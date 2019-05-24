Сбербанк с 25 мая снижает ставки по ипотекеТАСС вчера в 04:31

Сбербанк с 25 мая снижает ставки по ипотечным кредитам на 0,3-0,6 процентного пункта (п. п.). Об этом на годовом собрании акционеров сообщил глава банка Герман Греф. "С завтрашнего дня мы снижаем ставки по ипотеке на 0,3-0,6 п.п.", - сказал Греф.

Сбербанк с 25 мая снижает ставки по ипотеке

Политика Мария Захарова осадила Макфола и вступилась за Маргариту Симоньян Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала язвительный пост американского дипломата Майкла Макфола.

Музыка Финалисты шоу «Голос. Дети» получили по миллиону рублей Ранее Константин Эрнст объявил победителей и оправдался за фальсификации на шоу.

Происшествия На Эвересте при спуске погибли два альпиниста Два альпиниста из Индии и Австрии скончались после восхождения на Эверест, сообщает Himalayan Times.

Политика Лидер оппозиции Нидерландов допустил вину Украины в катастрофе MH17 Во время теледебатов между премьер-министром Нидерландов Марком Рютте и лидером оппозиционной партии «Форум за демократию» Тьерри Боде, оппоненты затронули тему крушения самолета MH17, сбитого над Донбассом в 2014 году.

Энергетика РБК: ФАС заявила о невыполнении поручения заморозить цены на бензин Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) отметила, что нефтяные компании не выполнили поручение вице-премьера Дмитрия Козака о стабилизации цен на топливо на внутреннем рынке.

Гаджеты В новых смартфонах iPhone компания Apple может отказаться от технологии 3D Touch Аналитик Barclays Блэйн Кертис (Blayne Curtis) со своими партнёрами поделился ожиданиями относительно грядущих смартфонов iPhone после поездки в Азию и встречи с рядом компаний в цепочке поставок Apple.

Космос SpaceX запустила 60 спутников глобального интернета 24 мая ракета Falcon 9 от SpaceX стартовала с космодрома на мысе Канаверал и успешно вывела 60 спутников на орбиту высотой 440 километров.

Общество Финляндия откроет визовые центры в 16 российских городах Финляндия открывает визовые центры в 16 городах России, рассказал РИА Новости советник посольства Финляндии в России по вопросам прессы Танели Добровольски.

Хоккей Тренер сборной России по хоккею ответил на критику журналистки из США Хоккеисты сборной России про себя посмеялись над тактическим анализом своей игры со стороны эксперта издания The New York Times Джули Робенхаймер.

Происшествия «Шереметьево» выясняет причины нового инцидента с самолетом Аэропорт «Шереметьево» выясняет причины инцидента с лайнером «Аэрофлота», передает РИА Новости.

Футбол Слуцкий охарактеризовал игру «Витесса» в последнем матче Наставник "Витесса" Леонид Слуцкий высказался относительно ничейного счета во встрече с "Утрехтом" (1:1) в первой игре финала плей-офф за право выступить в Лиге Европы, передает "Советский спорт".

Авто Первые 100 кроссоверов Renault Arkana раскупили за 3 часа Как сообщает пресс-служба компании Renault, первые 100 экземпляров Renault ARKANA в лимитированной серии Edition One были распроданы вчера в онлайн-шоуруме за первые 3 часа со старта продаж.

Политика Викторию Нуланд не пускают в Россию Экс-помощница госсекретаря США Виктория Нуланд не смогла получить российскую визу для того, чтобы принять участие в работе закрытой международной конференции, организованной Российским советом по международным делам (РСМД), Немецким обществом внешней политики (DGAP) и Школой перспективных международных исследований университета Джона Хопкинса (SAIS).

Общество Платья подешевели в преддверии выпускных Дороже всего выпускное платье стоит в Липецке (7 тысяч рублей), Владивостоке (6 370 рублей) и Воронеже (6 тысяч рублей).

Политика Украинцу грозит 17 лет тюрьмы за гибель итальянского репортера Бойцу украинского добровольческого батальона Виталию Маркиву, обвиняемому в гибели итальянского фоторепортера Андреа Роккелли в Донбассе, грозит 17 лет колонии.

Шоу-бизнес Боярский рассказал, почему избегает публичных мест Ириной Шихман рассказал о том, почему избегает походов в публичные места, а также о реакции на него у людей на улицах.

Происшествия Моряки с арестованного в Стамбуле судна отправились в Россию Шесть российских моряков, находившиеся почти год на арестованном в Стамбуле судне Streamline, сошли на берег и отправились в Россию.

Политика Милонов назвал ведущего НТВ средневековым мракобесом Депутат Госдумы Виталий Милонов во время программы "Место встречи" на НТВ причислил ведущего Ивана Трушкина к "средневековым мракобесам".

Политика Киев признал зависимость от торговли с Россией Украина в настоящий момент не может прекратить экономические отношения с Россией.

Кино Российский фильм получил приз на Каннском кинофестивале Приз за лучшую режиссуру секции «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля получил 27-летний ученик Александра Сокурова, режиссер Кантемир Балагов.