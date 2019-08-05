Недвижимость

Сбербанк повторно снижает ставки по ипотекеВедомости 06:10

Сбербанк с 6 августа снижает ставки ипотечных кредитов и увеличивает скидку к ставке для зарплатных клиентов. Об этом сообщила «Ведомостям» пресс-служба госбанка.
Читать в источнике
Комментировать44

Подробнее о событии

Банкир оценил решение Сбербанка снизить ипотечные ставки на полпроцента

Телеканал 360°15:14

Сбербанк заявил о снижении ставок по ипотеке

URA.Ru07:19

СЕВЕРГАЗБАНК подготовил специальные предложения ко Дню железнодорожника

Медиа-Центр 35media.ru01:53

Сбербанк снизит ставки по ипотеке

Известия08:45

Эксперт объяснил решение Сбербанка о снижении ставок на ипотеку

Комсомольская правда09:04

Сбербанк снизит ставки по ипотеке

Lenta.ru06:46

Эксперты прогнозируют дальнейшее снижение ипотечных ставок в России

РИА Новости11:06
Показать все источники
Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 21:18, Ашберн
Финансы

Украине придется выплатить $6,6 млрд по госдолгу до конца 2019 года

В украинском минфине заявили, что Киеву придется выплатить до конца 2019 года 169 млрд гривен (примерно $6,6 млрд) по внутреннему и внешнему госдолгу.
Обновлено в 20:29
Происшествия

Число пострадавших в Ачинске достигло 10

Обновлено в 20:13
Политика

В Германии ответили на заявление МИД России о вмешательстве

В МИД Германии ответили на обвинения России во вмешательстве во внутренние дела страны. Об этом 5 августа сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 15:53
Общество

В Приморье объявили штормовое предупреждение из-за тайфуна «Франциско»

Обновлено в 02:56
Политика

Генсек НАТО объяснил присоединение Крыма конкуренцией «великих держав»

Присоединение Крыма к территории России стало последствием усиления конкуренции между великими державами.
Обновлено в 18:57
Наука

Современное мышление и язык появились одновременно 70 тысяч лет назад

Обновлено в 10:22
Политика

Зеленский поменял командующего операцией в Донбассе

Обновлено в 13:56
Общество

Гороскоп на 4 августа: Появится интерес к текущим мелочам

Гороскоп на 4 августа 2019 Телец Не стоит начинать новые дела и подвергать свой организм чрезмерным нагрузкам.
Обновлено 03 августа в 17:56
Армия и оружие

Северная Корея снова провела ракетные пуски

Обновлено в 19:42
Политика

Украинцы устроили скандал в Испании из-за российского флага

Российский флаг, вывешенный в ресторане одного из испанских отелей на побережье Коста-Дорада, стал причиной скандала с участием украинских туристов.
Обновлено в 11:46
Происшествия

МЧС винит в лесных пожарах в Сибири человека

Обновлено в 06:11
Шоу-бизнес

Певица Нюша с супругом отпраздновала вторую годовщину свадьбы в Париже

Накануне пара отпраздновала вторую годовщину свадьбы. На странице своего Instagram Нюша показала фото с возлюбленным из Парижа.
Обновлено в 05:08
Кино

Леонардо Ди Каприо дал советы начинающим актерам

Обновлено в 02:36
Технологии

Schneider Electric поможет спроектировать и построить ЦОД Istradigital

Цифровой мегакластер Istradigital будет расположен в экологически чистом Истринском районе Подмосковья на земельном участке площадью 241,5 га и будет включать в себя три зоны: парк оборудования ЦОД, многофункциональный комплекс (форсайт-центр, конгресс-холл, коворкинги, кампус, гостинично-спортивный комплекс), сельскохозяйственный кластер.
Обновлено в 11:00
Общество

Названы избавляющие от сонливости продукты

Сотрудник Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Маргарита Королева рассказала о продуктах, позволяющих эффективно бороться с сонливостью.
Обновлено в 19:52
Музыка

Умер композитор песни «Снег кружится» Сергей Березин

Обновлено в 15:17
Транспорт

В двух округах Магаданской области из-за ливней объявлен режим ЧС

Во вторник, 6 августа, власти двух округов Магаданской области – Тенькинского и Сусуманского – ввели режим ЧС в связи с сильными дождями, высоким уровнем воды в реках и размытием дорог.
Обновлено в 20:26
Общество

Более 15 млн россиян рискуют стать безработными

В будущем более 15 млн россиян могут лишиться работы. Речь идет о тех сферах, где не требуется серьезная квалификация.
Обновлено вчера в 19:45
Экономика

Поставки российского угля на Украину в июне упали на 85%

Экспорт российского угля на Украину в июне сократился на 85,3%, до 129,3 тыс. тонн, по сравнению с тем же месяцем 2018 года, следует из данных ЦДУ ТЭКа, с которыми ознакомился "Ъ".
Обновлено в 05:58
Армия и оружие

Путин предупредил о последствиях одностороннего выхода США из ДРСМД

Односторонний выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) создаёт фундаментальные риски для всего мира.
Обновлено в 11:35
Шоу-бизнес

В Москве отгремел концерт Дженнифер Лопес

В Москве 4 августа прошел концерт Дженнифер Лопес.
Обновлено в 15:31
Политика

Американцы нашли на Украине соперника Путину

Издание перечисляет позитивные первые шаги Зеленского на своем посту, которые якобы подрывают авторитет его российского соперника.
Обновлено в 12:31
Энергетика

Цена на нефть Brent опустилась ниже $60

Цена на нефть марки Brent опустилась ниже $60 за баррель.
Обновлено в 13:15
Политика

ЦИК повторно проверит подписи кандидатов в Мосгордуму, подавших жалобы

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) проведет еще одну повторную экспертизу подписей за кандидатов в Мосгордуму, которые подали жалобу.
Обновлено в 14:23
Политика

В Японии почтили память жертв атомной бомбардировки Хиросимы

Церемония памяти жертв атомной бомбардировки прошла во вторник в японском городе Хиросима: ровно 74 года назад американский бомбардировщик В-29 Enola Gay сбросил на город атомную бомбу "Малыш".
Обновлено в 20:51
Происшествия

ВШЭ пообещала помощь задержанным за одиночные пикеты студентам

Обновлено в 15:15
Происшествия

На некоторых АЗС города Назарово перестали продавать бензин населению

Часть автозаправочных станций закрылась. Гражданскому населению перестали продавать топливо.
Обновлено в 11:20
Политика

На Порошенко завели дело о подделке паспортов

Госбюро расследований Украины возбудило дело против бывшего президента Петра Порошенко из-за выезда на отдых на Мальдивы в 2018 году по якобы поддельным документам, сообщил экс-замглавы администрации времен Януковича юрист Андрей Портнов.
Обновлено в 14:13
Наука

Климатические мигранты: новое великое переселение народов

Исследование, проведенное учеными Международного института прикладного системного анализа, впервые продемонстрировало причинно-следственную связь между изменением климата и ростом числа конфликтов, а также массовой миграцией из регионов, пострадавших от вызванных им природных катаклизмов.
Обновлено в 09:17
Общество

Медведев потребовал от министерств объяснить срывы сроков нацпроектов

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минздраву, Минтруду и Минпросвещения объяснить причины срыва сроков национальных проектов и принять меры по ускорению их реализации, сообщается на сайте кабмина.
Обновлено в 15:03
Как работают Яндекс.Новости?
Главное