Недвижимость
Сбербанк снижает ставки по ипотекеРИА Новости вчера в 07:17
В предыдущий раз Сбербанк снижал ставки 25 мая — на 0,3-0,6 процентного пункта. В июне руководитель банка Герман Греф заявил, что ставки по ипотеке будут снижаться в соответствии с рыночной ситуацией, в том числе в рамках программы льготной ипотеки для семей с детьми.
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Общество
Госслужащим попросили увеличить размер командировочных
Повысить размер суточных выплат при служебных командировках попросил общероссийский профсоюз работников государственных учреждений и общественного обслуживания РФ.
Обновлено в 03:35
Здоровье
Назван российский регион, в котором работает всего один онколог
В Ненецком автономном округе работает всего один врач-онколог, проблемная ситуация с медиками этой специальности сложилась и еще в нескольких регионах России.
Обновлено в 02:44
Армия и оружие
США и Украина подписали меморандум о поиске военнопленных
«Меморандум является результатом двухлетней работы посольства Украины в США совместно с американскими партнерами в подготовке необходимой нормативно-правовой базы, которая позволяет поиск на территории Украины и возвращения в США останков погибших и пропавших без вести во время Второй мировой войны американских военнослужащих», — приводит слова украинского посла издание.
Обновлено в 01:00
Футбол
«Рубин» намерен арендовать у «Спартака» Мельгарехо
Обновлено в 03:28
Игры
Фанат разбил PS4 из-за китайской игры, похожей на The Legend of Zelda: Breath of the Wild
Любители The Legend of Zelda: Breath of the Wild устроили акцию протеста из-за того, что Genshin Impact крайне похожа на RPG от Nintendo.
Обновлено вчера в 08:54
Происшествия
Под Красноярском начали взрываться склады с боеприпасами
Около города Ачинска в Красноярском крае склады взрываются склады с боеприпасами. Взрывы гремят с 13 часов по московскому времени.
Обновлено вчера в 07:33
Общество
В Роскачестве дали советы по выбору красного вина
По данным Роскачества, в категории до 500 рублей уже есть большой выбор качественных российских вин.
Обновлено в 01:00
Общество
Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору дыни
Роспотребнадзор напомнил покупателям, на что нужно обращать внимание при покупке дыни, а также дал рекомендации по месту покупки.
Обновлено в 02:21
Общество
Эксперты Росконтроля нашли в ряженке кишечную палочку
Специалисты Росконтроля проверили семь брендов: «Вкуснотеево», «Коровка из Кореновки», «Белый город», «Вологжанка», «Большая кружка», «Козельская» и «Ряженка из молока нашей дойки».
Обновлено в 02:42
Происшествия
Россиян задержали за драку с фанатами ФК «Краковия» в Польше
Обновлено вчера в 10:44
Политика
Гибель Стенина в Донбассе предварительно назвали убийством
Генеральная прокуратура Донецкой Народной Республики предварительно квалифицировала смерть фотокорреспондента МИА «Россия сегодня» Андрея Стенина, который погиб в августе 2014 года в Донбассе, как умышленное убийство.
Обновлено в 03:57
Происшествия
В Валенсии при посадке задымился пассажирский лайнер
Обновлено вчера в 16:08
Экономика
На Украине могут перейти на почасовую подачу воды
Вице-президент Украинской ассоциации предприятий водопроводно-канализационного хозяйства «Укрводоканалэкология» Ольга Бабий заявила о возможности перехода на почасовую подачу воды в городах с высокими долгами за электроэнергию.
Обновлено вчера в 11:05
Политика
В Японии почтут память жертв атомной бомбардировки Хиросимы
Памятные мероприятия, посвященные годовщине американской атомной бомбардировки Хиросимы, осуществленной в 1945 году, пройдут во вторник в Японии.
Обновлено вчера в 17:07
Общество
В Бурятии из-за нарушений закрыли детский палаточный лагерь на Байкале
Обновлено вчера в 23:20
Футбол
«Спартак» объявил о трансфере Тиля
Пресс-служба «Спартака» объявила о трансфере полузащитника «АЗ Алкмара» Гууса Тиля. С 21-летним голландцем заключен четырехлетний контракт.
Обновлено вчера в 14:02
Шоу-бизнес
Директор Анны Банщиковой опроверг слухи о разводе актрисы
Обновлено в 01:00
Политика
Генсек НАТО объяснил вхождение Крыма в состав России
Генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что присоединение Крымского полуострова к России стало последствием усилившейся конкуренции между великими державами.
Обновлено вчера в 19:33
Политика
Украинские туристы устроили скандал в Испании из-за российского флага
Украинские туристы устроили скандал из-за российского флага, который был вывешен в ресторане при отеле Best San Francisco в испанском городе Салоу.
Обновлено вчера в 12:54
Финансы
ЦБ Китая опустил курс юаня к доллару еще на 0,7%
Народный банк Китая во вторник опустил курс юаня к доллару еще почти на 0,7% после того, как днем ранее китайская валюта ослабла до минимума с декабря прошлого года.
Обновлено вчера в 23:37
Футбол
Стал известен лучший тренер ФНЛ в июле
Обновлено в 04:23
Армия и оружие
Раскрыты способности модернизированного истребителя «Супер Сухой»
Минобороны уже заказало у производителей первую партию модернизированных истребителей Су-30СМ1, сообщили «Известиям» источники в военном ведомстве.
Обновлено вчера в 19:17
Футбол
Мать Малкома рассказала о его реакции на расистский скандал
Мать новичка петербургского "Зенита" Малкома Флавия де Оливейра прокомментировала расистский скандал, развернувшийся вокруг ее сына, передает ESPN.
Обновлено в 04:24
Экономика
Названы самые популярные сладости у россиян
Обновлено в 00:56
Происшествия
В Севастополе утонули две чемпионки мира по кикбоксингу
По словам нач. управления по гражданской защите Александра Веселкова, вчера 4.08 в яхт-клубе Юг, не обращая внимания на штормовое предупреждение по ТВ и по радио, ушли купаться в море и утонули две девушки, спортсменки, чемпионки, действующая и вице.
Обновлено вчера в 04:49
Политика
Роухани назвал возможную войну с Ираном «матерью» всех войн
Возможная война с Ираном была бы "матерью" всех войн, заявил президент страны Хасан Роухани. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 03:37
Шоу-бизнес
На Дженнифер Лопес лопнул костюм во время концерта в Москве
Во время исполнения очередной композиции наряд Лопес все же не выдержал и разошелся по швам как раз в районе груди.
Обновлено вчера в 01:40
Политика
Китай заявил об ответных мерах в случае размещения ракет США в Азии
МИД Китая заявил, что примет ответные меры, если США разместит ракеты средней дальности наземного базирования в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР).
Обновлено в 01:56
Кино
Энди Серкис поставит продолжение «Венома»
Обновлено в 02:40