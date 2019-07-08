с чего всё началось

Сбербанк рассматривает возможность приобретения онлайн-ритейлера Ozon или интернет-сервиса Avito, сообщило 8 июля издание The Bell со ссылкой на собственные источники. В компаниях не стали комментировать эти сведения, но не опровергли факт переговоров.

Сбербанк смотрит в сторону от «Яндекс.Маркета»

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