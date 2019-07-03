Экономика
Сбербанк сменил куратора своей экосистемыРБК 05:14
Андрей Ванин назначен на должность старшего вице-президента, руководителя SberX — дирекции по развитию экосистемы, говорится в сообщении Сбербанка, поступившем в РБК. Ранее эту должность занимал Марк Завадский.
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Армия и оружие
Опубликованы фотографии погибших на подлодке моряков
Обновлено в 06:53
Происшествия
Почти 60 человек эвакуированы из зоны подтопления в Красноярском крае
Из 22 жилых домов отселены 57 человек.
Обновлено в 03:17
Происшествия
Число жертв наводнения в Иркутской области увеличилось до 20
В результате паводка в Иркутской области погибли 20 человек. Об этом ТАСС сообщили в оперативном штабе по ликвидации происшествия.
Обновлено в 07:13
Политика
Видео нападения на российскую семью в Грузии появилось в Сети
В интернете появилось видео нападения на автомобиль с путешествующей по Грузии российской семьи.
Обновлено в 00:50
Политика
Кремль: информация о гибели 14 подводников останется гостайной
Напомним, что трагедия в Баренцевом море произошла 1 июля. Официально гибель 14 моряков была подтверждена 2 июля.
Обновлено в 06:06
Шоу-бизнес
Лоза раскритиковал выезд автомобиля Пугачевой на перрон
Певец Юрий Лоза прокомментировал инцидент с поездкой Аллы Пугачевой по перрону Рижского вокзала на автомобиле.
Обновлено в 02:53
Происшествия
В торговом центре в Тюмени произошла стрельба
Обновлено в 06:55
Происшествия
Очевидцы рассказали об аварийном всплытии подлодки в Баренцевом море
Подводная лодка, предположительно АПЛ « Подмосковье», совершила аварийное всплытие вечером 1 июля в акватории Баренцева моря на выходе из Кольского залива.
Обновлено в 06:57
Происшествия
Активистка отсудила 30 тысяч рублей за незаконное обвинение в экстремизме из-за постов во «ВКонтакте»
Петроградский районный суд Петербурга обязал Минфин выплатить активистке Дине Гариной 30 тысяч рублей в качестве компенсации за незаконное уголовное преследование из-за постов во «ВКонтакте».
Обновлено в 07:46
Авто
В России продажи «АвтоВАЗа» в июне снизились на 2%
С января по июнь 2019 года дилеры LADA реализовали в России 174 186 легковых и легких коммерческих автомобилей, что на 2,5% больше, чем годом ранее.
Обновлено в 05:01
Происшествия
В Зауралье горел Чимеевский мужской монастырь
Обновлено в 06:34
Авто
Tesla Model 3 установила новый рекорд краш-теста Euro NCAP
Автомобиль сумел установить абсолютный рекорд тестов, набрав 94 процента по показателю работы активных систем безопасности.
Обновлено в 06:47
Финансы
Банк «Открытие» подал иск к бывшим владельцам на 289,5 млрд рублей
Банк «Открытие» подал иск к своим бывшим владельцам и топ-менеджерам.
Обновлено в 02:00
Авто
Компания BMW официально презентовала новый BMW X6
Компания BMW представила кроссовер X6 третьего поколения, который получил новую линейку двигателей.
Обновлено в 02:00
Кино
«История игрушек 2» лишилась сцены сексуальных домогательств
Обновлено в 07:06
Футбол
«Уфа» отдала Безденежных в аренду «Чайке»
Полузащитник Игорь Безденежных перешел из футбольного клуба "Уфа" в "Чайку" из Песчанокопского на правах аренды, сообщается на официальной странице команды Футбольной национальной лиги (ФНЛ) в социальной сети "ВКонтакте".
Обновлено в 03:14
Политика
Зеленский анонсировал «большую приватизацию» на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский предупредил о «большой приватизации», готовящейся в стране.
Обновлено в 03:34
Здоровье
Голикова: Россия катастрофически теряет население
Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что естественная убыль населения за четыре месяца 2019 года составила 149 тысяч человек.
Обновлено вчера в 10:51
Армия и оружие
Боевые корабли НАТО вошли в Черное море
В Черное море вошли несколько боевых кораблей НАТО. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 15:12
Транспорт
Открыто движение по участку платной трассы от Клина до Твери
Участок с 97-го до 149-го километра от Клина до Твери проходит по территориям Московской и Тверской областей, является продолжением участка от 15-го до 97-го километра и соединяется с федеральной трассой М-10 "Россия" на 143-м километре.
Обновлено в 05:22
Общество
Вильфанд рассказал об изменчивой погоде в июле по всей России
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что практически на всей территории страны в июле температура будет около и выше нормы.
Обновлено в 06:09
Происшествия
В Кургане ребенок погиб из-за взрыва мобильного телефона
Обновлено в 03:55
Экономика
Компания «Красное и Белое» перерегистрировалась на Кипре
Несколько основных операционных компаний ретейлера "Красное и Белое" сменили владельца, основатель компании Сергей Студенников после изменений по-прежнему остается стопроцентным бенефициаром, но через кипрскую Amelior Investments Limited.
Обновлено в 06:15
Происшествия
Кассирша обменника сбежала с 41 миллионом рублей
В обменном пункте, который находится в столичном Елисеевском переулке, у бизнесмена похитили 41 миллион рублей.
Обновлено в 02:15
Политика
На Майдане начались новые протесты
В Киеве началась акция протеста против регистрации в качестве кандидатов в депутаты Рады бывшего главы администрации Виктора Януковича Андрея Клюева и блогера Анатолия Шария.
Обновлено вчера в 18:32
Политика
В Раде зарегистрировали законопроект о противодействии сквернословию
В Верховной раде зарегистрировали законопроект о противодействии сквернословию.
Обновлено в 07:34
Происшествия
Кокорина выпустили из СИЗО для реабилитации
Нападающий «Зенита» Александр Кокорин покинул СИЗО для прохождения курса реабилитации в одном медицинских центров Москвы.
Обновлено в 00:10
Авто
Более 80 процентов автомобилей каршеринга используется в течение суток
Обновлено вчера в 11:12