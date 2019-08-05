Недвижимость
Сбербанк объявил о снижении ставок по ипотекеИнтерфакс вчера в 07:17
На прошлой неделе о снижении ипотечных ставок объявил банк ВТБ. С 1 августа ставки там снижены в среднем на 0,5 п. п. По итогам 2018 года средняя ставка по ипотеке в РФ составила 9,56%, по итогам первых пяти месяцев 2019 года - 10,3%.
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На Кубани убили семью с маленьким ребенком
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Обновлено вчера в 23:20
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Группа исследователей проекта Lost 52 Project обнаружила в Тихом океане фрагмент подводной лодки USS Grunion, которая затонула во время выполнения первого боевого задания, сообщает Live Science.
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