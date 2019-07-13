Экономика
Россияне продолжат тратить на еду большую часть доходовОбщественное телевидение России вчера в 07:11
Уточняется, что за первые шесть месяцев инфляция составила 5,9%, а реальные доходы россиян снизились на 2,3%. Смотрите такжеРеальные цифры: траты на еду.
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с чего всё началось
Доля расходов россиян на продукты питания выросла во втором квартале 2019 года в годовом выражении и составила 38,9% против 38,2% за аналогичный период 2018 года, следует из результатов ежеквартального опроса Сбербанка «Потребительский индекс Иванова» (есть у РБК).РБКвчера в 03:00
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Обновлено в 05:53
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О способном остановить войну в Донбассе звонке рассказали в Совфеде
Глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев заявил, что Евросоюз (ЕС) способен одним звонком в Киев остановить войну в Донбассе.
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Автоспорт
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Обновлено в 10:44
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Порошенко уверен в освобождении украинских моряков до выборов в Раду
Экс-президент Украины Петр Порошенко выразил уверенность в освобождении украинских моряков, задержанных в Керченском проливе, до внеочередных парламентских выборов, которые пройдут 21 июля.
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Известная актриса Мария Куликова в последнее время стала пропадать из социальных сетей, после чего многочисленные поклонники решили, что их любимица смертельно больна.
Обновлено в 12:16
Футбол
«ПСЖ» подпишет защитника дортмундской «Боруссии» Диалло за 32 млн евро
Уже на следующей неделе 23-летний француз может подписать с «ПСЖ» 5-летний контракт. Статистику Диалло можно изучить здесь.
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Тестирование нового способа выдачи электронных паспортов состоится в конце июля.
Обновлено в 18:00
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Заместитель главы Ассоциации банков России (АБР) Алексей Войлуков заявил, что россияне смогут снять наличные в кассах магазинов.
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Источник рассказал о планах США по запуску пилотируемых кораблей к МКС
Первый после сертификации НАСА американский корабль с экипажем полетит на Международную космическую станцию (МКС) весной, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.
Обновлено в 20:14
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Обновлено в 18:51
Экономика
Салона не приметил: продажи смартфонов перетекают в онлайн
Продажи смартфонов в интернете растут быстрее, чем по рынку в целом –– за год в штуках он увеличился всего на 4%. Это связано с тем, что цены на «умные» телефоны в онлайне ниже, выбирать там гаджеты удобней, а интернет-магазины стали предлагать клиентам те же услуги, что и обычные салоны связи, например, рассрочки и кредиты, говорят эксперты.
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Обновлено в 03:38
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Технологии
Волгоградцам рассказали, как не стать жертвой интернет-мошенников
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Вертолет совершил жесткую посадку в Кроноцком заповеднике на Камчатке
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Обновлено в 19:25
Общество
Специалисты изучили генплан Барнаула и рассказали, какое будущее его ждёт
В сухом остатке будущее Барнаула выглядит так: меньше деревьев и парков, нет новых спортивных объектов, развитие промышленности под вопросом.
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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг возложил ответственность за сохранение Договора о ликвидации ракет средней и меньше дальности (ДРСМД) на Россию.
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Журнал Economist назвал рубль самой слабой валютой. Исследование "индекса бикмака" показало явную недооцененность российской валюты.
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На первом домашнем матче «Зенита» с «Тамбовом» на «Газпром Арене» в воскресенье, 14 июля, произошла стычка болельщиков с ОМОНом.
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