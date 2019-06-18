Экономика
Сбербанк скоро присоединится к Системе быстрых платежейВедомости вчера в 15:19
Госдума приняла во втором чтении поправки в закон, дающие ЦБ право требовать от банков участвовать в его Системе быстрых платежей (СБП).
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Бесплатные услуги и огромные штрафы: участники рынка обсудили в Казани новый закон о похоронном деле
Татар-информвчера в 12:14
Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 03:32, Вашингтон
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На востоке Москвы произошла массовая драка на ножах.
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Жители норвежского острова Соммарей начнут переговоры с местными властями об отмене времени на территории в период с 18 мая по 26 июля.
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Оперативники ФСБ и Следкома провели обыски в семи регионах России по делу о финансировании ИГ (запрещенная в РФ террористическая организация "Исламское государство").
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Армия и оружие
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Подразделения Вооруженных сил Украины нанесли массированный артиллерийский удар по западной части Донецка.
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Трамп объявил об официальном начале своей президентской кампании
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Алибасов дал Малахову первое интервью после отравления
Обновлено вчера в 22:00
Общество
Минтранс и участники авиаотрасли займутся безопасностью
О совместной работе над безопасностью полётов договорились представители Минтранса и Минпромторга, Росавиации, Ространснадзора, «Аэрофлот», Шереметьево и «Гражданские самолёты Сухого».
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Аксаков считает, что криптовалюту Facebook не легализуют в России
"Что касается использования криптовалюты Facebook в качестве платежного инструмента в России на данном этапе - мое мнение, что в нашей стране это будет запрещено", - заявил он.
Обновлено вчера в 13:12
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Россияне чаще стали покупать водку в небольшой таре
В «Ашане», говорит его представитель, доля продаж водки в малой таре – 8,3%, в 2019 г. быстро растет продажа водки и в емкостях 100 мл.
Обновлено вчера в 17:57
Кино
«Игра престолов» и «Мстители» стали победителями MTV Movie & TV Awards
15 июня в Санта-Монике прошла ежегодная премия MTV Movie & TV Awards, присуждаемая за достижения в области кино и телевидения.
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Политика
Власти США задумались о санкциях против Турции из-за покупки С-400
Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает три пакета санкций против Анкары из-за приобретения турецкой стороной российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400.
Обновлено в 01:28
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В Иране допустили возможность переговоров с Россией о покупке С-400
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Обновлено в 02:51
Транспорт
Менее 5% старых турникетов осталось заменить в московском метро
Московский метрополитен выполнил программу по замене устаревших турникетов более чем на 95%.
Обновлено в 00:02
Происшествия
Навязчивый осьминог обвил щупальцами дайвера
Обновлено в 02:21
Здоровье
Роскачество рассказало о правильном выборе напитков в жару
Роскачество сравнило эффективность напитков в жаркий период, рассказав, только ли вода помогает организму преодолевать жару, полезен ли квас и утоляет ли жажду лимонад.
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Происшествия
Самолет с Киркоровым совершил жесткую посадку в Москве
Певец возвращался самолетом авиакомпании S7 в Москву из болгарской Варны, где у него были гастроли.
Обновлено вчера в 14:52
Происшествия
Молодой человек осквернил памятник Ленину в Приморье
Молодой человек осквернил памятник Ленину в поселке Пограничный в Приморском крае.
Обновлено в 01:10
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Экономики стран Евросоюза полностью адаптировались к российским контрсанкциям, заявила глава дипломатии Евросоюза Федерика Могерини.
Обновлено в 03:08
Общество
ЕГЭ и ОГЭ могут сделать индивидуальными
Согласно докладу правительства Федеральному собранию о политике в сфере образования, задания ЕГЭ и ОГЭ планируется сделать индивидуальными.
Обновлено в 00:09
Авто
Новый гиперкар Aston Martin назвали в честь рая павших воинов
Британский автопроизводитель гиперкаров наконец опубликовал официальное название для модели со средним расположением двигателя, которая ранее носила заводской индекс AM-RB 003.
Обновлено вчера в 08:57
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На Западе восхитились красотой россиянок на балу в Крыму
Читатели британской газеты Daily Mail восхитились красотой русских женщин в комментариях к статье о шестом ежегодном Большом балу офицеров, который был посвящен Дню России, Дню города-героя Севастополя и 220-летию со дня рождения Александра Пушкина.
Обновлено вчера в 12:03
Политика
Зеленский прокомментировал инцидент с Меркель
Обновлено вчера в 12:18
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Во Владивостоке джип сорвался с высокой сопки
Водитель-экстремал решил покататься на своем джипе по сопке Холодильник – однако не рассчитал своих сил.
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Здоровье
ВОЗ обещает избавить планету от гепатита С к 2030 году
14.06.2019г. петербуржские специалисты поведали представителям медиа, что намерены избавить детей от гепатита С гораздо раньше, чем это собирается сделать Всемирная организация здравоохранения.
Обновлено вчера в 08:29
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BMW представила четырехдверное купе BMW 8-Series Gran Coupe
Американские клиенты могут приобрести четырехдверное баварское купе с 4,4-литровым V8 BMW с двойным турбонаддувом под капотом, обеспечивающим 523 л.с. мощности и 749 Нм крутящего момента в версии M850i xDrive Gran Coupe.
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