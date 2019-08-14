Экономика
Сбербанк: рост потребкредитования еще не исчерпанБанки.ру 04:21
Рост потребительского кредитования еще не исчерпан, данные Сбербанка, Росстата, ЦБ и кредитных бюро не подтверждают опасения, которые высказывали ранее. Таковы результаты исследования проекта «СберДанные» (инициатива Сбербанка по обработке и анализу больших данных).
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Алферова сравнила жизнь с морем, а медуз с людьми
Обновлено в 04:26
Гаджеты
Новые «умные» очки Snapchat снабдили второй камерой для 3D-эффектов
В самом приложении Snapchat уже добавили 3D-эффекты, но они будут доступны только для владельцев новых «умных» очков.
Обновлено вчера в 13:27
Политика
AP: США обсуждают с союзниками развертывание новых ракет в Азии
Замгоссекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон рассказала, что Вашингтон рассматривает возможность размещение новых ракет в Азии.
Обновлено вчера в 23:54
Финансы
Минфин проведет аукцион по размещению ОФЗ на 20 млрд рублей
Министерство финансов РФ 14 августа проведет аукцион по размещению облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) выпуска 26229 с погашением 12 ноября 2025 года.
Обновлено вчера в 09:18
Религия
У православных христиан начинается Успенский пост
Обновлено вчера в 10:11
Политика
В Крыму оценили слова постпреда Британии об ущемлении прав украинцев
В Крыму оценили высказывание постпреда Великобритании при ООН Карен Пирс об "ужасающем положении дел" с гуманитарными правами жителей полуострова.
Обновлено в 03:43
Политика
Правительство Украины отказалось увольнять Кличко
Кабинет министров Украины решил не рассматривать вопрос об увольнении мэра Киева Виталия Кличко с позиции главы Киевской городской государственной администрации (КГГА).
Обновлено в 03:37
Политика
Украинского журналиста возмутило хорошее отношение грузин к русским
Украинский журналист Кирилл Сазонов публично выразил свое недоумение по поводу того, что в Грузии лояльно относятся к российским туристам.
Обновлено в 02:10
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро в начале торгов
На открытии торгов во вторник, 13 августа, рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Обновлено вчера в 03:02
Экономика
В России вынесли первый приговор по статье о манипулировании рынком
Казанский суд назначил наказание в виде 2,5 лет лишения свободы бывшему трейдеру банка "Ак Барс" Артему Люлинскому по статье о манипулировании рынком (ч. 2 ст. 185.3 УК РФ).
Обновлено в 03:04
Армия и оружие
Белоруссию беспокоит наступательный характер учений НАТО
Белоконев отметил, что акцент основных мероприятий подготовки войск смещается от от оборонительных и специальных действий к оборонительным и наступательным, что не может не беспокоить белорусское руководство, передает РИА "Новости".
Обновлено в 05:05
Авто
Комитет Госдумы предложил запретить эксплуатацию старых машин
Комитет Госдумы по промышленности выступил с идей запретить использование транспортных средств, которые достигли предельного срока эксплуатации, сообщает "Коммерсантъ".
Обновлено в 01:31
Политика
Российский дипломат объявлен на Украине персоной нон грата
Российский дипломат объявлен Киевом персоной нон грата.
Обновлено вчера в 07:53
Шоу-бизнес
Пригожин прокомментировал шутку Бузовой про блокадников
Продюсер Иосиф Пригожин в интервью "Вечерней Москве" прокомментировал резонансный ролик певицы и телеведущей Ольги Бузовой, в котором она сравнила себя с жителями блокадного Ленинграда.
Обновлено вчера в 22:22
Технологии
Археологи нашли в Дербенте древнее жилище и следы ремесел Чора
Археологи, ведущие раскопки к югу от построенной в VI веке крепости Нарын-Кала в Дагестане, обнаружили остатки жилища с хорошо сохранившимся хозяйственным инвентарем.
Обновлено в 03:19
Здоровье
Медики оценили идею четырехдневной рабочей недели
Ранее бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко назвал идею о сокращении рабочей недели вредным для здоровья населения.
Обновлено вчера в 21:58
Политика
Китай не пустил корабли США в порт Гонконга
Запрос Вашингтона о заходе в порт Гонконга двух американских военных кораблей отклонён Пекином, сообщает Reuters.
Обновлено вчера в 17:46
Политика
«Левада-центр»: рейтинг «Единой России» опустился до 28%
Рейтинг «Единой России» снизился после пенсионной реформы, однако рейтинги других партий не повышаются, свидетельствуют результаты опроса «Левада-центра».
Обновлено в 03:38
Гаджеты
HTC возвращается на индийский рынок
Экран HTC Wildfire поставляется с разрешением 720 x 1520 пикселей и 16Мп селфи-камерой.
Обновлено 12 августа в 09:22
Армия и оружие
Минобороны сообщило о приближении истребителя НАТО к самолету Шойгу
Истребитель НАТО F-18С пытался приблизиться к самолету министра обороны Сергея Шойгу над нейтральными водами Балтийского моря, говорится в сообщении Минобороны России.
Обновлено вчера в 09:46
Политика
Посольство США на Украине прокомментировало визит Путина в Крым
Посольство США на Украине выразило солидарность с позицией Киева по поводу поездки российского президента Владимира Путина в Крым.
Обновлено 12 августа в 12:40
Общество
Расстрелявший мечеть австралиец рассказал о любви к России
Брентон Таррант, расстрелявший мечети в новозеландском городе Крайстчерч, якобы ответил на письмо анонима из России.
Обновлено в 05:21
Происшествия
Впавший в кому после ДТП известный фанат «Спартака» умер
Обновлено в 03:35
Футбол
«Краснодар» обыграл «Порту» и продолжит борьбу в Лиге чемпионов
"Краснодар" вышел в четвертый групповой этап Лиги чемпионов, где сыграет с греческим "Олимпиакосом". "Порту" отправляется в Лигу Европы.
Обновлено вчера в 16:56
Происшествия
В Хабаровском крае медведь разрыл могилу и утащил покойника
Медведь разрыл могилу на кладбище в Комсомольске-на-Амуре и утащил тело умершего; проводится проверка, сообщил РИА Новости представитель городского УМВД в среду.
Обновлено в 01:54
Общество
Сервис заказа такси «Ситимобил» появится в Казани
До конца 2019 года сервис интернет-заказа такси «Ситимобил» начнет работать в 10 городах-миллионниках, включая Санкт-Петербург и Казань, передают «Ведомости».
Обновлено в 03:51
Общество
Для российских ученых ужесточили правила общения с иностранцами
Министерство науки и высшего образования подготовило приказ, ужесточающий правила контакта российских ученых с иностранными и международными организациями.
Обновлено в 05:11
Кино
Netflix представил русский тизер-трейлер «Ведьмака»
Обновлено вчера в 15:43