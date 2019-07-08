с чего всё началось

Сбербанк рассматривает возможность приобретения онлайн-ритейлера Ozon или интернет-сервиса Avito, сообщило 8 июля издание The Bell со ссылкой на собственные источники. В компаниях не стали комментировать эти сведения, но не опровергли факт переговоров.

Сбербанк смотрит в сторону от «Яндекс.Маркета»

Путешествия Из Грузии вернулись все организованные российские туристы В пресс-службе Ростуризма сообщили, что все российские организованные туристы с датой обратного вылета из Грузии до 8 июля вернулись на территорию России.

Политика Кадыров отреагировал на слова оскорбившего Путина грузинского ведущего Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на выходку грузинского телеведущего Георгия Габунии, который нецензурно оскорбил Владимира Путина в эфире телеканала "Рустави 2".

Общество Военные химики начали дезинфекцию системы водоснабжения в Тулуне Подразделения радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) приступили к дезинфекции повреждённой паводком системы водоснабжения в Тулуне.

Общество В Роструде перечислили причины для отказа работнику в отпуске В Роструде подчеркнули, что работодатели не имеют права не предоставлять ежегодный отпуск в течение двух лет подряд, а также не предоставлять его работникам младше 18 лет или тем, кто работает на вредных для здоровья предприятиях.

Здоровье Тест на наркотики станет частью процедуры получения водительских прав При получении и продлении прав водителей будут проверять на наркотики, сообщает сайт ГИБДД.

Политика Зеленский рассказал о будущем русского языка в Донбассе В будущем жителям Донбасса могут позволить официально использовать русский язык для ведения документооборота, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Происшествия 20-летняя российская гандболистка погибла в Польше Игрок сборной России по пляжному гандболу Екатерина Королева погибла в Польше.

Музыка Пугачева подарила Шнурову «песню про мужиков» Звезда российской и советской эстрады Алла Пугачева подарила лидеру группы «Ленинград» Сергею Шнурову «песню про мужиков».

Общество Названы самые опасные для здоровья сферы деятельности в России Ранее в Роструде назвали самые смертельно опасные сферы деятельности в России.

Политика СК региона проверит действия мэра Нижнеудинского района во время ЧС Губернатор Иркутской области Сергей Левченко направил обращение в СК РФ по Иркутской области для проведения проверки для установления факта противоправных деяний мэра Нижнеудинского района Сергея Худоногова во время чрезвычайной ситуации на территории муниципального образования.

Политика «Рустави 2» отказался увольнять обругавшего Путина журналиста Руководство грузинского телеканала «Рустави-2» не будет увольнять журналиста Георгия Габунию, который оскорбил президента России Владимира Путина в прямом эфире.

Экономика До 80% минеральной воды в магазинах оказалось контрафактом По оценкам экспертов, до 80% стоящей на полках магазинов минеральной воды не соответствует названию.

Политика Владелец NewsOne опроверг заявления о связи с российским банком Владелец украинского телеканала NewsOne, депутат Верховной рады Тарас Козак опроверг заявление генпрокурора Юрия Луценко о том, что канал связан с российским Промсвязьбанком.

Шоу-бизнес Филиппа Киркорова укусила лошадь Во время вечеринки Dolce$Gabbana, где артист щеголял в обновке знаменитых кутюрье, артиста укусил конь, попутно обслюнявив рубашку в имперском стиле, расшитую пайетками, которая по самым скромным подсчетам обошлась певцу в сумму, превышающую сто тысяч рублей.

Общество В МЧС рассказали, как из-за удлинителей сгорают дома Причинами многих пожаров, как показывает статистика, становятся нестандартные розетки, а также удлинители и провода плохого качества.

Шоу-бизнес Лайма Вайкуле рассказала, почему у нее нет детей Лайма Вайкуле стала гостьей шоу «Судьба человека». В процессе откровенного разговора знаменитая певица рассказала, почему у нее нет детей.

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Политика Порошенко пообещал дать по морде недовольным украинцам Бывший президент Украины Петр Порошенко возмутился тем, что на его встречах с избирателями в рамках предвыборной кампании партии "Европейская солидарность" некоторые люди кричат "Ганьба !" ("Позор !"), и пригрозил недовольным физической расправой.

Финансы Эксперты предупредили о возможном дефолте США в сентябре США могут столкнуться с дефолтом уже в начале сентября из-за слишком низких налоговых поступлений, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на доклад Центра двухпартийной политики (BPC).

Происшествия Почти 13 тысяч человек оказались в зоне наводнения в Индии В штате Ассам на северо-востоке Индии почти 13 тысяч человек оказались в зоне наводнения, которое началось из-за непрекращающихся вторые сутки ливней.

Экономика Работающим пенсионерам с 1 августа пересчитают пенсии С 1 августа 2019 года произойдет автоматический перерасчёт страховой пенсии работавшим в 2018 году пенсионерам.

Экономика Инфляция в России в июне оказалась нулевой впервые с 1991 года Впервые с 1991 года инфляция в России в июне составила 0%, замедлившись в годовом выражении до 4,7%, свидетельствуют данные, которые в понедельник опубликовал Росстат.