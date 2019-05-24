Недвижимость

Сбербанк снижает ставки по ипотекеRambler News Service вчера в 04:19

Ранее глава Сбербанка допустил, что ставки по ипотечным кредитам могут опуститься до уровня 8% до 2021 года. Президент России Владимир Путин поручил правительству и ЦБ принять дополнительные меры, направленные на снижение ставки по ипотечным жилищным кредитам до 8% годовых и менее.
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Сбербанк планирует уменьшить ставки по кредитам

News.ruвчера в 09:54

Сбербанк планирует до конца года снизить ставки по корпоративным кредитам

ТАССвчера в 08:57

Сбербанк снизит ставки по ипотеке

Интерфаксвчера в 04:37

Ставки по ипотеке в РФ начнут снижаться уже на этой неделе

Гипер ННвчера в 08:41

Сбербанк с 25 мая снижает ставки по ипотеке

Коммерсантъвчера в 04:38

Сбербанк с 25 мая снижает ставки по ипотеке

RT на русскомвчера в 04:24

Сбербанк не видит оснований для изменения ставок, кроме ипотечных

РИА Новостивчера в 07:16
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Музыка

Эрнст объявил победителя шоу «Голос. Дети»

Обновлено вчера в 17:38
Политика

Пушков оценил слова главы Генштаба ВСУ о поездке в Крым

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал воспоминания начальника Генштаба Вооруженных сил Украины Руслана Хомчака о поездке в Крым в 2010 году.
Обновлено в 01:32
Политика

В МИД России исключили возможность обмена Уилана на Бутину

Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков в интервью РИА Новости заявил, что возможность обмена обвиняемого в шпионаже Пола Уилана на россиянку Марию Бутину исключена, так как в отношении американца ещё не вынесен приговор.
Обновлено в 02:39
Армия и оружие

В НАТО приняли новую военную концепцию из-за «российской угрозы»

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг рассказал о планах представить новую военную стратегию из-за «российской угрозы».
Обновлено в 01:41
Политика

ВЦИОМ: рейтинг доверия Путину снизился до исторического минимума

Личный рейтинг доверия Владимиру Путину за неделю снизился до минимального значения — 31,7%, сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Обновлено вчера в 17:45
Авто

Renault начала в России прием заказов на лимитированную серию Arkana

Обновлено 23 мая в 10:12
Происшествия

Замглавы УФНС по Ростовской области задержана

Силовики провели обыски дома и на работе главы УФНС Ростовской области Ирины Александровой, сообщает источник.
Обновлено вчера в 06:45
Хоккей

Юкка Ялонен: «Нужно забыть победу Финляндии над Россией в 2011-м»

С кем играть России – В 2011-м вы обыграли здесь Россию (в полуфинале ЧМ со счетом 3:0). – Ту встречу нужно забыть.
Обновлено вчера в 12:35
Политика

Депутат из Сургута задекларировал 10 самолетов и 29 квартир

Доходы сургутского депутата в прошлом году составили 33,5 млн рублей. Он стал самым состоятельным депутатом в Сургуте.
Обновлено вчера в 03:18
Общество

Тысячи сотрудников завода под Оренбургом лишились работы

На ЮУМЗе вышел приказ о сокращении всех без исключения сотрудников завода — а это 2938 человек, — пишет Orsk.ru.
Обновлено вчера в 22:06
Политика

Киев признал зависимость от торговли с Россией

Киев не может себе позволить прекратить экономические отношения с Россией, заявил в интервью телеканалу NewsOne представитель президента Владимира Зеленского в правительстве Андрей Герус.
Обновлено в 03:15
Единоборства

Конор Макгрегор получил травму на тренировке

Скандально известный ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор травмировал левую руку во время тренировки.
Обновлено в 00:33
Политика

Активисты Украины подали иск в суд против Зеленского

Украинская организация "Общественный люстрационный комитет" заявила, что подала иск в суд против главы государства Владимира Зеленского.
Обновлено в 03:58
Происшествия

В центре Лиона произошел взрыв, есть раненые

В центре французского Лиона вечером в пятницу произошел взрыв, пишет со ссылкой на местные власти и СМИ.
Обновлено вчера в 12:31
Происшествия

В Хакасии нашли тело одного из пропавших в ноябре туристов

Сотрудники МЧС обнаружили в тайге тело одного из четырех туристов, пропавших в горах Хакасии в минувшем ноябре, сообщает СУСК региона.
Обновлено в 03:03
Политика

Юнкер заявил о подделке Грецией статистики ради вступления в еврозону

Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что Греция стала участником еврозоны, представив недостоверную статистику.
Обновлено вчера в 11:49
Кино

Российский режиссер Кантемир Балагов получил приз в Каннах

Россиянин Кантемир Балагов получил приз за лучшую режиссуру в секции «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля за фильм «Дылда».
Обновлено вчера в 16:11
Политика

О готовности запустить международный роуминг заявили в Крыму

Глава крупнейшего мобильного оператора в Крыму заявил о готовности заключить договоры о роуминге для иностранцев.
Обновлено в 02:32
Общество

Пятнадцать примет и советов на 25 мая: о погоде, снах и пожарах

Плоды дерева стали красными как кровь, пролитая во имя великой любви. мы собрали для вас самые разнообразные и интересные приметы, советы и поверья, связанные с этим днем.
Обновлено вчера в 20:55
Происшествия

В Севастополе сгорел дельфинарий

По словам источника РИА Новости в спасательной службе, помимо крыши, сгорела часть инфраструктуры дельфинария.
Обновлено в 04:07
Общество

Беглов обещал сохранить кафе с бесплатными обедами для пенсионеров

Кафе «ДоброДомик» на Васильевском острове в Санкт-Петербурге не будет закрыто, написал врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов в социальной сети «ВКонтакте».
Обновлено вчера в 18:51
Происшествия

Нацистов из Казани признали виновными в убийстве студента из Чада

Обновлено в 02:21
Политика

Зеленский отменил несколько указов Порошенко

Президент Украины Владимир Зеленский своими указами отменил несколько указов предыдущего главы государства Петра Порошенко.
Обновлено вчера в 05:47
Общество

Госдума одобрила новые правила техосмотра

Госдума приняла в третьем и окончательном чтении закон об обязательной фотофиксации техосмотра автомобилей.
Обновлено вчера в 03:10
Футбол

Серхио Рамос может уйти из «Реала»

Обновлено в 02:14
Футбол

В субботу пройдет заключительный тур ФНЛ

В субботу десятью матчами 38-го тура завершится первенство ФНЛ.
Обновлено в 00:17
Шоу-бизнес

Леру Кудрявцеву обвинили в политическом кризисе в Австрии

Российскую телеведущую Леру Кудрявцеву обвинили в причастности к скандалу вокруг предполагаемого подкупа вице-канцлера Австрии Хайнца-Кристиана Штрахе.
Обновлено вчера в 21:53
Кино

Загитова: люблю Японию, но Россия — лучшее место на Земле

Обновлено в 03:12
Политика

Тереза Мэй уходит с поста премьера Великобритании

Тереза Мэй объявила о своем уходе с поста главы Консервативной партии и, соответственно, премьер-министра Великобритании 7 июня.
Обновлено вчера в 06:17
Кино

Появился первый трейлер нового «Терминатора»

Компания 20th Century Fox представила первый трейлер нового фильма во вселенной терминатора — «Терминатор: Тёмные судьбы».
Обновлено 23 мая в 09:29
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