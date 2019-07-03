Андрей Ванин назначен на должность старшего вице-президента, руководителя SberX — дирекции по развитию экосистемы, говорится в сообщении Сбербанка, поступившем в РБК. Ранее эту должность занимал Марк Завадский.

Общество В Гидрометцентре рассказали о погоде в июле Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с «Российской газетой» сообщил, что в июле погода в пределах нормы ожидается на всей европейской территории страны, а также на юге Урала и юге Западной Сибири.

Кино Умер актер и режиссер Василий Панин Советский, российский режиссер, актер, сценарист и продюсер, заслуженный деятель искусств Российской Федерации Василий Панин скончался в возрасте 83 лет.

Происшествия Очевидцы рассказали об аварийном всплытии подлодки в Баренцевом море Подводная лодка, предположительно АПЛ « Подмосковье», совершила аварийное всплытие вечером 1 июля в акватории Баренцева моря на выходе из Кольского залива.

Происшествия Автодорогу на востоке Красноярского края закрыли из-за подтопления "В Абанском районе из-за поднявшегося уровня воды в реке Бирюса на автодороге Канск - Абан - Богучаны - Пея затопило участок протяженностью 700 м. Глубина переливов достигает одного метра", - говорится в сообщении.

Политика В Раду Украины внесли законопроект о запрете мата в публичных речах Нардеп Ольга Богомолец внесла в Верховную раду Украины законопроект «О противодействии сквернословию» («дематюкация языка» — формулировка в документе), устанавливающий штрафы за использование нецензурной лексики в публичных выступлениях.

Политика Суд в Киеве объявил перерыв по делу Вышинского до 15 июля Суд в Киеве объявил перерыв по делу руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского до 15 июля.

Политика Российские паспорта получили уже две тысячи жителей ДНР Еще 13 тысяч подали документы на получение гражданства РФ. При этом паспорт гражданина ДНР получили более 300 тысяч человек.

Здоровье В Ростове впервые провели пересадку роговицы глаза В Ростовской областной клинической больнице начали проводить операции по кератопластике — пересадке роговицы глаза.

Шоу-бизнес Алла Пугачева показала кольцо стоимостью 28 млн рублей Поклонники заметили на руке артистки кольцо. Ювелиры оценили стоимость украшения в 28 млн рублей. Об этом сообщает издание StarHit.

Шоу-бизнес Звезда «Орла и решки» перестала скрывать роман с сыном Ефремова Звезда "Орла и решки" телеведущая Мария Ивакова и актер, сын артиста Михаила Ефремова Никита Ефремов перестали скрывать роман.

Политика Глава ПАСЕ прокомментировала отзыв Украиной приглашений наблюдателям Глава ПАСЕ Лилиан Мори Паскье сожалеет о решении Украины отозвать приглашение наблюдать за выборами в Раду 21 июля, говорится в сообщении пресс-службы ПАСЕ, поступившем в РИА Новости.

Финансы Кипр намерен досрочно погасить долг перед Россией, заявил Сторчак Кипр погасит российский кредит досрочно, в конце августа - начале сентября, сообщил журналистам замминистра финансов РФ Сергей Сторчак.

Армия и оружие На границе с Украиной найден советский танк с погибшим экипажем В Ростовской области группа поисковиков из объединения "Миус-Фронт" смогла обнаружить советский тяжелый танк КВ-1 неподалеку от границы с Украиной.

Гаджеты Xiaomi представила три новых смартфона Китайские модели смартфонов Xiaomi пополнились новой серией гаджетов Mi CC9, сообщает сайт Gizmochina.

Происшествия 14 моряков-подводников погибли при пожаре на глубоководном аппарате Причина пожара не раскрывается. Были ли среди моряков уроженцы Башкирии - пока неизвестно.

Происшествия Главу антинаркотического отдела УВД по ЗАО отстранили от должности Официальный представитель столичного главка полиции Юрий Титов сообщил, что начальника антинаркотического отдела УВД по ЗАО Андрея Щирова временно отстранили от должности.

Общество Определены города с самым высоким ростом зарплат Сервис для размещения объявлений "Авито" выяснил, в каких регионах России во втором квартале этого года были самые высокие зарплаты, передает РИА "Новости".

Происшествия При пожаре в глубоководном аппарате выжили четыре моряка Российские власти 2 июля сообщили, что 1 июля в российских территориальных водах Баренцева моря на научно-исследовательском глубоководном аппарате Военно-морского флота во время плановых исследований начался пожар.

Здоровье В России стало больше регионов с эпидемией ВИЧ В 2018 году регионом с самым высоким распространением ВИЧ стала Иркутская область — там заражены 1,8 процента населения (1814 человек на 100 тысяч жителей).

Происшествия Экс-чиновника мэрии Сочи признали виновным в халатности и отпустили Суд признал Владимира Пермякова виновным в халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ). Содержание приговора официально не сообщается.

Здоровье Онищенко объяснил высокую смертность россиянок от рака Бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко прокомментировал исследование Минздрава, по результатам которого почти каждая четвёртая трудоспособная россиянка (23,8%) умирает от онкологического заболевания.

Общество В Голландии начали запрещать наркотики По утверждению телеканала, 218 из 355 муниципальных районов запретили употребление наркотиков в парках, на улицах и возле общественных зданий.

Экономика Минсельхоз захотел регулировать сбор диких ягод и грибов Министерство сельского хозяйства может получить право регулировать сбор, переработку и оборот дикорастущих грибов, ягод, орехов, березового сока и лекарственных растений, следует из проекта постановления правительства, разработанного ведомством.

Политика Зеленская пришла на встречу с политиками в золотистой блузе на молнии Для официального мероприятия 41-летняя Зеленская выбрала элегантный наряд: брюки с завышенной талией песочного цвета и золотистую атласную блузу с молнией.

Происшествия В Кургане при взрыве мобильного телефона погиб ребенок В дежурно-диспетчерской службе города сообщили ТАСС, что взорвался стоявший на подзарядке мобильный телефон, который ребенок принес в общежитие с улицы.