Финансы

Сбербанк объявил о снижении ставок по ипотекеLenta.ru 05:05

На 0,3 процентного пункта уменьшатся ставки по кредитам на строящееся жилье и рефинансирование займов других банков. Таким образом, с 25 мая базовая ставка по кредитам на покупку вторичного жилья в Сбербанке составит 10,8 процента годовых.
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Сбербанк с 25 мая снижает ставки по ипотеке

RT на русском04:24

Сбербанк с 25 мая снижает ставки по ипотеке

Коммерсантъ04:38

Сбербанк снизит ставки по ипотеке

РИА Новости04:32

Сбербанк с 25 мая снижает ставки по ипотеке

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