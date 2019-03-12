Сбербанк резко снизил максимальную ставку рублевых вкладовВедомости вчера в 03:14

Сбербанк досрочно прекратил действие сезонного промовклада «Лови выгоду» с рекордной для него ставкой до 7,65% годовых. В субботу, 23 марта, информация о вкладе исчезла с сайта госбанка.

с чего всё началось

«Решение о приостановлении приема денежных средств по вкладу "Лови выгоду" было принято банком в связи с досрочным достижением бизнес-показателей по данному продуктовому предложению», – объяснила пресс-служба Сбербанка.

Спорт Разведчик объяснил исход матча Спасского и Фишера в 1972 году Ветеран Службы внешней разведки России Георгий Санников объяснил исход матча российского гроссмейстера Бориса Спасского и американского шахматиста Бобби Фишера в 1972 году, передает РИА "Новости".

Общество Импорт детского питания в России оказался под угрозой Перебои могут возникнуть с импортными продуктами лечебного и детского питания в России.

Интернет Telegram разрешил полностью удалять переписку у себя и собеседника Пользователи Telegram получили возможность удалять все сообщения, когда-либо оправленные в частных беседах (private), сообщил основатель мессенджера Павел Дуров.

Спорт Российский шпажист Бида победил на этапе Кубка мира в Аргентине Россиянин Сергей Бида завоевал золото в индивидуальном турнире шпажистов на этапе Кубка мира по фехтованию в Буэнос-Айресе.

Политика Киселёв рассказал о призыве Путина Киселев, рассказывая о выступлении Владимира Путина на заседании коллегии Генеральной прокуратуры, интерпретировал слова президента как призыв «выдавливать из себя маленького Сталина» — реже сажать, реже использовать содержание под стражей как меру пресечения.

Происшествия На американской военной базе в Японии прогремел взрыв Неизвестный устроил взрыв на американской базе "Кэмп Фостер" на Окинаве, сообщил телеканал NHK.

Армия и оружие В Забайкалье начались масштабные военные учения Около 10 тысяч военнослужащих Восточного военного округа отправились на полигон "Цугол" в Забайкальском крае для участия в учении под руководством начальника штаба - первого заместителя командующего войсками округа генерал-лейтенанта Александра Чайко.

Происшествия Сбежавший экс-совладелец «Зимней вишни» задержан в Польше На территории Польши задержан Вячеслав Вишневский, бывший совладелец кемеровского торгового центра "Зимняя вишня".

Энергетика Нефть подешевела на опасениях замедления роста мировой экономики Мировые цены на нефть в ходе торгов в понедельник утром продолжают снижаться на фоне опасений инвесторов относительно замедления роста мирового ВВП.

Здоровье В Госдуме предложили запретить в России продукты с трансжирами В письме Милонов напомнил, что борьба за здоровый образ жизни и повышение ее качества и продолжительности – приоритетная национальная цель развития, заявленная Президентом России.

Общество Минобрнауки планирует увеличить число бюджетных мест в вузах Министерство науки и высшего образования России планирует увеличить количество бюджетных мест в вузах в 2019 году, сообщает RT.

Общество Россияне могут столкнуться с дефицитом рыбы Осенью россияне могут столкнуться с дефицитом рыбной продукции. Об этом «Известиям» рассказали участники рынка.

Экономика Минэк предложил объединить экологические платежи в один фонд Экологические платежи могут объединить в новом фонде, что может стать альтернативой переносу обязательных платежей за вред окружающей среде в Налоговый кодекс.

Технологии Голосовой помощник для бизнеса «Варвара» скоро появится в России Контролируемый кредитной организацией «Центр речевых технологий» (ЦРТ) приступил к разработке голосового помощника под рабочим названием «Варвара».

Происшествия BMW X6 за 8,5 млн угнали у безработного жителя Москвы В московскую полицию обратился безработный мужчина с заявлением о краже автомобиля BMW X6 M. Как сообщает РЕН ТВ, преступление было совершено 24 марта на Люблинской улице на юго-востоке столицы.

Происшествия После ДТП на Песочной набережной спасают пострадавшего Петербуржец уверяет, что в результате несчастного случая есть пострадавший – как минимум один.

Политика S7 Space расторгнет контракт на производство украинских ракет «Зенит» Компания S7 Space, являющаяся владельцем плавучего космодрома «Морской старт», расторгнет контракт на поставку 12 ракет-носителей «Зенит», производимых на украинском «Южмаше».

Происшествия Четыре человека погибли в ДТП в Брянске Четыре человека погибли при столкновении двух легковых автомобилей в понедельник утром в Советском районе Брянска.

Экономика «Коммерсантъ» узнал о претензиях к РЖД из-за транспортного узла Москвы В РЖД заявили газете, что сроки и стоимость МТУ изменялись по решению государственных органов, в том числе с учетом развития радиальных линий столичного метро и их интеграции с Московским центральным кольцом (МЦК) и другими проектами.

Армия и оружие СМИ объяснили визит российских военных в Венесуэлу В субботу, 23 марта, в Каракас прибыли два военно-транспортных самолета Ан-124 и Ил-62 с российскими военными на борту, сообщали латиноамериканские СМИ, в частности колумбийский портал Webinfomil, перуанская газета El Comercio, сайты Noticiero Digital и Eha Medya.

Армия и оружие Эксперты обсуждают «неправильный» камуфляж ракетных катеров Китая Водоизмещение – 225 т. На фоне проведения очередных маневров в Китае заговорили о том, что обновлённый камуфляж боевых катеров "не вполне соответствует нормам визуальной маскировки" в тех морских районах, где катера проекта 022 применяются.

Шоу-бизнес Телеведущий Юрий Николаев прокомментировал сообщения о госпитализации 24 марта появилась информация, что известный российский ведущий Юрий Николаев потерял сознание, сильно ударился головой при падении, после чего был госпитализирован в московскую клинику.

Происшествия Запущенная из сектора Газа ракета попала в жилой дом в Израиле Снаряд попал в жилой дом в одном из населенных пунктов к северу от Тель-Авива, сообщает ТАСС со ссылкой на полицию.