вступит в законную силу с 25 мая. По имеющимся сведениям, ставки по ипотеке снизятся на 0,3 — 0,6 п.п.
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Глава Сбербанка спрогнозировал снижение ставок по ипотеке до конца года
МОЁ! Оnline Воронеж23 мая в 01:57
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