Доля расходов россиян на продукты питания выросла во втором квартале 2019 года в годовом выражении и составила 38,9% против 38,2% за аналогичный период 2018 года, следует из результатов ежеквартального опроса Сбербанка «Потребительский индекс Иванова» (есть у РБК).

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Уточняется, что за первые шесть месяцев инфляция составила 5,9%, а реальные доходы россиян снизились на 2,3%. Смотрите такжеРеальные цифры: траты на еду.

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