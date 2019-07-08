Экономика
Сбербанк смотрит в сторону от «Яндекс.Маркета»Коммерсантъ вчера в 18:30
Сбербанк рассматривает возможность приобретения онлайн-ритейлера Ozon или интернет-сервиса Avito, сообщило 8 июля издание The Bell со ссылкой на собственные источники. В компаниях не стали комментировать эти сведения, но не опровергли факт переговоров.
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с чего всё началось
Отношения между Сбербанком и «Яндексом» — компании создали совместное предприятие на базе «Яндекс.Маркет» — «складываются непросто», пишет The Bell со ссылкой на пять источников.РБКвчера в 15:00
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Сбербанк и «Яндекс» недовольны тем, как складывается их совместный бизнес в онлайн-торговле
Эхо Москвывчера в 17:04
Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 00:33, Вашингтон
Гаджеты
Живые фото печатных плат для смартфонов iPhone XI
Обновлено вчера в 07:16
Общество
В Вашингтоне затопило Белый дом и метро
Обновлено вчера в 17:57
Путешествия
Из Грузии вернулись все организованные российские туристы
В пресс-службе Ростуризма сообщили, что все российские организованные туристы с датой обратного вылета из Грузии до 8 июля вернулись на территорию России.
Обновлено вчера в 09:59
Политика
Кадыров отреагировал на слова оскорбившего Путина грузинского ведущего
Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на выходку грузинского телеведущего Георгия Габунии, который нецензурно оскорбил Владимира Путина в эфире телеканала "Рустави 2".
Обновлено вчера в 14:29
Общество
Военные химики начали дезинфекцию системы водоснабжения в Тулуне
Подразделения радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) приступили к дезинфекции повреждённой паводком системы водоснабжения в Тулуне.
Обновлено вчера в 22:29
Общество
В Роструде перечислили причины для отказа работнику в отпуске
В Роструде подчеркнули, что работодатели не имеют права не предоставлять ежегодный отпуск в течение двух лет подряд, а также не предоставлять его работникам младше 18 лет или тем, кто работает на вредных для здоровья предприятиях.
Обновлено вчера в 21:20
Здоровье
Тест на наркотики станет частью процедуры получения водительских прав
При получении и продлении прав водителей будут проверять на наркотики, сообщает сайт ГИБДД.
Обновлено вчера в 03:31
Политика
Зеленский рассказал о будущем русского языка в Донбассе
В будущем жителям Донбасса могут позволить официально использовать русский язык для ведения документооборота, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Обновлено вчера в 19:07
Происшествия
20-летняя российская гандболистка погибла в Польше
Игрок сборной России по пляжному гандболу Екатерина Королева погибла в Польше.
Обновлено вчера в 07:58
Музыка
Пугачева подарила Шнурову «песню про мужиков»
Звезда российской и советской эстрады Алла Пугачева подарила лидеру группы «Ленинград» Сергею Шнурову «песню про мужиков».
Обновлено вчера в 08:44
Технологии
Экраноплан «Чайка» сможет базироваться на воде, берегах и аэродромах
Обновлено вчера в 21:05
Общество
Названы самые опасные для здоровья сферы деятельности в России
Ранее в Роструде назвали самые смертельно опасные сферы деятельности в России.
Обновлено вчера в 23:04
Происшествия
Муж сбежавшей кассирши проиграл украденные миллионы рублей
Обновлено вчера в 16:10
Политика
Малахов обратился к Зеленскому после отмены телемоста России и Украины
Обновлено вчера в 20:28
Политика
СК региона проверит действия мэра Нижнеудинского района во время ЧС
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко направил обращение в СК РФ по Иркутской области для проведения проверки для установления факта противоправных деяний мэра Нижнеудинского района Сергея Худоногова во время чрезвычайной ситуации на территории муниципального образования.
Обновлено вчера в 22:50
Политика
«Рустави 2» отказался увольнять обругавшего Путина журналиста
Руководство грузинского телеканала «Рустави-2» не будет увольнять журналиста Георгия Габунию, который оскорбил президента России Владимира Путина в прямом эфире.
Обновлено вчера в 16:57
Происшествия
Две красноярки пытались задушить соседку из-за громкой музыки
В Красноярске задержали двух женщин, которые пытались задушить соседку.
Обновлено вчера в 22:40
Экономика
До 80% минеральной воды в магазинах оказалось контрафактом
По оценкам экспертов, до 80% стоящей на полках магазинов минеральной воды не соответствует названию.
Обновлено вчера в 09:01
Политика
Владелец NewsOne опроверг заявления о связи с российским банком
Владелец украинского телеканала NewsOne, депутат Верховной рады Тарас Козак опроверг заявление генпрокурора Юрия Луценко о том, что канал связан с российским Промсвязьбанком.
Обновлено вчера в 16:22
Шоу-бизнес
Филиппа Киркорова укусила лошадь
Во время вечеринки Dolce$Gabbana, где артист щеголял в обновке знаменитых кутюрье, артиста укусил конь, попутно обслюнявив рубашку в имперском стиле, расшитую пайетками, которая по самым скромным подсчетам обошлась певцу в сумму, превышающую сто тысяч рублей.
Обновлено вчера в 16:00
Общество
В МЧС рассказали, как из-за удлинителей сгорают дома
Причинами многих пожаров, как показывает статистика, становятся нестандартные розетки, а также удлинители и провода плохого качества.
Обновлено вчера в 20:26
Шоу-бизнес
Лайма Вайкуле рассказала, почему у нее нет детей
Лайма Вайкуле стала гостьей шоу «Судьба человека». В процессе откровенного разговора знаменитая певица рассказала, почему у нее нет детей.
Обновлено вчера в 12:25
Политика
Путин посетит Екатеринбург 9 июля
Президент России Владимир Путин во вторник будет работать в Екатеринбурге, где примет участие в международной промышленной выставке ИННОПРОМ и пообщается со студентами Уральского университета.
Обновлено вчера в 05:57
Политика
Порошенко пообещал дать по морде недовольным украинцам
Бывший президент Украины Петр Порошенко возмутился тем, что на его встречах с избирателями в рамках предвыборной кампании партии "Европейская солидарность" некоторые люди кричат "Ганьба !" ("Позор !"), и пригрозил недовольным физической расправой.
Обновлено вчера в 10:54
Финансы
Эксперты предупредили о возможном дефолте США в сентябре
США могут столкнуться с дефолтом уже в начале сентября из-за слишком низких налоговых поступлений, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на доклад Центра двухпартийной политики (BPC).
Обновлено вчера в 22:53
Происшествия
Почти 13 тысяч человек оказались в зоне наводнения в Индии
В штате Ассам на северо-востоке Индии почти 13 тысяч человек оказались в зоне наводнения, которое началось из-за непрекращающихся вторые сутки ливней.
Обновлено в 00:02
Экономика
Работающим пенсионерам с 1 августа пересчитают пенсии
С 1 августа 2019 года произойдет автоматический перерасчёт страховой пенсии работавшим в 2018 году пенсионерам.
Обновлено вчера в 15:00
Экономика
Инфляция в России в июне оказалась нулевой впервые с 1991 года
Впервые с 1991 года инфляция в России в июне составила 0%, замедлившись в годовом выражении до 4,7%, свидетельствуют данные, которые в понедельник опубликовал Росстат.
Обновлено вчера в 09:21
Политика
В Госдуме обсудят запрет на импорт грузинских вин и воды
Совет Госдумы намерен рассмотреть вопрос о прекращении импорта грузинского вина и воды.
Обновлено вчера в 07:54