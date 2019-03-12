Сбербанк резко снизил максимальную ставку рублевых вкладовВедомости 03:14

Сбербанк досрочно прекратил действие сезонного промовклада «Лови выгоду» с рекордной для него ставкой до 7,65% годовых. В субботу, 23 марта, информация о вкладе исчезла с сайта госбанка.

с чего всё началось

«Решение о приостановлении приема денежных средств по вкладу "Лови выгоду" было принято банком в связи с досрочным достижением бизнес-показателей по данному продуктовому предложению», – объяснила пресс-служба Сбербанка.

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