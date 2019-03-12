Финансы

Сбербанк резко снизил максимальную ставку рублевых вкладовВедомости 03:14

«Решение о приостановлении приема денежных средств по вкладу "Лови выгоду" было принято банком в связи с досрочным достижением бизнес-показателей по данному продуктовому предложению», – объяснила пресс-служба Сбербанка.
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Сбербанк резко снизил максимальную ставку рублевых вкладов

Сбербанк досрочно прекратил действие сезонного промовклада «Лови выгоду» с рекордной для него ставкой до 7,65% годовых. В субботу, 23 марта, информация о вкладе исчезла с сайта госбанка.
Ведомости03:14

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Сбербанк резко снизил максимальную ставку рублёвых вкладов

News.ru08:23

Сбербанк резко снизил максимальную ставку по вкладам

БИЗНЕС Online04:12

Сбербанк досрочно прекратил действие промо-вклада с максимальной ставкой 7,65%

Коммерсантъ05:21

Сбербанк снизил максимальную ставку рублевых вкладов

Реальное время04:35

Сбербанк резко снизил максимальную ставку по вкладам в нацвалюте

Life.ru04:30

Сбербанк отказался от высокодоходных вкладов

Красная весна05:45

Сбербанк резко снизил максимальную ставку рублевых вкладов

Ведомости03:14
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Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 18:30, Ашберн
Политика

Мюллер не нашел доказательств сговора Трампа с Россией

Генпрокурор США Уильям Барр передал конгрессу отчет о докладе спецпрокурора Роберта Мюллера, который вел расследование о возможных связях предвыборного штаба Дональда Трампа с Россией, документ опубликован на сайте комитета палаты представителей.
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Происшествия

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Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев считает, что законопроект об устойчивости Рунета является не изоляцией, а вынужденной мерой, принятой в связи с угрозами, исходящими со стороны ряда западных стран, в том числе США и Великобритании.
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Наука

В Китае клонировали полицейскую собаку

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Происшествия

Совладельца «Зимней вишни» задержали в Польше

Бывшего гендиректора ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат», которое было совладельцем торгового центра «Зимняя вишня», Вячеслава Вишневского задержали в Польше.
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Футбол

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Талисман получил имя «Скиллзи». Чемпионат Европы 2020 года станет первым в истории, который пройдёт в 12 городах различных стран.
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Спорт

Большунов завоевал бронзу в последней гонке Кубка мира

Обновлено в 11:53
Политика

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Исполняющий обязанности главы МИД Израиля Исраэль Кац опубликовал в Twitter заявление, в котором анонсировал подписание президентом США Дональдом Трампом распоряжения о признании Голанских высот израильской территорией.
Обновлено в 14:10
Футбол

Джано Ананидзе оказал первую помощь футболисту сборной Швейцарии

Обновлено в 15:30
Футбол

Канте не собирается переходить в «Реал»

Полузащитник «Челси» Нголо Канте прокомментировал слухи о возможном переходе в «Реал».
Обновлено в 16:50
Шоу-бизнес

Кожевникова рассказала о ссоре с Собчак из-за фото трусов

Обновлено в 03:46
Общество

Дочь маршала Конева решила не судиться с Comedy Woman

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Футбол

Словения и Северная Македония сыграли вничью

Ранее словенцы сыграли вничью со сборной Израиля.
Обновлено в 17:44
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Умер импресарио Виктор Хоххаузер

Обновлено в 15:44
Спорт

Загитова впервые упала на чемпионате мира

Российская фигуристка Алина Загитова впервые упала на Чемпионате мира в Японии.
Обновлено в 12:43
Политика

Песков рассказал о подготовке Путина к публичным мероприятиям

Президент России Владимир Путин работает с информацией от разных ведомств, а также звонит своим подчиненным и проводит с ними встречи перед публичными мероприятиями, заявил спикер Кремля Дмитрий Песков.
Обновлено в 09:14
Футбол

В половине туалетных кабинок «Уэмбли» были найдены следы кокаина

Болельщики проносили кокаин на стадион «Уэмбли» на матч квалификации Евро-2020 между сборными Англии и Чехии (5:0). Согласно расследованию The Telegraph, следы кокаина была найдены примерно в половине туалетных кабинок, обследованных журналистами.
Обновлено в 16:20
Экономика

Банки проверят балансы

Названа стоимость подключения к базе ФНС На прошлой неделе на общественное обсуждение был выложен проект постановления правительства РФ, которым утверждаются тарифы на получение информации из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (ГИР БО).
Обновлено в 17:52
Происшествия

Появилось видео с терпящего бедствие лайнера в Норвегии

Опубликованы кадры с терпящего бедствие лайнера Viking Sky в Норвегии. Накануне у корабля возникли проблемы с двигателем.
Обновлено в 08:58
Здоровье

Ветеринары переходят на детское питание

Согласно проекту (документ опубликован на правовом портале ЕАЭС), на такие товары должны оформляться ветеринарные сертификаты, разрешения на ввоз, а производители обязаны включаться в реестр предприятий третьих стран.
Обновлено в 17:52
Шоу-бизнес

Принц Гарри и Меган Маркл потратили $4 миллиона на ремонт своего дома

Совсем скоро в британской королевской семье состоится долгожданное пополнение — супруга принца Гарри, герцогиня Сассекская Меган Маркл станет мамой.
Обновлено в 13:56
Армия и оружие

В Венесуэлу прибыли российские военные самолеты

СМИ сообщили о прибытии в Венесуэлу российских военно-транспортных самолетов Ан-124 и Ил-62.
Обновлено в 13:15
Армия и оружие

В Кремле назвали актом агрессии заявление НАТО о бомбежках Югославии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что оправдание бомбежек Югославии со стороны НАТО само по себе является «актом агрессии».
Обновлено в 18:18
Футбол

Сборная Германии вырвала победу в матче с Голландией

Голы Лероя Зане и Сержа Гнабри позволили Германии повести к перерыву (2:0). Однако во второй половине "оранжевые" резко активизировались и дважды огорчили Мануэля Нойера: отличились Матейс де Лигт и Мемфис Депай.
Обновлено в 17:53
Здоровье

Можно ли употреблять алкоголь и препараты от повышенного давления?

Взаимодействие алкоголя и лекарств, снижающих давление, часто даёт непредсказуемый результат (возможны тахикардия, резкое снижение или повышение давления, нарушение сердечного ритма).
Обновлено в 06:14
Транспорт

Власти Москвы отказались от идеи строительства новой линии метро

Обновлено в 05:17
Космос

Конца света не будет: планета Нибиру уничтожена, считают конспирологи

Обновлено вчера в 07:44
Путешествия

Названы страны, куда сложнее всего получить визу

Пакистан, хотя и находится ближе к России, но здесь свои порядки в получении визы.
Обновлено в 11:59
Политика

Тревожные настроения: все больше россиян готовы принимать участие в протестах

46% россиян отметили, что среди их родных, друзей и коллег доминируют тревожные настроения.
Обновлено вчера в 04:41
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