Экономика

Сбербанк смотрит в сторону от «Яндекс.Маркета»Коммерсантъ вчера в 18:30

Сбербанк рассматривает возможность приобретения онлайн-ритейлера Ozon или интернет-сервиса Avito, сообщило 8 июля издание The Bell со ссылкой на собственные источники. В компаниях не стали комментировать эти сведения, но не опровергли факт переговоров.
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с чего всё началось
Отношения между Сбербанком и «Яндексом» — компании создали совместное предприятие на базе «Яндекс.Маркет» — «складываются непросто», пишет
 The Bell со ссылкой на пять источников.
РБКвчера в 15:00

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Сбербанк разочаровался в «Яндексе» и планирует купить Ozon и Avito

News.ruвчера в 18:34

СМИ сообщили об обсуждении «развода» Сбербанка и «Яндекса»

РБКвчера в 15:00

СМИ узнали о планах Сбербанка купить Ozon или Avito

Комсомольская правдавчера в 17:16

Сбербанк и «Яндекс» недовольны тем, как складывается их совместный бизнес в онлайн-торговле

Эхо Москвывчера в 17:04

Сбербанк смотрит в сторону от «Яндекс.Маркета»

Коммерсантъвчера в 18:30

The Bell: Сбербанк рассматривает возможность покупки Ozon или Avito

Дождьвчера в 13:13

The Bell: Сбербанк рассматривает возможность покупки Ozon или Avito

Forbesвчера в 12:37
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Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 00:33, Вашингтон
Гаджеты

Живые фото печатных плат для смартфонов iPhone XI

Обновлено вчера в 07:16
Общество

В Вашингтоне затопило Белый дом и метро

Обновлено вчера в 17:57
Путешествия

Из Грузии вернулись все организованные российские туристы

В пресс-службе Ростуризма сообщили, что все российские организованные туристы с датой обратного вылета из Грузии до 8 июля вернулись на территорию России.
Обновлено вчера в 09:59
Политика

Кадыров отреагировал на слова оскорбившего Путина грузинского ведущего

Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на выходку грузинского телеведущего Георгия Габунии, который нецензурно оскорбил Владимира Путина в эфире телеканала "Рустави 2".
Обновлено вчера в 14:29
Путешествия

Аэропорт Владивостока принял первый прямой рейс из китайского Сианя

Обновлено в 00:25
Общество

Военные химики начали дезинфекцию системы водоснабжения в Тулуне

Подразделения радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) приступили к дезинфекции повреждённой паводком системы водоснабжения в Тулуне.
Обновлено вчера в 22:29
Общество

В Роструде перечислили причины для отказа работнику в отпуске

В Роструде подчеркнули, что работодатели не имеют права не предоставлять ежегодный отпуск в течение двух лет подряд, а также не предоставлять его работникам младше 18 лет или тем, кто работает на вредных для здоровья предприятиях.
Обновлено вчера в 21:20
Здоровье

Тест на наркотики станет частью процедуры получения водительских прав

При получении и продлении прав водителей будут проверять на наркотики, сообщает сайт ГИБДД.
Обновлено вчера в 03:31
Политика

Зеленский рассказал о будущем русского языка в Донбассе

В будущем жителям Донбасса могут позволить официально использовать русский язык для ведения документооборота, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Обновлено вчера в 19:07
Происшествия

20-летняя российская гандболистка погибла в Польше

Игрок сборной России по пляжному гандболу Екатерина Королева погибла в Польше.
Обновлено вчера в 07:58
Музыка

Пугачева подарила Шнурову «песню про мужиков»

Звезда российской и советской эстрады Алла Пугачева подарила лидеру группы «Ленинград» Сергею Шнурову «песню про мужиков».
Обновлено вчера в 08:44
Технологии

Экраноплан «Чайка» сможет базироваться на воде, берегах и аэродромах

Обновлено вчера в 21:05
Общество

Названы самые опасные для здоровья сферы деятельности в России

Ранее в Роструде назвали самые смертельно опасные сферы деятельности в России.
Обновлено вчера в 23:04
Происшествия

Муж сбежавшей кассирши проиграл украденные миллионы рублей

Обновлено вчера в 16:10
Политика

Малахов обратился к Зеленскому после отмены телемоста России и Украины

Обновлено вчера в 20:28
Политика

СК региона проверит действия мэра Нижнеудинского района во время ЧС

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко направил обращение в СК РФ по Иркутской области для проведения проверки для установления факта противоправных деяний мэра Нижнеудинского района Сергея Худоногова во время чрезвычайной ситуации на территории муниципального образования.
Обновлено вчера в 22:50
Политика

«Рустави 2» отказался увольнять обругавшего Путина журналиста

Руководство грузинского телеканала «Рустави-2» не будет увольнять журналиста Георгия Габунию, который оскорбил президента России Владимира Путина в прямом эфире.
Обновлено вчера в 16:57
Происшествия

Две красноярки пытались задушить соседку из-за громкой музыки

В Красноярске задержали двух женщин, которые пытались задушить соседку.
Обновлено вчера в 22:40
Экономика

До 80% минеральной воды в магазинах оказалось контрафактом

По оценкам экспертов, до 80% стоящей на полках магазинов минеральной воды не соответствует названию.
Обновлено вчера в 09:01
Политика

Владелец NewsOne опроверг заявления о связи с российским банком

Владелец украинского телеканала NewsOne, депутат Верховной рады Тарас Козак опроверг заявление генпрокурора Юрия Луценко о том, что канал связан с российским Промсвязьбанком.
Обновлено вчера в 16:22
Шоу-бизнес

Филиппа Киркорова укусила лошадь

Во время вечеринки Dolce$Gabbana, где артист щеголял в обновке знаменитых кутюрье, артиста укусил конь, попутно обслюнявив рубашку в имперском стиле, расшитую пайетками, которая по самым скромным подсчетам обошлась певцу в сумму, превышающую сто тысяч рублей.
Обновлено вчера в 16:00
Общество

В МЧС рассказали, как из-за удлинителей сгорают дома

Причинами многих пожаров, как показывает статистика, становятся нестандартные розетки, а также удлинители и провода плохого качества.
Обновлено вчера в 20:26
Шоу-бизнес

Лайма Вайкуле рассказала, почему у нее нет детей

Лайма Вайкуле стала гостьей шоу «Судьба человека». В процессе откровенного разговора знаменитая певица рассказала, почему у нее нет детей.
Обновлено вчера в 12:25
Политика

Путин посетит Екатеринбург 9 июля

Президент России Владимир Путин во вторник будет работать в Екатеринбурге, где примет участие в международной промышленной выставке ИННОПРОМ и пообщается со студентами Уральского университета.
Обновлено вчера в 05:57
Политика

Порошенко пообещал дать по морде недовольным украинцам

Бывший президент Украины Петр Порошенко возмутился тем, что на его встречах с избирателями в рамках предвыборной кампании партии "Европейская солидарность" некоторые люди кричат "Ганьба !" ("Позор !"), и пригрозил недовольным физической расправой.
Обновлено вчера в 10:54
Финансы

Эксперты предупредили о возможном дефолте США в сентябре

США могут столкнуться с дефолтом уже в начале сентября из-за слишком низких налоговых поступлений, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на доклад Центра двухпартийной политики (BPC).
Обновлено вчера в 22:53
Происшествия

Почти 13 тысяч человек оказались в зоне наводнения в Индии

В штате Ассам на северо-востоке Индии почти 13 тысяч человек оказались в зоне наводнения, которое началось из-за непрекращающихся вторые сутки ливней.
Обновлено в 00:02
Экономика

Работающим пенсионерам с 1 августа пересчитают пенсии

С 1 августа 2019 года произойдет автоматический перерасчёт страховой пенсии работавшим в 2018 году пенсионерам.
Обновлено вчера в 15:00
Экономика

Инфляция в России в июне оказалась нулевой впервые с 1991 года

Впервые с 1991 года инфляция в России в июне составила 0%, замедлившись в годовом выражении до 4,7%, свидетельствуют данные, которые в понедельник опубликовал Росстат.
Обновлено вчера в 09:21
Политика

В Госдуме обсудят запрет на импорт грузинских вин и воды

Совет Госдумы намерен рассмотреть вопрос о прекращении импорта грузинского вина и воды.
Обновлено вчера в 07:54
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