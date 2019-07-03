Андрей Ванин назначен на должность старшего вице-президента, руководителя SberX — дирекции по развитию экосистемы, говорится в сообщении Сбербанка, поступившем в РБК. Ранее эту должность занимал Марк Завадский.

Происшествия Число жертв наводнения в Иркутской области увеличилось до 20 В результате паводка в Иркутской области погибли 20 человек. Об этом ТАСС сообщили в оперативном штабе по ликвидации происшествия.

Политика Видео нападения на российскую семью в Грузии появилось в Сети В интернете появилось видео нападения на автомобиль с путешествующей по Грузии российской семьи.

Политика Кремль: информация о гибели 14 подводников останется гостайной Напомним, что трагедия в Баренцевом море произошла 1 июля. Официально гибель 14 моряков была подтверждена 2 июля.

Шоу-бизнес Лоза раскритиковал выезд автомобиля Пугачевой на перрон Певец Юрий Лоза прокомментировал инцидент с поездкой Аллы Пугачевой по перрону Рижского вокзала на автомобиле.

Происшествия Очевидцы рассказали об аварийном всплытии подлодки в Баренцевом море Подводная лодка, предположительно АПЛ « Подмосковье», совершила аварийное всплытие вечером 1 июля в акватории Баренцева моря на выходе из Кольского залива.

Происшествия Активистка отсудила 30 тысяч рублей за незаконное обвинение в экстремизме из-за постов во «ВКонтакте» Петроградский районный суд Петербурга обязал Минфин выплатить активистке Дине Гариной 30 тысяч рублей в качестве компенсации за незаконное уголовное преследование из-за постов во «ВКонтакте».

Авто В России продажи «АвтоВАЗа» в июне снизились на 2% С января по июнь 2019 года дилеры LADA реализовали в России 174 186 легковых и легких коммерческих автомобилей, что на 2,5% больше, чем годом ранее.

Авто Tesla Model 3 установила новый рекорд краш-теста Euro NCAP Автомобиль сумел установить абсолютный рекорд тестов, набрав 94 процента по показателю работы активных систем безопасности.

Авто Компания BMW официально презентовала новый BMW X6 Компания BMW представила кроссовер X6 третьего поколения, который получил новую линейку двигателей.

Футбол «Уфа» отдала Безденежных в аренду «Чайке» Полузащитник Игорь Безденежных перешел из футбольного клуба "Уфа" в "Чайку" из Песчанокопского на правах аренды, сообщается на официальной странице команды Футбольной национальной лиги (ФНЛ) в социальной сети "ВКонтакте".

Политика Зеленский анонсировал «большую приватизацию» на Украине Президент Украины Владимир Зеленский предупредил о «большой приватизации», готовящейся в стране.

Здоровье Голикова: Россия катастрофически теряет население Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что естественная убыль населения за четыре месяца 2019 года составила 149 тысяч человек.

Армия и оружие Боевые корабли НАТО вошли в Черное море В Черное море вошли несколько боевых кораблей НАТО. Об этом сообщает РИА "Новости".

Транспорт Открыто движение по участку платной трассы от Клина до Твери Участок с 97-го до 149-го километра от Клина до Твери проходит по территориям Московской и Тверской областей, является продолжением участка от 15-го до 97-го километра и соединяется с федеральной трассой М-10 "Россия" на 143-м километре.

Общество Вильфанд рассказал об изменчивой погоде в июле по всей России Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что практически на всей территории страны в июле температура будет около и выше нормы.

Экономика Компания «Красное и Белое» перерегистрировалась на Кипре Несколько основных операционных компаний ретейлера "Красное и Белое" сменили владельца, основатель компании Сергей Студенников после изменений по-прежнему остается стопроцентным бенефициаром, но через кипрскую Amelior Investments Limited.

Происшествия Кассирша обменника сбежала с 41 миллионом рублей В обменном пункте, который находится в столичном Елисеевском переулке, у бизнесмена похитили 41 миллион рублей.

Политика На Майдане начались новые протесты В Киеве началась акция протеста против регистрации в качестве кандидатов в депутаты Рады бывшего главы администрации Виктора Януковича Андрея Клюева и блогера Анатолия Шария.

Политика В Раде зарегистрировали законопроект о противодействии сквернословию В Верховной раде зарегистрировали законопроект о противодействии сквернословию.