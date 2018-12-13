Экономика
Сбербанк скупает звучные доменные имена
Сбербанк скупает звучные доменные именаИнтермонитор.ру00:57
Российский банк Сбербанк только с начала декабря банк зарегистрировал 17 звучных доменов. Более 50% этих доменов содержат «sber» в имени (по данным сервиса StatOnline).
Интермонитор.ру00:57
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Экономика
СМИ узнали о выкупе «Газпромом» «Лахта Центра» у собственной «дочки»
Обновлено вчера в 17:52
Экономика
Сбербанк начинает сбор биометрических данных клиентов
Сбербанк завершил пилотную стадию проекта по биометрической идентификации клиентов и начинает сбор их биометрических данных для Единой биометрической системы (ЕБС) Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА).
Обновлено вчера в 13:43
Финансы
Минфин РФ: профицит бюджета за 11 месяцев составил 3,39 трлн рублей
Профицит федерального бюджета РФ за январь — ноябрь 2018 года составил 3,394 трлн рублей, об этом говорится в предварительной оценке исполнения бюджета, опубликованной на сайте Министерства финансов.
Обновлено в 00:47
Экономика
В 2019 году шампанское может подорожать
В следующем году минимальная розничная цена (МРЦ) бутылки шампанского 0,75 л может увеличиться до 202 рублей, подсчитали в Ассоциации производителей игристых вин.
Обновлено вчера в 16:49
Энергетика
Bloomberg: Саудовская Аравия сократит поставки нефти в США
Агентство не исключает, что объем поставок из королевства в США в начале следующего года может достигнуть 582 тысяч баррелей в сутки, что на 40% ниже среднего объема экспорта нефти из Саудовской Аравии в штаты, рассчитанного по итогам последнего квартала.
Обновлено вчера в 19:24
Финансы
ЕЦБ сохранил базовую ставку на нулевом уровне
Совет управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) в ходе заседания в четверг, 13 декабря, сохранил базовую процентную ставку на уровне 0%.
Обновлено вчера в 07:50
Экономика
Morgan Stanley сокращает свое присутствие в России
В Morgan Stanley заявили, что частично сворачивают бизнес на территории России из-за снижения клиентской активности.
Обновлено вчера в 09:10
Энергетика
Кожемяко обозначил сроки начала газификации Владивостока
«В 2020 году начнется газификация Владивостока и котельных», — рассказал Кожемяко журналистам, говоря об итогах встречи администрации края с первым зампредом правления ПАО «Газпром» Валерием Голубевым.
Обновлено вчера в 21:25
Экономика
Фонд АФК «Система» стал третьим крупнейшим акционером Ozon
После закрытия сделки доля Sistema VС вырастет до 16,3%, что сделает фонд третьим крупнейшим акционером Ozon после структур Baring Vostok Capital Partners и МТС.
Обновлено вчера в 16:00
Экономика
Бизнес получил отсрочку на НДС-обновление касс
В пресс-службе другого крупного производителя касс — компании «Эвотор» — сообщили, что еще в ноябре начали активно информировать клиентов, которые должны перейти на новую ставку НДС (это примерно 10% клиентской базы),— им был предложен пакет обновлений, который на данный момент установили около 60% точек.
Обновлено вчера в 17:43
Экономика
Протесты повлияли на прогноз роста экономики Франции
В результате протестов французских «желтых жилетов» прогноз роста экономики страны на 2018−2019 годы изменился в сторону ухудшения.
Обновлено в 00:56
Экономика
Земли для аграриев подешевели впервые с начала кризиса 2014 года
Цены на земли подкосил рекордный урожай По версии аналитиков, основной причиной снижения цен на землю стал рекордный урожай прошлого года, он же спровоцировал падение стоимости основных сельхозкультур.
Обновлено вчера в 13:50
Экономика
Открыли счет: почему Госдума ужесточает правила строительства жилья
Одна из поправок, которую предлагают утвердить парламентарии, — обязательный переход на эскроу-счета с 1 июля 2019 года всех проектов жилого строительства, в том числе уже строящихся.
Обновлено вчера в 12:05
Экономика
«Российский капитал» сменил название на Банк ДОМ.РФ
Банк "Российский капитал" сменил название на Банк ДОМ.РФ, говорится в сообщении на сайте финансовой организации.
Обновлено в 00:05
Экономика
РБК: Ростех продал 75% «Технодинамики» владельцу «НК Банка»
Ростех продал на закрытом аукционе 75% минус одну акцию холдинга "Технодинамика", входящего в авиакластер госкорпорации "Ростех", группе компаний "Динамика" владельца "НК Банка" Виктора Григорьева.
Обновлено в 00:51