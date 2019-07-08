Экономика

Сбербанк смотрит в сторону от «Яндекс.Маркета»Коммерсантъ вчера в 18:30

Сбербанк рассматривает возможность приобретения онлайн-ритейлера Ozon или интернет-сервиса Avito, сообщило 8 июля издание The Bell со ссылкой на собственные источники. В компаниях не стали комментировать эти сведения, но не опровергли факт переговоров.
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с чего всё началось
Отношения между Сбербанком и «Яндексом» — компании создали совместное предприятие на базе «Яндекс.Маркет» — «складываются непросто», пишет
 The Bell со ссылкой на пять источников.
РБКвчера в 15:00

Подробнее о событии

Сбербанк разочаровался в «Яндексе» и планирует купить Ozon и Avito

News.ruвчера в 18:34

Сбербанк смотрит в сторону от «Яндекс.Маркета»

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The Bell: Сбербанк рассматривает возможность покупки Ozon или Avito

Дождьвчера в 13:13

Сбербанк и «Яндекс» недовольны тем, как складывается их совместный бизнес в онлайн-торговле

Эхо Москвывчера в 17:04

СМИ сообщили об обсуждении «развода» Сбербанка и «Яндекса»

РБКвчера в 15:00

СМИ узнали о планах Сбербанка купить Ozon или Avito

Комсомольская правдавчера в 17:16

The Bell: Сбербанк рассматривает возможность покупки Ozon или Avito

Forbesвчера в 12:37
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Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 02:36, Вашингтон
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Российский экраноплан «Чайка» станет универсальным транспортом

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Лукашенко поддержал проведение встречи Зеленского и Путина в Минске

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поддержал предложение украинского лидера Владимира Зеленского о проведении встречи с Владимиром Путиным и коллегами из Франции, Германии, Великобритании и США в Минске.
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Муж сбежавшей кассирши проиграл украденные миллионы рублей

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Шоу-бизнес

Рите Дакоте отказали в рекламной кампании из-за ее статуса разведёнки

Публикация, которую сделала 29-летняя Рита Дакота в своем микроблоге в Instagram, разительно отличалась от других постов, посвященных празднику.
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Шоу-бизнес

Лолита рассказала о своих эмоциях после гастролей в Донецке и Луганске

Популярная певица Лолита Милявская выступила с концертами в Донецке и Луганске.
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Шоу-бизнес

Кейт Миддлтон надела на крестины малыша Арчи «старое» платье

Крестины малыша Арчи, сына принца Гарри и Меган Маркл, стали настоящим праздником для всех поклонников британской королевской семьи.
Обновлено вчера в 03:03
Политика

Собчак отреагировала на слова оскорбившего Путина грузинского ведущего

Телеведущая Ксения Собчак прокомментировала оскорбления в адрес президента России Владимира Путина в эфире грузинского телеканала «Рустави 2». По её мнению, нецензурные высказывания журналиста Георгия Габунии выглядели нелепо.
Обновлено в 02:16
Шоу-бизнес

Светлана Лобода показала редкое совместное фото с обеими дочерьми

Светлана Лобода показала редкое совместное фото с обеими дочерьми "Хороши-и-и !"
Обновлено вчера в 16:09
Происшествия

Врачи рассказали о состоянии жестоко избитой девочки из Ингушетии

Обновлено 07 июля в 03:43
Общество

В Японии гроздь винограда продали за 11 тысяч долларов

Необычный сорт был выведен в префектуре Исикава. В этом году на аукционах планируют продать 26 тысяч гроздей такого винограда.
Обновлено в 00:44
Экономика

Два депутата думы Зауралья вошли в топ Forbes самых богатых госслужащих и парламентариев

Обновлено в 02:29
Путешествия

Работы по благоустройству усадьбы Люблино в Москве завершены на 80%

Новая набережная, лодочная станция с причалом и павильон для проведения праздников и свадеб построены на юго-востоке Москвы на территории "Усадьбы Люблино", работы по благоустройству парка завершены более чем на 80%, сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.
Обновлено в 02:01
Общество

В Роструде уточнили причины для отказа работнику в отпуске

Как сообщает «Российская газета», положенный в текущем году отпуск могут перенести на следующий год (с согласия работника), если предоставление отпуска может негативно сказаться на ходе работы предприятия.
Обновлено вчера в 22:18
Общество

«Ласковый май» отказался от гастролей в Грузии

Продюсер коллектива Андрей Разин заявил, что группа не поедет выступать в Грузию и посоветовал всем артистам последовать их примеру.
Обновлено в 02:26
Политика

Премьера фильма Оливера Стоуна «В борьбе за Украину» состоится 19 июля

19 июля на телеканале "Россия-1" выйдет документальная лента "В борьбе за Украину", получившая специальный гран-при на кинофестивале в итальянском городе Таормина.
Обновлено вчера в 17:09
Политика

Пушков сказал, куда Грузия может отправить свое вино

Свои вино и воду могут бесплатно отправить союзникам по НАТО – вряд ли те заплатят. Плевать в колодец надо отучать.
Обновлено в 01:45
Общество

Росконтроль назвал самую полезную и дешевую негазированную воду

Эксперты Росконтроля проверили бутилированную негазированную воду семи известных марок, среди которых: «ВкусВилл», «Святой источник», Vittel, «Сенежская», «Волжанка», «Архыз» и «Волна Байкала», и назвали самую полезную и дешевую из них.
Обновлено в 02:19
Футбол

Алексей Сутормин стал игроком «Зенита»

Обновлено вчера в 12:58
Происшествия

Во Владивостоке предприниматель и бывший сотрудник ФСБ случайно раскрыли агента ФСБ

Предприниматели рассчитывали, что агент больше не появится на судне, отмечает «Коммерсантъ».
Обновлено вчера в 22:10
Происшествия

20-летняя российская гандболистка погибла в Польше

Игрок сборной России по пляжному гандболу Екатерина Королева погибла в Польше.
Обновлено вчера в 07:58
Шоу-бизнес

Алла Пугачева навестила Игоря Николаева и его молодую жену в Юрмале

Игорь Николаев, Юлия Проскурякова и Алла Пугачева на отдыхе Звездная дружба привела в восторг их подписчиков.
Обновлено вчера в 12:05
Политика

Малахов обратился к Зеленскому после отмены телемоста

Обновлено вчера в 18:23
Армия и оружие

Показано необычное применение «Змея Горыныча» в районе Марьинки

Обновлено в 01:53
Политика

В охваченном протестами Тбилиси начались столкновения

Обновлено вчера в 14:43
Общество

Роскачество выявило следы антибиотиков в бургерах

Роскачество провело спецпроект по исследованию бургеров и обнаружило в них следы антибиотиков, однако их количество было незначительным и не превышало установленные техрегламентом нормы.
Обновлено в 01:12
Финансы

Точка равновесия рубля сместилась

Торги по рублю открылись снижением.
Обновлено в 00:08
Экономика

Правительство предложило значительно повысить акциз на вино

Правительство предложило повысить с 2020 ставки акцизов на тихие вина с 18 до 31 рубля за литр, на игристые вина - с 36 до 40 рублей за литр.
Обновлено в 01:24
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Скончался исполнитель песни из фильма «Офицеры»

Обновлено вчера в 13:11
Армия и оружие

Россия поставит Индии С-400 к 2024-2025 году

Обновлено в 02:12
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