Экономика

Сбербанк смотрит в сторону от «Яндекс.Маркета»Коммерсантъ 18:30

Сбербанк рассматривает возможность приобретения онлайн-ритейлера Ozon или интернет-сервиса Avito, сообщило 8 июля издание The Bell со ссылкой на собственные источники. В компаниях не стали комментировать эти сведения, но не опровергли факт переговоров.
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с чего всё началось
Отношения между Сбербанком и «Яндексом» — компании создали совместное предприятие на базе «Яндекс.Маркет» — «складываются непросто», пишет
 The Bell со ссылкой на пять источников.
РБК15:00

Подробнее о событии

СМИ сообщили об обсуждении «развода» Сбербанка и «Яндекса»

РБК15:00

Сбербанк смотрит в сторону от «Яндекс.Маркета»

Коммерсантъ18:30

СМИ узнали о планах Сбербанка купить Ozon или Avito

Комсомольская правда17:16

Сбербанк и «Яндекс» недовольны тем, как складывается их совместный бизнес в онлайн-торговле

Эхо Москвы17:04

Сбербанк разочаровался в «Яндексе» и планирует купить Ozon и Avito

News.ru18:34

The Bell: Сбербанк рассматривает возможность покупки Ozon или Avito

Дождь13:13

The Bell: Сбербанк рассматривает возможность покупки Ozon или Avito

Forbes12:37
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Финансы

В США в сентябре может произойти дефолт

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце мая американский министр финансов Стивен Мнучин заявил, что потолок госдолга нужно поднять в ближайшее время.
Обновлено в 22:31
Наука

Ученые нашли новый способ лечения заболеваний нервной системы

Обновлено 06 июля в 07:53
Происшествия

Избитой девочке из Ингушетии удалят правую кисть

Уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова сообщила, что семилетней девочке из Ингушетии придётся ампутировать руку.
Обновлено в 11:08
Происшествия

Семь человек пострадали в страшном ДТП на трассе в Кузбассе

Накануне вечером на участке трассы Новосибирск – Кемерово произошло страшное ДТП, в результате которого пострадали семь человек, в том числе двое детей.
Обновлено в 22:23
Интернет

Instagram объявил о новых функциях по защите пользователей от травли

Социальная сеть Instagram объявила о новых функциях, которые направлены на борьбу с «онлайн-травлей».
Обновлено в 21:59
Армия и оружие

Огненный ад: «Змей Горыныч» сжёг позиции ВСУ под Донецком

Обновлено в 17:01
Политика

Кадыров отреагировал на слова оскорбившего Путина грузинского ведущего

Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на выходку грузинского телеведущего Георгия Габунии, который нецензурно оскорбил Владимира Путина в эфире телеканала "Рустави 2".
Обновлено в 14:29
Происшествия

Признавший вину участник «Нового величия» отказался от своих показаний

Осужденный на 2,5 года колонии участник экстремистской молодежной организации "Новое величие" Павел Ребровский, признавший вину и заключивший сделку со следствием, отказался в суде от своих показаний.
Обновлено в 10:55
Происшествия

Муж сотрудницы банка из Башкирии проиграл украденные 20 млн рублей

Обновлено в 20:41
Игры

Синдел появится в Mortal Kombat 11

В список бойцов, планируемых к добавлению в игру Mortal Kombat 11, имеется небезызвестная «девушка-молния» по имени Синдел, которая покорила сердца многих геймеров по предыдущим частям культового файтинга.
Обновлено в 12:31
Авто

Стала известна цена лимузина Aurus

«Точная цена на Aurus для коммерческих заказчиков будет озвучена в день открытия шоурума, предварительно она будет около 18 миллионов рублей», – заявил глава минпромторга агентству Reuters.
Обновлено в 04:52
Политика

В Госдуме подготовили проект о санкциях против Грузии

Депутаты Госдумы попросили правительство ввести санкции против Грузии.
Обновлено в 17:20
Политика

Лукашенко оценил идею Зеленского о встрече с Путиным в Минске

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна готова организовать в Минске встречу, в которой примут участие Россия, Украина, США, ФРГ, Франция и Британия.
Обновлено в 09:20
Политика

Малахов обратился к Зеленскому после отмены телемоста

Обновлено в 17:27
Происшествия

Житель Курска отсудил у Минфина 2 млн рублей за пропавший клад

Обновлено в 21:41
Технологии

Названы самые распространенные способы кражи денег с карт россиян

Главными причинами мошенничества при использовании гаджетов оказались низкая киберграмотность владельцев счетов (29%), потеря устройства (27%) и кража (11%).
Обновлено в 22:14
Политика

Зеленский назвал сроки решения вопроса газового транзита

Действие договора о транзите российского газа через территорию Украины заканчивается в конце 2019 года.
Обновлено в 11:38
Происшествия

20-летняя российская гандболистка погибла в Польше

Игрок сборной России по пляжному гандболу Екатерина Королева погибла в Польше.
Обновлено в 07:58
Шоу-бизнес

Саша Савельева опубликовала редкое фото с мужем и сыном

Мария Кожевникова с мужем и детьми Солистка группы "Фабрика" Саша Савельева тоже выложила в микроблог совместное фото с мужем, актером Кириллом Сафоновым, и сыном Леоном.
Обновлено в 13:13
Спорт

В пятый медальный день Универсиады сборная РФ завоевала 5 медалей

Обновлено в 16:43
Единоборства

Аскрен: я не помню, что было в октагоне, очнулся уже в больнице

Обновлено в 17:51
Авто

«Группа ГАЗ» защитила репутацию в суде

В суде обязали ответчика опровергнуть ложные сведения, распространив для СМИ новое письмо.
Обновлено в 05:44
Здоровье

Какие импортные медизделия больше не допустят к госзакупкам

Сегодня, 9 июля, вступило в силу постановление правительства, которое расширяет список зарубежных медицинских изделий, госзакупки которых теперь ограничены.
Обновлено в 22:03
Гаджеты

Продано 15 млн смартфонов Honor 8X

Вице-президент Honor Сюн Цзюньминь (Xiong Junmin) заявил, что по состоянию на сегодня, 8 июля, общий объем поставок смартфонов серии Honor 8X в мире превысил 15 миллионов единиц.
Обновлено в 06:39
Общество

Сбербанк рассказал, в каких странах опасно пользоваться банкоматами

Сбербанк рассказал, в каких странах опасно пользоваться банкоматами из-за высокого риска стать жертвой скимминга.
Обновлено в 21:22
Армия и оружие

В Донбассе украинский военный расстрелял свою подчиненную

В Донбассе начальник отделения кадров одной из частей ВСУ расстрелял свою подчиненную за шпионаж в пользу ЛНР.
Обновлено в 20:00
Наука

Быстрое укорочение теломер сократило жизнь

Быстрота укорочения теломер (концевых участков хромосом) сильно коррелирует с продолжительностью жизни, показали испанские ученые.
Обновлено в 12:26
Космос

Ученые подсчитали постоянную Хаббла при помощи гравитационных волн

Обновлено в 18:26
Политика

Владелец NewsOne опроверг заявления о связи с российским банком

Владелец украинского телеканала NewsOne, депутат Верховной рады Тарас Козак опроверг заявление генпрокурора Юрия Луценко о том, что канал связан с российским Промсвязьбанком.
Обновлено в 16:22
Энергетика

«Нафтогаз» рассказал о новом иске «Газпрома»

Возможный пересмотр решения суда по транзитному контракту с «Газпромом» остается для инвесторов украинской компании «Нафтогаз» одним из существенных рисков.
Обновлено в 21:15
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