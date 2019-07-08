Экономика
Сбербанк смотрит в сторону от «Яндекс.Маркета»Коммерсантъ вчера в 18:30
Сбербанк рассматривает возможность приобретения онлайн-ритейлера Ozon или интернет-сервиса Avito, сообщило 8 июля издание The Bell со ссылкой на собственные источники. В компаниях не стали комментировать эти сведения, но не опровергли факт переговоров.
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с чего всё началось
Отношения между Сбербанком и «Яндексом» — компании создали совместное предприятие на базе «Яндекс.Маркет» — «складываются непросто», пишет The Bell со ссылкой на пять источников.РБКвчера в 15:00
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Сбербанк и «Яндекс» недовольны тем, как складывается их совместный бизнес в онлайн-торговле
Эхо Москвывчера в 17:04
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Политика
Оскорбившего президента РФ грузинского ведущего отстранили от работы
Грузинский журналист и телеведущий Георгий Габуния решением саморегулирующей комиссии телекомпании "Рустави 2" отстранен от работы на два месяца.
Обновлено вчера в 12:40
Общество
Роструд уточнил, когда работнику могут отказать в отпуске
Как пишет "Российская газета", в ведомстве пояснили, что возникают ситуации, когда отпуск сотрудника может оказать плохое влияние на работу предприятия, в таком случае работодатель может перенести отпуск с согласия работника на следующий год.
Обновлено в 01:34
Общество
Роскачество выявило следы антибиотиков в бургерах
Роскачество провело спецпроект по исследованию бургеров и обнаружило в них следы антибиотиков, однако их количество было незначительным и не превышало установленные техрегламентом нормы.
Обновлено в 01:12
Финансы
Эксперты предупредили о возможном дефолте США в сентябре
США могут столкнуться с дефолтом уже в начале сентября из-за слишком низких налоговых поступлений, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на доклад Центра двухпартийной политики (BPC).
Обновлено вчера в 22:53
Происшествия
20-летняя российская гандболистка погибла в Польше
Игрок сборной России по пляжному гандболу Екатерина Королева погибла в Польше.
Обновлено вчера в 07:58
Политика
Зеленский назвал условие снятия экономической блокады с ДНР и ЛНР
Украинский президент Владимир Зеленский на пресс-конференции после саммита Украина — ЕС назвал условие снятия экономической блокады с Донбасса.
Обновлено вчера в 13:24
Происшествия
Муж сбежавшей кассирши проиграл украденные миллионы рублей
Обновлено вчера в 16:10
Путешествия
Туры в Тунис соревнуются в дешевизне с Турцией
На сайтах онлайн-трэвел-агентств появились недорогие турпакеты в Тунис.
Обновлено вчера в 11:54
Экономика
«Ведомости»: правительство предлагает повысить акцизы на вино
Правительство России предложило повысить с 2020 года ставки акцизов на вино: на тихие вина — с 18 до 31 рублей за 1 л, на игристые — с 36 до 40 рублей за 1 л. Это следует из проекта поправок в Налоговый кодекс, с которым ознакомились «Ведомости».
Обновлено вчера в 22:47
Шоу-бизнес
Лолита рассказала о своих эмоциях после гастролей в Донецке и Луганске
Популярная певица Лолита Милявская выступила с концертами в Донецке и Луганске.
Обновлено в 00:27
Общество
В Вашингтоне затопило Белый дом и метро
Вода добралась и до Белого дома, сотрудники выставили фотографии подтопленных кабинетов в соцсетях.
Обновлено вчера в 17:57
Общество
В Магадане ввели штраф за кормление голубей
Магаданские власти ввели в городе штраф за кормление птиц, его размер составляет от 2,5 тыс. до 5 тыс. рублей.
Обновлено вчера в 20:39
Здоровье
Диетолог посоветовала не кормить детей сосисками каждый день
Есть детские сосиски, которые другие по составу. Они адаптированны именно для рациона ребенка.
Обновлено в 00:07
Происшествия
66% россиян сочли обычной практикой подбрасывание полицией наркотиков
Подбрасывание полицейскими наркотиков и фальсификация дел против неугодных — обычная практика в сегодняшней России, считают 66% опрошенных.
Обновлено в 00:00
Авто
Новый Volkswagen Golf получит версию GTI
Дебютирующий через несколько месяцев после стандартного исполнения хэтчбека в середине 2020 года, Mk8 GTI обещает повышение производительности и, в соответствии с остальной частью линейки Golf, снижение веса.
Обновлено вчера в 23:01
Экономика
Спонсора «Своей игры» уличили в выводе денег в офшор
Канцелярский бренд и бывший спонсор интеллектуальной программы «Своя игра» Erich Krause перевел 298,3 млн руб. в фирму-однодневку на Кипре под видом оплаты рекламы в передаче.
Обновлено вчера в 10:52
Экономика
Миллиардер и более 100 долларовых миллионеров живут в Новосибирске
Один миллиардер и более 100 долларовых миллионеров живут в Новосибирске и области.
Обновлено вчера в 23:26
Общество
Сбербанк назвал страны, в которых опасно пользоваться банкоматами
Уберечь деньги поможет соблюдение простых правил. Однако в некоторых странах риск стать жертвой скимминга очень высок.
Обновлено вчера в 23:40
Происшествия
В зоне паводков в Иркутской области нашли живыми 37 человек
В зоне паводка в Иркутской области нашли живыми 37 человек, ранее объявленных в розыск.
Обновлено в 00:55
Футбол
Алексей Сутормин стал игроком «Зенита»
Обновлено вчера в 12:58
Экономика
Почти 80% минеральной воды оказалось контрафактом
Доля контрафактной минеральной воды на прилавках российских магазинов уже приблизилась к 80%, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Обновлено вчера в 10:44
Футбол
Кинси Волански не дали выбежать на поле в финале Кубка Америки
Модель Кинси Волански, которая выбежала на футбольное поле во время финала Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Тоттенхэмом», попыталась повторить свой трюк на решающем матче Кубка Америки — 2019 в Рио-де-Жанейро.
Обновлено вчера в 22:23
Наука
Анализ зубов белой акулы помог палеонтологам найти ее предка
Обновлено вчера в 17:53
Музыка
Музыканты записали песню в поддержку фигурантов дела «Нового величия»
Телеведущая Татьяна Лазарева опубликовала на своей странице в Facebook песню в поддержку фигурантов дела «Нового величия», которым вменяют организацию экстремистского сообщества.
Обновлено вчера в 10:54
Экономика
Медведев одобрил проект частной трассы из России в Китай
Премьер-министр России Дмитрий Медведев одобрил проект первой частной автомагистрали в России «Меридиан», которая должна соединить Европу и Китай.
Обновлено вчера в 03:06
Политика
Лидер партии Зеленского пообещал говорить только на русском языке
Председатель партии "Слуга народа" Разумков заявил, что будет разговаривать публично на русском языке пока продолжается "оккупация Донбасса и Крым"а, чтобы ни у кого не возникало желание защитить его от "притеснения".
Обновлено в 01:52
Авто
УАЗ Патриот с автоматом получит обновленный мотор
Заволжский моторный завод, входящий в состав группы компаний Sollers, начал выпуск пробной партии моторов ZMZ Pro в новом исполнении, адаптированном под работу с автоматической трансмиссией Punch 6L50.
Обновлено вчера в 04:35
Политика
Малахов обратился к Зеленскому после отмены телемоста
Обновлено вчера в 18:23
Общество
Веранды здоровья начали работать еще в четырех столичных парках
Веранды здоровья начали работать для москвичей еще в четырех парках рядом с медицинскими павильонами.
Обновлено в 01:35