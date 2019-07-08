Экономика
Сбербанк смотрит в сторону от «Яндекс.Маркета»Коммерсантъ вчера в 18:30
Сбербанк рассматривает возможность приобретения онлайн-ритейлера Ozon или интернет-сервиса Avito, сообщило 8 июля издание The Bell со ссылкой на собственные источники. В компаниях не стали комментировать эти сведения, но не опровергли факт переговоров.
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с чего всё началось
Отношения между Сбербанком и «Яндексом» — компании создали совместное предприятие на базе «Яндекс.Маркет» — «складываются непросто», пишет The Bell со ссылкой на пять источников.РБКвчера в 15:00
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Сбербанк и «Яндекс» недовольны тем, как складывается их совместный бизнес в онлайн-торговле
Эхо Москвывчера в 17:04
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Наука
Российский экраноплан «Чайка» станет универсальным транспортом
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Политика
Лукашенко поддержал проведение встречи Зеленского и Путина в Минске
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поддержал предложение украинского лидера Владимира Зеленского о проведении встречи с Владимиром Путиным и коллегами из Франции, Германии, Великобритании и США в Минске.
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Муж сбежавшей кассирши проиграл украденные миллионы рублей
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Шоу-бизнес
Рите Дакоте отказали в рекламной кампании из-за ее статуса разведёнки
Публикация, которую сделала 29-летняя Рита Дакота в своем микроблоге в Instagram, разительно отличалась от других постов, посвященных празднику.
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Шоу-бизнес
Лолита рассказала о своих эмоциях после гастролей в Донецке и Луганске
Популярная певица Лолита Милявская выступила с концертами в Донецке и Луганске.
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Крестины малыша Арчи, сына принца Гарри и Меган Маркл, стали настоящим праздником для всех поклонников британской королевской семьи.
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Собчак отреагировала на слова оскорбившего Путина грузинского ведущего
Телеведущая Ксения Собчак прокомментировала оскорбления в адрес президента России Владимира Путина в эфире грузинского телеканала «Рустави 2». По её мнению, нецензурные высказывания журналиста Георгия Габунии выглядели нелепо.
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Шоу-бизнес
Светлана Лобода показала редкое совместное фото с обеими дочерьми
Светлана Лобода показала редкое совместное фото с обеими дочерьми "Хороши-и-и !"
Обновлено вчера в 16:09
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Врачи рассказали о состоянии жестоко избитой девочки из Ингушетии
Обновлено 07 июля в 03:43
Общество
В Японии гроздь винограда продали за 11 тысяч долларов
Необычный сорт был выведен в префектуре Исикава. В этом году на аукционах планируют продать 26 тысяч гроздей такого винограда.
Обновлено в 00:44
Экономика
Два депутата думы Зауралья вошли в топ Forbes самых богатых госслужащих и парламентариев
Обновлено в 02:29
Путешествия
Работы по благоустройству усадьбы Люблино в Москве завершены на 80%
Новая набережная, лодочная станция с причалом и павильон для проведения праздников и свадеб построены на юго-востоке Москвы на территории "Усадьбы Люблино", работы по благоустройству парка завершены более чем на 80%, сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.
Обновлено в 02:01
Общество
В Роструде уточнили причины для отказа работнику в отпуске
Как сообщает «Российская газета», положенный в текущем году отпуск могут перенести на следующий год (с согласия работника), если предоставление отпуска может негативно сказаться на ходе работы предприятия.
Обновлено вчера в 22:18
Общество
«Ласковый май» отказался от гастролей в Грузии
Продюсер коллектива Андрей Разин заявил, что группа не поедет выступать в Грузию и посоветовал всем артистам последовать их примеру.
Обновлено в 02:26
Политика
Премьера фильма Оливера Стоуна «В борьбе за Украину» состоится 19 июля
19 июля на телеканале "Россия-1" выйдет документальная лента "В борьбе за Украину", получившая специальный гран-при на кинофестивале в итальянском городе Таормина.
Обновлено вчера в 17:09
Политика
Пушков сказал, куда Грузия может отправить свое вино
Свои вино и воду могут бесплатно отправить союзникам по НАТО – вряд ли те заплатят. Плевать в колодец надо отучать.
Обновлено в 01:45
Общество
Росконтроль назвал самую полезную и дешевую негазированную воду
Эксперты Росконтроля проверили бутилированную негазированную воду семи известных марок, среди которых: «ВкусВилл», «Святой источник», Vittel, «Сенежская», «Волжанка», «Архыз» и «Волна Байкала», и назвали самую полезную и дешевую из них.
Обновлено в 02:19
Футбол
Алексей Сутормин стал игроком «Зенита»
Обновлено вчера в 12:58
Происшествия
Во Владивостоке предприниматель и бывший сотрудник ФСБ случайно раскрыли агента ФСБ
Предприниматели рассчитывали, что агент больше не появится на судне, отмечает «Коммерсантъ».
Обновлено вчера в 22:10
Происшествия
20-летняя российская гандболистка погибла в Польше
Игрок сборной России по пляжному гандболу Екатерина Королева погибла в Польше.
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Шоу-бизнес
Алла Пугачева навестила Игоря Николаева и его молодую жену в Юрмале
Игорь Николаев, Юлия Проскурякова и Алла Пугачева на отдыхе Звездная дружба привела в восторг их подписчиков.
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Малахов обратился к Зеленскому после отмены телемоста
Обновлено вчера в 18:23
Политика
В охваченном протестами Тбилиси начались столкновения
Обновлено вчера в 14:43
Общество
Роскачество выявило следы антибиотиков в бургерах
Роскачество провело спецпроект по исследованию бургеров и обнаружило в них следы антибиотиков, однако их количество было незначительным и не превышало установленные техрегламентом нормы.
Обновлено в 01:12
Финансы
Точка равновесия рубля сместилась
Торги по рублю открылись снижением.
Обновлено в 00:08
Экономика
Правительство предложило значительно повысить акциз на вино
Правительство предложило повысить с 2020 ставки акцизов на тихие вина с 18 до 31 рубля за литр, на игристые вина - с 36 до 40 рублей за литр.
Обновлено в 01:24
Кино
Скончался исполнитель песни из фильма «Офицеры»
Обновлено вчера в 13:11
Армия и оружие
Россия поставит Индии С-400 к 2024-2025 году
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