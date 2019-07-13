Экономика
Сбербанк: россияне продолжат тратить большую часть доходов на едуNews.ru вчера в 04:34
Россияне продолжат тратить существенную часть доходов на еду из-за падения реальных доходов и высокой инфляции. Такой прогноз дал Сбербанк исходя из проведённого опроса.
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с чего всё началось
Доля расходов россиян на продукты питания выросла во втором квартале 2019 года в годовом выражении и составила 38,9% против 38,2% за аналогичный период 2018 года, следует из результатов ежеквартального опроса Сбербанка «Потребительский индекс Иванова» (есть у РБК).РБКвчера в 03:00
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Общество
Россияне смогут снимать наличные в магазинах по всей стране, пишут СМИ
В России планируют расширить эксперимент по снятию наличных с банковских карт на кассах магазинов, пишет газета "Известия".
Обновлено в 17:38
Происшествия
Шесть человек погибли в ДТП с автобусом в Башкирии
Шесть пассажиров погибли в ДТП с пассажирским автобусом в Башкирии, еще 10 ранены — их госпитализировали.
Обновлено в 13:49
Экономика
Все меньше предпринимателей верят в рост российской экономики
Больше всего бизнес беспокоит слабый конечный спрос – это показало исследование ВЦИОМ.
Обновлено в 18:03
Политика
Канал «112.Украина» отменил показ фильма Оливера Стоуна
Телеканал "112.Украина" решил не показывать в своем эфире фильм "Нерассказанная история Украины" Оливера Стоуна.
Обновлено в 12:18
Армия и оружие
Владимир Николаевич УСАНОВ
Командование и ветеранская организация Метрологической службы Вооружённых Сил РФ, друзья и товарищи с глубоким прискорбием сообщают, что 12 июля на 104-м году жизни скончался участник Великой Отечественной войны полковник в отставке УСАНОВ Владимир Николаевич.
Обновлено в 18:30
Политика
Глава NASA назвал политические риски помехой высадке на Луне и Марсе
Американские астронавты могли бы уже вновь побывать на Луне и впервые высадиться на Марсе, если бы получили необходимое финансирование раньше, заявил в интервью CBS глава NASA Джим Брайденстайн.
Обновлено в 16:37
Авто
Arquus Scarabee или будущий французский военный внедорожник для флота?
Arquus Scarabee это военный «бегемот» изготовлен компанией Arquus Defense, ранее известной как Renault Trucks Defense, но с тех пор принял новое имя после того, как Volvo Group приобрела компанию в 2018 году.
Обновлено в 15:19
Происшествия
Опубликовано видео приплывшего к людям за помощью морского дьявола
В Сети появилась видеозапись, на которой огромный скат манта, известный под названием морской дьявол, подплыл к снорклингистам и попросил их о помощи.
Обновлено в 03:47
Политика
Оскорбившего Путина грузинского журналиста заменили
Ведущего передачи «P.S.» на телеканале «Рустави-2» Георгия Габунию, который в прямом эфире выругался матом в адрес президента России Владимира Путина, заменил другой журналист.
Обновлено в 15:29
Космос
Индия отложила запуск к Луне миссии «Чандраян-2»
Запланированный на утро 15 июля запуск к Луне автоматической миссии "Чандраян-2" отложен по техническим причинам.
Обновлено в 18:18
Музыка
Крис Норман прервал свой концерт в Санкт-Петербурге
Бывший лидер легендарной группы Smokie Крис Норман прервал свой концерт в Ледовом дворце Санкт-Петербурга, об этом 14 июля сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 09:09
Экономика
Крупнейшие управляющие компании по итогам II квартала 2019 года
Название Активы под управлением (млрд руб.) Изм. за квартал (%) Компании бизнеса "Сбербанк Управление активами" 845,8 6,0 Компании бизнеса "ВТБ Капитал Управление инвестициями" 819,1 - 0, 9 Группа УК "Открытие" 672,3 - 7, 1 Группа УК "Регион" 654,5 3,7 "ТКБ Инвестмент Партнерс" 571,4 2,0 "Лидер" 481,6 - 0, 1 "Газпромбанк — Управление активами" 379,7 7,1 "Альфа-Капитал" 369,9 10,7 "Прогрессивные инвестиционные идеи" 319,5 5,1 "Трансфингруп" 282,6 7,5 По данным "Эксперт РА".
Обновлено в 19:01
Общество
Около тысячи человек участвуют в несогласованной акции в центре Москвы
«В несогласованном властями города Москвы публичном мероприятии в центре столицы принимают участие около 1000 человек», — говорится в сообщении управления МВД по Москве.
Обновлено в 09:42
Транспорт
ЦОДД предупредил москвичей о «непростой неделе»
Гостей и жителей Москвы ожидает «непростая неделя» в связи с закрытием станций Сокольнической линии метро.
Обновлено в 13:31
Общество
Число невыездных должников достигло 3% взрослого населения России
Число должников, ограниченных в выезде из России, к началу лета достигло 3% взрослого населения страны (3,429 млн человек).
Обновлено в 09:09
Политика
Эрдоган назвал покупку С-400 поводом для радости НАТО
Обновлено в 12:35
Общество
Boeing 737 MAX могут возобновить полеты после 2020 года
Самолеты Boeing 737 MAX могут возобновить перевоз пассажиров не раньше 2020 года.
Обновлено в 16:05
Футбол
«Ахмат» победил «Краснодар» в матче РПЛ
Грозненский "Ахмат" обыграл "Краснодар" в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 16:35
Происшествия
Кортеж Зеленского устроил аварию с автобусами с детьми
Кортеж президента Украины Владимира Зеленского устроил аварию в Запорожской области.
Обновлено в 16:25
Здоровье
Повышает ли маргарин холестерин?
Потребители стали думать: раз в составе маргарина не животные, а растительные жиры, значит в нем нет и холестерина, соответственно, он не вреден.
Обновлено в 17:13
Авто
Kahn доработал Range Rover Sport SVR
После посещения тюнинг-ателье Range Rover Sport SVR получил новый интерьер, который включает в себя перфорированную кожу на сиденьях, руле, подлокотниках и дверных панелях, вентилируемые педали и логотипы Kahn.
Обновлено вчера в 08:24
Политика
Раскрыты масштабы колонизации Африки китайцами
Издание News.ru опубликовало инфографику, на которой видны масштабы китайской экспансии на континенте.
Обновлено в 12:49
Политика
Зеленский впервые посетил границу с Крымом
Украинский президент Владимир Зеленский посетил границу с Крымом.
Обновлено вчера в 14:06
Шоу-бизнес
Дмитрий Маликов показал, как его сын наводит чистоту в комнате
A post shared by Дмитрий Маликов (@ dmitriy_malikov) on Jul 13, 2019 at 7:34am PDT В то время, пока отец репетировал, Марк решил навести порядок в комнате.
Обновлено в 05:55
Политика
В НАТО заявили о «последнем шансе» России для сохранения ДРСМД
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что ответственность за сохранение Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) лежит на России.
Обновлено в 18:37
Политика
Берлин, Париж и Лондон призвали Иран отменить решения по СВПД
Риском развала договора между США и Ираном о Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД) обеспокоены в Берлине, Париже и Лондоне.
Обновлено в 13:39
Шоу-бизнес
Стало известно о тайной свадьбе Юлии Барановской
Кстати, совместные фотографии с отдыха в Камбодже на своих страницах в Инстаграме публикует как Барановская, так и сам Телесов.
Обновлено в 17:35