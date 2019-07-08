Экономика
Сбербанк смотрит в сторону от «Яндекс.Маркета»Коммерсантъ 18:30
Сбербанк рассматривает возможность приобретения онлайн-ритейлера Ozon или интернет-сервиса Avito, сообщило 8 июля издание The Bell со ссылкой на собственные источники. В компаниях не стали комментировать эти сведения, но не опровергли факт переговоров.
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Общество
Белоруссия нашла недолив подсолнечного масла в импорте из России
Белоруссия обнаружила в импортируемом из России подсолнечном масле недолив в 80% проверенных партий, об этом сообщила пресс-служба Госстандарта страны.
Обновлено в 12:25
Армия и оружие
США одобрили продажу ракетных комплексов и танков Тайваню на $2,2 млрд
Обновлено в 17:58
Политика
В Тбилиси начались столкновения между митингующими
В Тбилиси одновременно проходят четыре акции протеста. Об этом сообщает Sputnik Грузия. На центральном проспекте столицы проходят две акции.
Обновлено в 16:54
Общество
«Остров мечты» откроется уже осенью
Прогуляться по "Острову мечты" можно будет уже в конце года — строительство крупнейшего в Европе крытого парка развлечений близится к финишу.
Обновлено в 14:19
Политика
В США из предвыборной гонки вышел первый демократ
В США из предвыборной гонки вышел представитель Демократической партии конгрессмен от Калифорнии 38-летний Эрик Суолуэлл.
Обновлено в 17:57
Политика
Кадыров ответил на слова оскорбившего Путина грузинского ведущего
Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал выходку грузинского телеведущего Георгия Габунии, оскорбившего Владимира Путина.
Обновлено в 14:29
Происшествия
Гандболистка сборной России погибла в Польше
Обновлено в 12:05
Политика
Андрей Малахов обратился к президенту Украины
Обновлено в 17:27
Гаджеты
Hisense U9e: первые в мире телевизоры с технологией Dual-Image
Компания Hisense анонсировала телевизоры серии U9e: утверждается, что это первые в мире панели, выполненные по технологии Dual-Image.
Обновлено в 10:51
Здоровье
Как мы чувствуем старение и можно ли его замедлить?
Кожа теряет эластичность, появляются морщины и пигментные пятна Увядание кожи волнует нас чуть ли не больше других признаков старения: ведь эти изменения буквально отражаются на лице.
Обновлено в 10:30
Политика
Собчак высказалась об обругавшем Путина ведущем «Рустави 2»
Обновлено в 12:22
Хоккей
Хоккеист Барбашёв презентует Кубок Стэнли в Москве 17 августа
«Барбашёв презентует Кубок Стэнли в Москве 17 августа», — цитирует ТАСС агента хоккеиста Дэна Мильштейна.
Обновлено в 15:39
Происшествия
Посещение секс-фестиваля закончилось для 52-летней женщины инфарктом
В английском графстве Вустершир 52-летняя женщина посетила трехдневный фестиваль свингеров Swingfields Festival и получила сердечный приступ, сообщает Daily Mail.
Обновлено в 18:06
Общество
В Вашингтоне затопило Белый дом и метро
Обновлено в 17:57
Экономика
Россиянам могут запретить валютные вклады
Законопроект может охватить два инструмента: валютные вклады и счета в банке, где учитываются драгметаллы по актуальному курсу, передаёт Lenta.Ru.
Обновлено в 05:29
Политика
Трамп отказался иметь дело с британским послом
Президент США Дональд Трамп в двух сообщениях в Twitter раскритиковал уходящего премьера Великобритании Терезу Мэй, посла в США Кима Дэррока и заявил, что остался доволен своим визитом в Соединенное Королевство.
Обновлено в 15:02
Экономика
Рынок поддельных люксовых товаров превысил легальный на 13%
Обновлено в 01:45
Экономика
«Ведомости» узнали о планах властей почти вдвое поднять акцизы на вино
В правительстве разработали законопроект, согласно которому с 2020 года в России должны повыситься ставки акцизов на вино.
Обновлено в 17:34
Происшествия
Врачи рассказали о состоянии избитой девочки из Ингушетии
Избитая в Ингушетии семилетняя девочка по-прежнему находится в тяжелом состоянии, рассказали в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля в понедельник, 8 июля.
Обновлено в 12:18
Общество
Названы регионы России с самыми высокими доходами населения
Для расчетов в исследовании было использовано соотношение среднедушевого месячного дохода в регионе и стоимости фиксированного набора товаров и услуг в 2018 году.
Обновлено вчера в 22:05
Экономика
Почти 80% минеральной воды оказалось контрафактом
Доля контрафактной минеральной воды на прилавках российских магазинов уже приблизилась к 80%, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Обновлено в 10:44
Авто
Renault обновила Duster первого поколения
Компания Renault начнет поставки нового кроссовера Duster в шоу-румы индийских дилеров уже с завтрашнего дня – 8 июля.
Обновлено вчера в 06:27
Футбол
Арустамян оценил возможность ухода Дзюбы из «Зенита»
«Зенит» нуждается в Дзюбе, а он сам хочет играть на высшем уровне.
Обновлено в 13:23
Кино
Паулина Андреева сыграет жену Цоя в новом фильме Учителя
Главные герои картины, роли которых Учитель доверил Евгению Цыганову («Оттепель», «Питер FM»), Игорю Вернику («Все о мужчинах», «Ночные стражи»), Марине Спивак («Нелюбовь»), Илье Делю («Бедуин»), Михаилу Тройнику («Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов») и другим (заняты в фильме и латвийские актеры), занимаются транспортировкой тела Цоя из Прибалтики в Ленинград.
Обновлено в 05:22
Происшествия
Двух россиянок экстренно эвакуировали из Турции
Обновлено в 10:27
Авто
Citroen представит три новых седана к 2021 году
Компания Citroen к 2021 году выведет на рынок три новых седана, сообщает Autocar со ссылкой на директора по маркетингу французского автопроизводителя Арно Беллони.
Обновлено в 06:51
Происшествия
Семья из Курска отсудила у Минфина 2 млн рублей за исчезнувший клад
В понедельник суд встал на сторону Галины и Александра Снегиревых и обязал Минфин выплатить им в общей сложности 2,2 млн рублей - 50% от стоимости клада.
Обновлено в 10:44