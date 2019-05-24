Сбербанк с 25 мая снижает ставки по ипотекеТАСС 04:31

Сбербанк с 25 мая снижает ставки по ипотечным кредитам на 0,3-0,6 процентного пункта (п. п.). Об этом на годовом собрании акционеров сообщил глава банка Герман Греф. "С завтрашнего дня мы снижаем ставки по ипотеке на 0,3-0,6 п.п.", - сказал Греф.

Сбербанк с 25 мая снижает ставки по ипотеке

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