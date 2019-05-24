Финансы
Сбербанк объявил о снижении ставок по ипотекеLenta.ru 05:05
На 0,3 процентного пункта уменьшатся ставки по кредитам на строящееся жилье и рефинансирование займов других банков. Таким образом, с 25 мая базовая ставка по кредитам на покупку вторичного жилья в Сбербанке составит 10,8 процента годовых.
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Глава Сбербанка спрогнозировал снижение ставок по ипотеке до конца года
МОЁ! Оnline Воронежвчера в 01:57
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