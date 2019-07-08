с чего всё началось

Сбербанк рассматривает возможность приобретения онлайн-ритейлера Ozon или интернет-сервиса Avito, сообщило 8 июля издание The Bell со ссылкой на собственные источники. В компаниях не стали комментировать эти сведения, но не опровергли факт переговоров.

Сбербанк смотрит в сторону от «Яндекс.Маркета»

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Политика В Тбилиси начались столкновения между митингующими В Тбилиси одновременно проходят четыре акции протеста. Об этом сообщает Sputnik Грузия. На центральном проспекте столицы проходят две акции.

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Политика Кадыров ответил на слова оскорбившего Путина грузинского ведущего Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал выходку грузинского телеведущего Георгия Габунии, оскорбившего Владимира Путина.

Гаджеты Hisense U9e: первые в мире телевизоры с технологией Dual-Image Компания Hisense анонсировала телевизоры серии U9e: утверждается, что это первые в мире панели, выполненные по технологии Dual-Image.

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Хоккей Хоккеист Барбашёв презентует Кубок Стэнли в Москве 17 августа «Барбашёв презентует Кубок Стэнли в Москве 17 августа», — цитирует ТАСС агента хоккеиста Дэна Мильштейна.

Происшествия Посещение секс-фестиваля закончилось для 52-летней женщины инфарктом В английском графстве Вустершир 52-летняя женщина посетила трехдневный фестиваль свингеров Swingfields Festival и получила сердечный приступ, сообщает Daily Mail.

Экономика Россиянам могут запретить валютные вклады Законопроект может охватить два инструмента: валютные вклады и счета в банке, где учитываются драгметаллы по актуальному курсу, передаёт Lenta.Ru.

Политика Трамп отказался иметь дело с британским послом Президент США Дональд Трамп в двух сообщениях в Twitter раскритиковал уходящего премьера Великобритании Терезу Мэй, посла в США Кима Дэррока и заявил, что остался доволен своим визитом в Соединенное Королевство.

Экономика «Ведомости» узнали о планах властей почти вдвое поднять акцизы на вино В правительстве разработали законопроект, согласно которому с 2020 года в России должны повыситься ставки акцизов на вино.

Происшествия Врачи рассказали о состоянии избитой девочки из Ингушетии Избитая в Ингушетии семилетняя девочка по-прежнему находится в тяжелом состоянии, рассказали в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля в понедельник, 8 июля.

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Авто Renault обновила Duster первого поколения Компания Renault начнет поставки нового кроссовера Duster в шоу-румы индийских дилеров уже с завтрашнего дня – 8 июля.

Футбол Арустамян оценил возможность ухода Дзюбы из «Зенита» «Зенит» нуждается в Дзюбе, а он сам хочет играть на высшем уровне.

Кино Паулина Андреева сыграет жену Цоя в новом фильме Учителя Главные герои картины, роли которых Учитель доверил Евгению Цыганову («Оттепель», «Питер FM»), Игорю Вернику («Все о мужчинах», «Ночные стражи»), Марине Спивак («Нелюбовь»), Илье Делю («Бедуин»), Михаилу Тройнику («Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов») и другим (заняты в фильме и латвийские актеры), занимаются транспортировкой тела Цоя из Прибалтики в Ленинград.

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