Экономика
Сбербанк: россияне в среднем выплачивают ипотеку за 6-7 летРИА Новости 02:05
Глава крупнейшего российского банка Герман Греф в феврале говорил, что Сбербанк ожидает в этом году снижения темпов роста выдачи ипотеки по сравнению с прошлым годом.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 09:22, Вашингтон
Армия и оружие
Россию обвинили в нарушении воздушного пространства Южной Кореи
Несколько российских самолетов нарушили воздушное пространство Южной Кореи, сообщает 23 июля AP со ссылкой на южнокорейское министерство обороны.
Обновлено в 00:11
Политика
Борис Джонсон стал новым премьером Британии
Борис Джонсон выиграл гонку за пост нового лидера Консервативной партии и премьер-министра Великобритании.
Обновлено в 07:06
Экономика
Медведев оценил темпы расходов на нацпроекты
Расходы региональных бюджетов на реализацию нацпроектов оцениваются в 4,9 триллиона рублей.
Обновлено в 08:04
Технологии
В Роскачестве назвали лучшие фотоаппараты
Роскачество и Международная ассамблея организаций потребительских испытаний исследовали фотоаппараты 98 моделей, оценив качество снимков, видео, звука, удобство их использования и функциональность.
Обновлено в 01:00
Происшествия
Вертолет с россиянами рухнул в море у берегов Италии
Обновлено в 06:20
Политика
Путин поручил сократить использование тетрадей в школах
Глава государства Владимир Путин поручил сократить использование рабочих тетрадей в общеобразовательных заведениях.
Обновлено в 07:11
Кино
Джеймс Кэмерон поздравил «Мстителей» с победой над «Аватаром»
Режиссёр Джеймс Кэмерон поздравил студию Marvel после того как фильм «Мстители: Финал» опередил его картину «Аватар» по сборам в мировом прокате и стал самым кассовым проектом в истории.
Обновлено вчера в 07:51
Происшествия
Самолет из Осло в Москву подал сигнал бедствия
Обновлено в 08:24
Армия и оружие
В Латвии задумались о привлечении армии к охране госграницы
Министр внутренних дел Латвии Сандис Гиргенс, в чьем подчинении находится пограничная охрана, обсудил с министром обороны страны Артисом Пабриксом возможное привлечении армейских подразделений к защите госграницы.
Обновлено в 09:15
Футбол
Гацкан перешел в «Крылья Советов»
Бывший капитан "Ростова" Александр Гацкан стал футболистом "Крыльев Советов", сообщается на официальном сайте самарского клуба.
Обновлено в 08:26
Политика
Памфилова заявила, что митинги не влияют на принятие решений ЦИК
Глава ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что митинги не влияют на принятие решений Центризбиркомом.
Обновлено в 07:25
Происшествия
Абызов отказался сотрудничать со следствием
Бывший министр по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов, обвиняемый в мошенничестве, отказался давать показания и сотрудничать со следствием.
Обновлено в 07:35
Общество
В Магаданской области выпал снег
В трех округах Магаданской области прошел снегопад, на перевалах на трассах региона местами сохраняется снежный покров, сообщил РИА Новости во вторник представитель регионального Гидрометцентра.
Обновлено в 05:41
Общество
Госдума упростила получение номерных знаков для автомобилей
Госдума в третьем чтении приняла закон, согласно которому россияне смогут самостоятельно получать автономера у изготовителей государственных регистрационных знаков.
Обновлено в 07:45
Здоровье
Хирург рассказал о влиянии панических атак на давление
Сегодня причиной гипертонических кризов всё чаще становятся панические атаки, сообщил Nation News кардиохирург Владимир Хорошев.
Обновлено вчера в 09:24
Общество
В Mail.ru раскритиковали законопроект об идентификации пользователей электронной почты
Законопроект об обязательной идентификации пользователей электронной почты неуместен и избыточен, заявил газете ВЗГЛЯД вице-президент и технический директор Mail.ru Group Владимир Габриелян.
Обновлено в 07:14
Происшествия
Врачи спасли левую руку избитой в Ингушетии девочки
Отмечается, что у девочки заживают ожоги на ягодицах, ее общее состояние стабильное.
Обновлено в 07:58
Музыка
Лоза раскритиковал Metallica за исполнение «Группы крови»
Обновлено в 08:18
Музыка
Кристина Агилера упала с лестницы во время концерта в Санкт-Петербурге
Выступление началось с небольшого форс-мажора: запев первую композицию Bionic, певица оступилась и упала, сходя с лестницы на сцену.
Обновлено в 02:41
Футбол
«Спартак» может купить полузащитника ПСВ Перейро
Московский «Спартак» договорился с голландским ПСВ по трансферу полузащитника Гастона Перейро.
Обновлено в 02:33
Космос
Российские ученые хотят пробурить Луну в целях исследований
Обновлено вчера в 21:36
Общество
Госдума приняла закон о реестре лишенных родительских прав
В реестр попадут и граждане, лишенные родительских прав. Таким образом, Госдума приняла закон, который предложил президент РФ в 2017 году.
Обновлено в 05:32
Экономика
Украина хочет взыскать с России более миллиарда долларов за Крым
В исполнительном листе, выданном истцу, указано, что Россия в лице Минюста РФ должна возместить «Ощадбанку» убытки в размере более 1,11 млрд долларов.
Обновлено в 06:32
Общество
Вид на жительство в Италии признал Владимир Соловьев
Российский политик Алексей Навальный обнаружил наличие вида на жительство в Италии у известного телеведущего Владимира Соловьева.
Обновлено в 04:27
Армия и оружие
Первый комплект С-400 поставят Турции до конца недели
Первый этап поставок российских зенитных ракетных систем С-400 "Триумф" в Турцию завершится до конца недели, сообщил руководитель Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ Дмитрий Шугаев.
Обновлено в 08:13
Происшествия
Спасение экипажа АС-31 «Лошарик» оказалось бы нарушением закона
Экипаж потерпевшей в Баренцевом море аварию атомной глубоководной станции проекта 10831 АС-31 «Лошарик» мог спастись в полном составе, однако предпочел действовать согласно принятому в Военно-морском флоте (ВМФ) России «Руководству по борьбе за живучесть», нарушение которого грозит уголовным наказанием, сообщает «Коммерсантъ».
Обновлено в 02:18
Транспорт
В Ростове с 1 августа вырастет стоимость проезда в транспорте
В Ростове вырастет стоимость проезда в общественном транспорте.
Обновлено в 06:10
Происшествия
На границе Киргизии и Таджикистана опять стреляли
Сегодняшний конфликт произошёл на въезде в большое село Ворух, входящее в состав Таджикистана, но со всех сторон окруженное территорией Киргизии.
Обновлено вчера в 15:34
Происшествия
Дети описали начало пожара в палаточном лагере под Хабаровском
Дети, отдыхавшие в хабаровском лагере «Холдоми», рассказали о начале пожара. Их слова приводит принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Обновлено в 09:16