Финансы
Сбербанк с 25 мая снижает ставки по ипотекеТАСС 04:31
Сбербанк с 25 мая снижает ставки по ипотечным кредитам на 0,3-0,6 процентного пункта (п. п.). Об этом на годовом собрании акционеров сообщил глава банка Герман Греф. "С завтрашнего дня мы снижаем ставки по ипотеке на 0,3-0,6 п.п.", - сказал Греф.
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Глава Сбербанка спрогнозировал снижение ставок по ипотеке до конца года
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