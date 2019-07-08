с чего всё началось

Сбербанк рассматривает возможность приобретения онлайн-ритейлера Ozon или интернет-сервиса Avito, сообщило 8 июля издание The Bell со ссылкой на собственные источники. В компаниях не стали комментировать эти сведения, но не опровергли факт переговоров.

Сбербанк смотрит в сторону от «Яндекс.Маркета»

Политика Лукашенко поддержал проведение встречи Зеленского и Путина в Минске Президент Белоруссии Александр Лукашенко поддержал предложение украинского лидера Владимира Зеленского о проведении встречи с Владимиром Путиным и коллегами из Франции, Германии, Великобритании и США в Минске.

Шоу-бизнес Рите Дакоте отказали в рекламной кампании из-за ее статуса разведёнки Публикация, которую сделала 29-летняя Рита Дакота в своем микроблоге в Instagram, разительно отличалась от других постов, посвященных празднику.

Шоу-бизнес Кейт Миддлтон надела на крестины малыша Арчи «старое» платье Крестины малыша Арчи, сына принца Гарри и Меган Маркл, стали настоящим праздником для всех поклонников британской королевской семьи.

Политика Собчак отреагировала на слова оскорбившего Путина грузинского ведущего Телеведущая Ксения Собчак прокомментировала оскорбления в адрес президента России Владимира Путина в эфире грузинского телеканала «Рустави 2». По её мнению, нецензурные высказывания журналиста Георгия Габунии выглядели нелепо.

Общество В Японии гроздь винограда продали за 11 тысяч долларов Необычный сорт был выведен в префектуре Исикава. В этом году на аукционах планируют продать 26 тысяч гроздей такого винограда.

Путешествия Работы по благоустройству усадьбы Люблино в Москве завершены на 80% Новая набережная, лодочная станция с причалом и павильон для проведения праздников и свадеб построены на юго-востоке Москвы на территории "Усадьбы Люблино", работы по благоустройству парка завершены более чем на 80%, сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

Общество В Роструде уточнили причины для отказа работнику в отпуске Как сообщает «Российская газета», положенный в текущем году отпуск могут перенести на следующий год (с согласия работника), если предоставление отпуска может негативно сказаться на ходе работы предприятия.

Общество «Ласковый май» отказался от гастролей в Грузии Продюсер коллектива Андрей Разин заявил, что группа не поедет выступать в Грузию и посоветовал всем артистам последовать их примеру.

Политика Премьера фильма Оливера Стоуна «В борьбе за Украину» состоится 19 июля 19 июля на телеканале "Россия-1" выйдет документальная лента "В борьбе за Украину", получившая специальный гран-при на кинофестивале в итальянском городе Таормина.

Политика Пушков сказал, куда Грузия может отправить свое вино Свои вино и воду могут бесплатно отправить союзникам по НАТО – вряд ли те заплатят. Плевать в колодец надо отучать.

Общество Росконтроль назвал самую полезную и дешевую негазированную воду Эксперты Росконтроля проверили бутилированную негазированную воду семи известных марок, среди которых: «ВкусВилл», «Святой источник», Vittel, «Сенежская», «Волжанка», «Архыз» и «Волна Байкала», и назвали самую полезную и дешевую из них.

Происшествия 20-летняя российская гандболистка погибла в Польше Игрок сборной России по пляжному гандболу Екатерина Королева погибла в Польше.

Шоу-бизнес Алла Пугачева навестила Игоря Николаева и его молодую жену в Юрмале Игорь Николаев, Юлия Проскурякова и Алла Пугачева на отдыхе Звездная дружба привела в восторг их подписчиков.

Общество Роскачество выявило следы антибиотиков в бургерах Роскачество провело спецпроект по исследованию бургеров и обнаружило в них следы антибиотиков, однако их количество было незначительным и не превышало установленные техрегламентом нормы.

Финансы Точка равновесия рубля сместилась Торги по рублю открылись снижением.