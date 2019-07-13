Экономика
Сбербанк: россияне продолжат тратить большую часть зарплаты на едуКоммерсантъ 04:27
В структуре потребления россиян самую большую долю составляют расходы на продукты питания, во втором квартале 2019 года этот показатель вырос до 38,9% против 38,2% за аналогичный период прошлого года, сообщает РБК со ссылкой на результаты ежеквартального опроса Сбербанка «Потребительский индекс Иванова».
Читать в источнике
Оценить62
с чего всё началось
Доля расходов россиян на продукты питания выросла во втором квартале 2019 года в годовом выражении и составила 38,9% против 38,2% за аналогичный период 2018 года, следует из результатов ежеквартального опроса Сбербанка «Потребительский индекс Иванова» (есть у РБК).РБК03:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 16:31, Вашингтон
Политика
В США более 600 тысяч человек готовятся штурмовать «Зону 51»
Пользователи фейсбука готовятся штурмовать так называемую "Зону 51" - базу ВВС США на юге штата Невада, где по представлениям многих обывателей, содержатся инопланетяне и исследуются технологии других цивилизаций.
Обновлено в 12:54
Футбол
Эксперт назвал неквалифицированным работу арбитра на матче «Спартака»
Работа главного арбитра матча «Спартак» — «Сочи» Владимира Москалева является неквалифицированной.
Обновлено в 14:25
Шоу-бизнес
Лобода устроила скандал из-за гримерки
Поп-исполнительница Светлана Лобода устроила скандал на музыкальном фестивале «Белые ночи», который проходит в Санкт-Петербурге.
Обновлено вчера в 23:16
Происшествия
Гражданин Канады задержан в Китае
Китайские власти задержали еще одного гражданина Канады. Об этом в субботу сообщил телеканал CBC со ссылкой на представителя канадского МИД.
Обновлено в 15:13
Футбол
«Спартак» вырвал победу у «Сочи»
Московский "Спартак" переиграл "Сочи" в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 15:10
Происшествия
Состояние жестоко избитой девочки из Ингушетии улучшилось
Состояние жестоко избитой девочки из Ингушетии улучшилось, сообщила уполномоченный по правам ребенка при главе республики Зарема Чахкиева.
Обновлено в 10:15
Происшествия
В Уфе задержали подозреваемого в нападении на полицейского
Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в нападении на полицейского в Уфе, сообщает в субботу пресс-служба МВД по Башкирии.
Обновлено в 04:06
Политика
В ОБСЕ осудили обстрел телеканала «112 Украина»
В ОБСЕ прокомментировали нападение на студию телеканала "112 Украина" в Киеве.
Обновлено в 13:43
Происшествия
В Великобритании погибла звезда Instagram и YouTube
В Великобритании погибла звезда Instagram и YouTube Эмили Хартридж. Об этом 13 июля сообщает издание The Sun.
Обновлено в 16:15
Происшествия
Учительницу в США приговорили к тюремному сроку за секс с учеником
28-летнюю учительницу из Аризоны (США) приговорили к 20 годам тюремного заключения за секс с 13-летним учеником.
Обновлено в 16:19
Политика
В Крыму отметили, что Зеленский взял пример с Путина
Обновлено в 10:32
Шоу-бизнес
Виктория Лопырева назвала Ольгу Бузову бездарностью
Красотка-посол ФИФА разоткровенничалась и высказала свое мнение о медийных личностях: Ольге Бузовой, Ксении Собчак и опальных футболистах – Мамаеве и Кокорине.
Обновлено в 07:48
Общество
Идущий изгонять Путина шаман собрал митинг в Чите
Обновлено в 10:26
Происшествия
Россияне поймали сбежавшую из дома дочь и насильно вывезли ее к жениху в Чечню
Родственники забрали 20-летнюю девушку из женского кризисного центра «Китеж» в Москве и насильно увезли в Чечню к жениху, за которого ее заставляют выйти замуж.
Обновлено в 13:37
Политика
Иран пообещал продолжить экспортировать нефть «при любых обстоятельствах»
"Подчеркнув незаконность нефтяных санкций США, министр иностранных дел Ирана заявил в телефонном разговоре (с Хантом - ред.), что Исламская Республика Иран продолжит экспортировать нефть при любых обстоятельствах", - передает иранское агентство Mehr.
Обновлено в 15:50
Происшествия
Суд арестовал подозреваемого в убийстве стюардессы в Новой Москве
Щербинский суд Москвы арестовал до 10 сентября Никиту Енина, обвиняемого в убийстве 23-летней стюардессы в отеле в Новой Москве.
Обновлено в 08:31
Шоу-бизнес
Жена Овечкина показала семейную идиллию на роскошной яхте
В августе прошлого года в звёздной семье дочери актрисы Веры Глаголевой и хоккеиста Александра Овечкина родился сын Сергей.
Обновлено в 12:52
Общество
Москвичей предупредили о ночном тумане
Жителей Москвы и области предупредили, что в ночь на воскресенье, 14 июля, ожидается туман.
Обновлено в 11:07
Здоровье
Открытие челябинских психологов произвело фурор: Склонность к сверхконтролю вызывает рак груди
Результаты нового исследований произвели настоящий фурор на XVI Европейском психологическом конгрессе, прошедшем в Москве.
Обновлено в 13:04
Политика
Кикабидзе ответил на слухи о тайных выступлениях в России
Ранее 12 июля актер Борис Клюев заявил, что Кикабидзе тайно проводит корпоративы в России.
Обновлено в 11:05
Происшествия
Два человека погибли в Петербурге в ДТП с участием троллейбуса
В результате погиб водитель автомобиля ВАЗ-2107 и его пассажирка, возраст которой уточняется. По факту ДТП проводится проверка.
Обновлено в 14:00
Экономика
Кабмин одобрил изменения в правилах валютных операций для нерезидентов
Правительство России одобрило законопроект, устанавливающий дополнительные разрешенные случаи совершения резидентами валютных операций, сообщается на его сайте.
Обновлено в 08:42
Армия и оружие
В Сирии неизвестные подорвали бомбу на пути следования патруля ВС РФ
Члены незаконных вооруженных формирований в Сирии совершили дистанционный подрыв самодельного взрывного устройства на пути следования патруля военной полиции Вооруженных сил (ВС) Российской Федерации.
Обновлено в 16:01
Политика
Зеленский впервые посетил границу с Крымом
Обновлено в 13:40
Гаджеты
Xiaomi Mi A3 получит 6-дюймовый экран и селфи-камеру на 32Мп
В верхней части дисплея, в небольшом вырезе, расположат селфи-камеру на 32 мегапикселя.
Обновлено в 05:19