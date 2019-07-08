Экономика

Сбербанк смотрит в сторону от «Яндекс.Маркета»Коммерсантъ вчера в 18:30

Сбербанк рассматривает возможность приобретения онлайн-ритейлера Ozon или интернет-сервиса Avito, сообщило 8 июля издание The Bell со ссылкой на собственные источники. В компаниях не стали комментировать эти сведения, но не опровергли факт переговоров.
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с чего всё началось
Отношения между Сбербанком и «Яндексом» — компании создали совместное предприятие на базе «Яндекс.Маркет» — «складываются непросто», пишет
 The Bell со ссылкой на пять источников.
РБКвчера в 15:00

Подробнее о событии

Сбербанк разочаровался в «Яндексе» и планирует купить Ozon и Avito

News.ruвчера в 18:34

Сбербанк смотрит в сторону от «Яндекс.Маркета»

Коммерсантъвчера в 18:30

The Bell: Сбербанк рассматривает возможность покупки Ozon или Avito

Дождьвчера в 13:13

Сбербанк и «Яндекс» недовольны тем, как складывается их совместный бизнес в онлайн-торговле

Эхо Москвывчера в 17:04

СМИ сообщили об обсуждении «развода» Сбербанка и «Яндекса»

РБКвчера в 15:00

СМИ узнали о планах Сбербанка купить Ozon или Avito

Комсомольская правдавчера в 17:16

The Bell: Сбербанк рассматривает возможность покупки Ozon или Avito

Forbesвчера в 12:37
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Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 02:04, Вашингтон
Политика

Оскорбившего президента РФ грузинского ведущего отстранили от работы

Грузинский журналист и телеведущий Георгий Габуния решением саморегулирующей комиссии телекомпании "Рустави 2" отстранен от работы на два месяца.
Обновлено вчера в 12:40
Общество

Роструд уточнил, когда работнику могут отказать в отпуске

Как пишет "Российская газета", в ведомстве пояснили, что возникают ситуации, когда отпуск сотрудника может оказать плохое влияние на работу предприятия, в таком случае работодатель может перенести отпуск с согласия работника на следующий год.
Обновлено в 01:34
Общество

Роскачество выявило следы антибиотиков в бургерах

Роскачество провело спецпроект по исследованию бургеров и обнаружило в них следы антибиотиков, однако их количество было незначительным и не превышало установленные техрегламентом нормы.
Обновлено в 01:12
Финансы

Эксперты предупредили о возможном дефолте США в сентябре

США могут столкнуться с дефолтом уже в начале сентября из-за слишком низких налоговых поступлений, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на доклад Центра двухпартийной политики (BPC).
Обновлено вчера в 22:53
Происшествия

20-летняя российская гандболистка погибла в Польше

Игрок сборной России по пляжному гандболу Екатерина Королева погибла в Польше.
Обновлено вчера в 07:58
Политика

Зеленский назвал условие снятия экономической блокады с ДНР и ЛНР

Украинский президент Владимир Зеленский на пресс-конференции после саммита Украина — ЕС назвал условие снятия экономической блокады с Донбасса.
Обновлено вчера в 13:24
Происшествия

Муж сбежавшей кассирши проиграл украденные миллионы рублей

Обновлено вчера в 16:10
Путешествия

Туры в Тунис соревнуются в дешевизне с Турцией

На сайтах онлайн-трэвел-агентств появились недорогие турпакеты в Тунис.
Обновлено вчера в 11:54
Экономика

«Ведомости»: правительство предлагает повысить акцизы на вино

Правительство России предложило повысить с 2020 года ставки акцизов на вино: на тихие вина — с 18 до 31 рублей за 1 л, на игристые — с 36 до 40 рублей за 1 л. Это следует из проекта поправок в Налоговый кодекс, с которым ознакомились «Ведомости».
Обновлено вчера в 22:47
Шоу-бизнес

Лолита рассказала о своих эмоциях после гастролей в Донецке и Луганске

Популярная певица Лолита Милявская выступила с концертами в Донецке и Луганске.
Обновлено в 00:27
Общество

В Вашингтоне затопило Белый дом и метро

Вода добралась и до Белого дома, сотрудники выставили фотографии подтопленных кабинетов в соцсетях.
Обновлено вчера в 17:57
Общество

В Магадане ввели штраф за кормление голубей

Магаданские власти ввели в городе штраф за кормление птиц, его размер составляет от 2,5 тыс. до 5 тыс. рублей.
Обновлено вчера в 20:39
Здоровье

Диетолог посоветовала не кормить детей сосисками каждый день

Есть детские сосиски, которые другие по составу. Они адаптированны именно для рациона ребенка.
Обновлено в 00:07
Происшествия

66% россиян сочли обычной практикой подбрасывание полицией наркотиков

Подбрасывание полицейскими наркотиков и фальсификация дел против неугодных — обычная практика в сегодняшней России, считают 66% опрошенных.
Обновлено в 00:00
Авто

Новый Volkswagen Golf получит версию GTI

Дебютирующий через несколько месяцев после стандартного исполнения хэтчбека в середине 2020 года, Mk8 GTI обещает повышение производительности и, в соответствии с остальной частью линейки Golf, снижение веса.
Обновлено вчера в 23:01
Экономика

Спонсора «Своей игры» уличили в выводе денег в офшор

Канцелярский бренд и бывший спонсор интеллектуальной программы «Своя игра» Erich Krause перевел 298,3 млн руб. в фирму-однодневку на Кипре под видом оплаты рекламы в передаче.
Обновлено вчера в 10:52
Экономика

Миллиардер и более 100 долларовых миллионеров живут в Новосибирске

Один миллиардер и более 100 долларовых миллионеров живут в Новосибирске и области.
Обновлено вчера в 23:26
Общество

Сбербанк назвал страны, в которых опасно пользоваться банкоматами

Уберечь деньги поможет соблюдение простых правил. Однако в некоторых странах риск стать жертвой скимминга очень высок.
Обновлено вчера в 23:40
Происшествия

В зоне паводков в Иркутской области нашли живыми 37 человек

В зоне паводка в Иркутской области нашли живыми 37 человек, ранее объявленных в розыск.
Обновлено в 00:55
Футбол

Алексей Сутормин стал игроком «Зенита»

Обновлено вчера в 12:58
Экономика

Почти 80% минеральной воды оказалось контрафактом

Доля контрафактной минеральной воды на прилавках российских магазинов уже приблизилась к 80%, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Обновлено вчера в 10:44
Футбол

Кинси Волански не дали выбежать на поле в финале Кубка Америки

Модель Кинси Волански, которая выбежала на футбольное поле во время финала Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Тоттенхэмом», попыталась повторить свой трюк на решающем матче Кубка Америки — 2019 в Рио-де-Жанейро.
Обновлено вчера в 22:23
Наука

Анализ зубов белой акулы помог палеонтологам найти ее предка

Обновлено вчера в 17:53
Музыка

Музыканты записали песню в поддержку фигурантов дела «Нового величия»

Телеведущая Татьяна Лазарева опубликовала на своей странице в Facebook песню в поддержку фигурантов дела «Нового величия», которым вменяют организацию экстремистского сообщества.
Обновлено вчера в 10:54
Экономика

Медведев одобрил проект частной трассы из России в Китай

Премьер-министр России Дмитрий Медведев одобрил проект первой частной автомагистрали в России «Меридиан», которая должна соединить Европу и Китай.
Обновлено вчера в 03:06
Политика

Лидер партии Зеленского пообещал говорить только на русском языке

Председатель партии "Слуга народа" Разумков заявил, что будет разговаривать публично на русском языке пока продолжается "оккупация Донбасса и Крым"а, чтобы ни у кого не возникало желание защитить его от "притеснения".
Обновлено в 01:52
Политика

Самыми богатыми силовиками России стали замы Шойгу и глава ФСО

Обновлено в 01:49
Авто

УАЗ Патриот с автоматом получит обновленный мотор

Заволжский моторный завод, входящий в состав группы компаний Sollers, начал выпуск пробной партии моторов ZMZ Pro в новом исполнении, адаптированном под работу с автоматической трансмиссией Punch 6L50.
Обновлено вчера в 04:35
Политика

Малахов обратился к Зеленскому после отмены телемоста

Обновлено вчера в 18:23
Общество

Веранды здоровья начали работать еще в четырех столичных парках

Веранды здоровья начали работать для москвичей еще в четырех парках рядом с медицинскими павильонами.
Обновлено в 01:35
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