Финансы
Сбербанк резко снизил максимальную ставку рублевых вкладовВедомости 03:14
«Решение о приостановлении приема денежных средств по вкладу "Лови выгоду" было принято банком в связи с досрочным достижением бизнес-показателей по данному продуктовому предложению», – объяснила пресс-служба Сбербанка.
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с чего всё началось
Сбербанк досрочно прекратил действие сезонного промовклада «Лови выгоду» с рекордной для него ставкой до 7,65% годовых. В субботу, 23 марта, информация о вкладе исчезла с сайта госбанка.Ведомости03:14
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Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 18:30, Ашберн
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