Экономика

Сбербанк смотрит в сторону от «Яндекс.Маркета»Коммерсантъ 18:30

Сбербанк рассматривает возможность приобретения онлайн-ритейлера Ozon или интернет-сервиса Avito, сообщило 8 июля издание The Bell со ссылкой на собственные источники. В компаниях не стали комментировать эти сведения, но не опровергли факт переговоров.
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с чего всё началось
Отношения между Сбербанком и «Яндексом» — компании создали совместное предприятие на базе «Яндекс.Маркет» — «складываются непросто», пишет
 The Bell со ссылкой на пять источников.
РБК15:00

Подробнее о событии

Сбербанк разочаровался в «Яндексе» и планирует купить Ozon и Avito

News.ru18:34

СМИ сообщили об обсуждении «развода» Сбербанка и «Яндекса»

РБК15:00

СМИ узнали о планах Сбербанка купить Ozon или Avito

Комсомольская правда17:16

Сбербанк и «Яндекс» недовольны тем, как складывается их совместный бизнес в онлайн-торговле

Эхо Москвы17:04

Сбербанк смотрит в сторону от «Яндекс.Маркета»

Коммерсантъ18:30

The Bell: Сбербанк рассматривает возможность покупки Ozon или Avito

Дождь13:13

The Bell: Сбербанк рассматривает возможность покупки Ozon или Avito

Forbes12:37
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Общество

Белоруссия нашла недолив подсолнечного масла в импорте из России

Белоруссия обнаружила в импортируемом из России подсолнечном масле недолив в 80% проверенных партий, об этом сообщила пресс-служба Госстандарта страны.
Обновлено в 12:25
Армия и оружие

США одобрили продажу ракетных комплексов и танков Тайваню на $2,2 млрд

Обновлено в 17:58
Политика

В Тбилиси начались столкновения между митингующими

В Тбилиси одновременно проходят четыре акции протеста. Об этом сообщает Sputnik Грузия. На центральном проспекте столицы проходят две акции.
Обновлено в 16:54
Общество

«Остров мечты» откроется уже осенью

Прогуляться по "Острову мечты" можно будет уже в конце года — строительство крупнейшего в Европе крытого парка развлечений близится к финишу.
Обновлено в 14:19
Политика

В США из предвыборной гонки вышел первый демократ

В США из предвыборной гонки вышел представитель Демократической партии конгрессмен от Калифорнии 38-летний Эрик Суолуэлл.
Обновлено в 17:57
Политика

Кадыров ответил на слова оскорбившего Путина грузинского ведущего

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал выходку грузинского телеведущего Георгия Габунии, оскорбившего Владимира Путина.
Обновлено в 14:29
Происшествия

Гандболистка сборной России погибла в Польше

Обновлено в 12:05
Политика

Андрей Малахов обратился к президенту Украины

Обновлено в 17:27
Гаджеты

Hisense U9e: первые в мире телевизоры с технологией Dual-Image

Компания Hisense анонсировала телевизоры серии U9e: утверждается, что это первые в мире панели, выполненные по технологии Dual-Image.
Обновлено в 10:51
Здоровье

Как мы чувствуем старение и можно ли его замедлить?

Кожа теряет эластичность, появляются морщины и пигментные пятна Увядание кожи волнует нас чуть ли не больше других признаков старения: ведь эти изменения буквально отражаются на лице.
Обновлено в 10:30
Происшествия

Супруг кассира из Башкирии проиграл украденные 20 миллионов

Обновлено в 15:24
Политика

Собчак высказалась об обругавшем Путина ведущем «Рустави 2»

Обновлено в 12:22
Хоккей

Хоккеист Барбашёв презентует Кубок Стэнли в Москве 17 августа

«Барбашёв презентует Кубок Стэнли в Москве 17 августа», — цитирует ТАСС агента хоккеиста Дэна Мильштейна.
Обновлено в 15:39
Происшествия

Посещение секс-фестиваля закончилось для 52-летней женщины инфарктом

В английском графстве Вустершир 52-летняя женщина посетила трехдневный фестиваль свингеров Swingfields Festival и получила сердечный приступ, сообщает Daily Mail.
Обновлено в 18:06
Общество

В Вашингтоне затопило Белый дом и метро

Обновлено в 17:57
Экономика

Россиянам могут запретить валютные вклады

Законопроект может охватить два инструмента: валютные вклады и счета в банке, где учитываются драгметаллы по актуальному курсу, передаёт Lenta.Ru.
Обновлено в 05:29
Политика

Трамп отказался иметь дело с британским послом

Президент США Дональд Трамп в двух сообщениях в Twitter раскритиковал уходящего премьера Великобритании Терезу Мэй, посла в США Кима Дэррока и заявил, что остался доволен своим визитом в Соединенное Королевство.
Обновлено в 15:02
Происшествия

Признавший вину фигурант дела «Нового величия» отказался от показаний

Обновлено в 12:36
Экономика

Рынок поддельных люксовых товаров превысил легальный на 13%

Обновлено в 01:45
Экономика

«Ведомости» узнали о планах властей почти вдвое поднять акцизы на вино

В правительстве разработали законопроект, согласно которому с 2020 года в России должны повыситься ставки акцизов на вино.
Обновлено в 17:34
Происшествия

Врачи рассказали о состоянии избитой девочки из Ингушетии

Избитая в Ингушетии семилетняя девочка по-прежнему находится в тяжелом состоянии, рассказали в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля в понедельник, 8 июля.
Обновлено в 12:18
Общество

Названы регионы России с самыми высокими доходами населения

Для расчетов в исследовании было использовано соотношение среднедушевого месячного дохода в регионе и стоимости фиксированного набора товаров и услуг в 2018 году.
Обновлено вчера в 22:05
Экономика

Почти 80% минеральной воды оказалось контрафактом

Доля контрафактной минеральной воды на прилавках российских магазинов уже приблизилась к 80%, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Обновлено в 10:44
Авто

Renault обновила Duster первого поколения

Компания Renault начнет поставки нового кроссовера Duster в шоу-румы индийских дилеров уже с завтрашнего дня – 8 июля.
Обновлено вчера в 06:27
Футбол

Арустамян оценил возможность ухода Дзюбы из «Зенита»

«Зенит» нуждается в Дзюбе, а он сам хочет играть на высшем уровне.
Обновлено в 13:23
Кино

Паулина Андреева сыграет жену Цоя в новом фильме Учителя

Главные герои картины, роли которых Учитель доверил Евгению Цыганову («Оттепель», «Питер FM»), Игорю Вернику («Все о мужчинах», «Ночные стражи»), Марине Спивак («Нелюбовь»), Илье Делю («Бедуин»), Михаилу Тройнику («Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов») и другим (заняты в фильме и латвийские актеры), занимаются транспортировкой тела Цоя из Прибалтики в Ленинград.
Обновлено в 05:22
Происшествия

Двух россиянок экстренно эвакуировали из Турции

Обновлено в 10:27
Авто

Citroen представит три новых седана к 2021 году

Компания Citroen к 2021 году выведет на рынок три новых седана, сообщает Autocar со ссылкой на директора по маркетингу французского автопроизводителя Арно Беллони.
Обновлено в 06:51
Армия и оружие

В Индии заявили о готовности новой версии ракеты «Брамос»

Обновлено в 05:05
Происшествия

Семья из Курска отсудила у Минфина 2 млн рублей за исчезнувший клад

В понедельник суд встал на сторону Галины и Александра Снегиревых и обязал Минфин выплатить им в общей сложности 2,2 млн рублей - 50% от стоимости клада.
Обновлено в 10:44
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