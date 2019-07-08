Экономика

Сбербанк смотрит в сторону от «Яндекс.Маркета»Коммерсантъ вчера в 18:30

Сбербанк рассматривает возможность приобретения онлайн-ритейлера Ozon или интернет-сервиса Avito, сообщило 8 июля издание The Bell со ссылкой на собственные источники. В компаниях не стали комментировать эти сведения, но не опровергли факт переговоров.
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с чего всё началось
Отношения между Сбербанком и «Яндексом» — компании создали совместное предприятие на базе «Яндекс.Маркет» — «складываются непросто», пишет
 The Bell со ссылкой на пять источников.
РБКвчера в 15:00

Подробнее о событии

Сбербанк разочаровался в «Яндексе» и планирует купить Ozon и Avito

News.ruвчера в 18:34

The Bell: Сбербанк рассматривает возможность покупки Ozon или Avito

Дождьвчера в 13:13

СМИ узнали о планах Сбербанка купить Ozon или Avito

Комсомольская правдавчера в 17:16

Сбербанк и «Яндекс» недовольны тем, как складывается их совместный бизнес в онлайн-торговле

Эхо Москвывчера в 17:04

СМИ сообщили об обсуждении «развода» Сбербанка и «Яндекса»

РБКвчера в 15:00

Сбербанк смотрит в сторону от «Яндекс.Маркета»

Коммерсантъвчера в 18:30

The Bell: Сбербанк рассматривает возможность покупки Ozon или Avito

Forbesвчера в 12:37
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Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 04:08, Вашингтон
Армия и оружие

Британский самолет-шпион запеленговали у берегов Крыма

Обновлено в 01:54
Происшествия

Муж сотрудницы банка из Башкирии проиграл украденные 20 млн рублей

Обновлено вчера в 20:41
Политика

Самыми богатыми силовиками России стали замы Шойгу и глава ФСО

Обновлено в 01:49
Происшествия

В массовой драке с участием женщин в Петербурге пострадали трое

Массовая драка с участием представителей сразу нескольких государств, среди которых находились женщины, произошла во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга.
Обновлено в 03:40
Происшествия

В Польше найдена мертвой 20-летняя гандболистка сборной России

Обновлено вчера в 07:53
Политика

В охваченном протестами Тбилиси начались столкновения

Обновлено вчера в 14:43
Политика

Кадыров отреагировал на слова оскорбившего Путина грузинского ведущего

Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на слова грузинского телеведущего Георгия Габунии, который нецензурно оскорбил российского президента Владимира Путина в эфире телеканала «Рустави 2».
Обновлено вчера в 14:08
Политика

Малахов обратился к Зеленскому после отмены телемоста

Обновлено вчера в 18:23
Наука

Учёные: Землю от парникового эффекта спасёт триллион новых деревьев

За возникновение парникового эффекта отвечает среди прочего повышение уровня углекислого газа в воздухе.
Обновлено вчера в 06:55
Политика

Зеленский рассказал об ожиданиях Украины по транзиту российского газа

Киев надеется достичь соглашения с Россией по транзиту газа через украинскую территорию в сентябре этого года, заявил президент Украины Владимир Зеленский 8 июля на пресс-конференции по итогам саммита Украина–ЕС.
Обновлено вчера в 20:40
Общество

В Японии гроздь винограда продали за 11 тысяч долларов

Необычный сорт был выведен в префектуре Исикава. В этом году на аукционах планируют продать 26 тысяч гроздей такого винограда.
Обновлено в 00:44
Энергетика

«Нафтогаз» рассказал о новом иске «Газпрома»

Возможный пересмотр решения суда по транзитному контракту с «Газпромом» остается для инвесторов украинской компании «Нафтогаз» одним из существенных рисков.
Обновлено вчера в 21:15
Политика

Лидер партии Зеленского пообещал говорить только на русском языке

Председатель партии "Слуга народа" Разумков заявил, что будет разговаривать публично на русском языке пока продолжается "оккупация Донбасса и Крым"а, чтобы ни у кого не возникало желание защитить его от "притеснения".
Обновлено в 01:52
Политика

Иран решил отомстить Британии за захваченный танкер

Иран планирует дать ответ Великобритании за захват в Гибралтаре судна Grace 1. Такое заявление сделал начальник Генштаба вооруженных сил Ирана Мохаммад Багери, передает Tansim.
Обновлено в 03:17
Финансы

Эксперты предупредили о риске дефолта в США в сентябре

По данным экспертов, день X может наступить в первой половине сентября. Раньше BPC говорил, что дефолт грозит произойти в октябре-ноябре.
Обновлено в 02:37
Экономика

Сбербанк запускает монетную интернет-площадку

По словам Алексея Пономаренко, старшего управляющего директора, руководителя Центра управления наличным денежным обращением Сбербанка, сервис поможет решать проблемы как излишка, так и дефицита монет.
Обновлено в 03:22
Футбол

Алексей Сутормин стал игроком «Зенита»

Обновлено вчера в 12:58
Авто

ГАЗ защитил репутацию в деле о плагиате

В сентябре 2017 г. группа ГАЗ представила новую серию внедорожников: вездеход-амфибию Соболь, экспедиционный автомобиль Вепрь Некст и пикап Вепрь Некст, после чего житель Германии Юрий Постников разослал российским СМИ письма с обвинениями автопроизводителя в плагиате дизайна.
Обновлено в 03:08
Происшествия

Большинство россиян считают подбрасывание наркотиков обычной практикой

Больше половины россиян (66%) считают обычной практикой в РФ подбрасывание наркотиков полицейскими для фальсификации улик, следует из данных опроса «Левада-центра».
Обновлено в 03:21
Экономика

Спонсора «Своей игры» уличили в выводе денег в офшор

Канцелярский бренд и бывший спонсор интеллектуальной программы «Своя игра» Erich Krause перевел 298,3 млн руб. в фирму-однодневку на Кипре под видом оплаты рекламы в передаче.
Обновлено вчера в 10:52
Происшествия

Житель Курска отсудил у Минфина 2 млн рублей за пропавший клад

Суд выслушал все стороны и признал требования господина Снегирева законными. С Минфина предстоит взыскать 2 млн 152 тыс. 284 руб.
Обновлено вчера в 21:41
Общество

Роспотребнадзор назвал опасные для здоровья сферы деятельности

Ранее в Роструде назвали строительство самой травмоопасной сферой деятельности.
Обновлено в 02:55
Здоровье

Названы способы уберечь подростков от вредных привычек и раннего секса

Специалисты рассказали, как предотвратить у подростков возникновение интереса к вредным привычкам, а также уберечь его от «плохих компаний» раннего начала половой жизни.
Обновлено в 02:52
Армия и оружие

В Турции выдали ордер на задержание 176 военных

Прокуратура Стамбула выдала ордер на задержание 176 военных, подозреваемых в причастности к запрещенной в Турции "террористической организации фетхуллахистов" (FETO).
Обновлено в 01:50
Армия и оружие

В Донбассе украинский военный расстрелял свою подчиненную

В Донбассе начальник отделения кадров одной из частей ВСУ расстрелял свою подчиненную за шпионаж в пользу ЛНР.
Обновлено вчера в 20:00
Армия и оружие

В ФСВТС назвали сроки выполнения обязательств перед Индией по С-400

Обновлено в 02:42
Футбол

Игуаин не хочет покидать «Ювентус»

Обновлено в 03:36
Авто

Renault обновила Duster первого поколения

Что касается технических данных, то обновленный Renault Duster также будет комплектоваться 1,5-литровыми бензиновым и дизельным моторами, пару которым составит 5-скоростная МКПП или 6-ступенчатая АКПП.
Обновлено 07 июля в 06:27
Происшествия

В Петербурге обнаружили склад со 168 тоннами поддельного алкоголя

Обновлено в 00:41
Кино

Сэмюэл Л. Джексон снимется с Крисом Роком в новой «Пиле»

Обновлено вчера в 12:28
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