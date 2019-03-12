Финансы
Сбербанк резко снизил максимальную ставку рублевых вкладовВедомости вчера в 03:14
«Решение о приостановлении приема денежных средств по вкладу "Лови выгоду" было принято банком в связи с досрочным достижением бизнес-показателей по данному продуктовому предложению», – объяснила пресс-служба Сбербанка.
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Сбербанк досрочно прекратил действие сезонного промовклада «Лови выгоду» с рекордной для него ставкой до 7,65% годовых. В субботу, 23 марта, информация о вкладе исчезла с сайта госбанка.Ведомостивчера в 03:14
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Сбербанк досрочно прекратил действие промо-вклада с максимальной ставкой 7,65%
Коммерсантъвчера в 05:21
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По информации Гидрометцентра, количество выпавших осадков равняется двум третям от месячной нормы.
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Четыре человека погибли при столкновении двух легковых автомобилей в понедельник утром в Советском районе Брянска.
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Экономика
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В РЖД заявили газете, что сроки и стоимость МТУ изменялись по решению государственных органов, в том числе с учетом развития радиальных линий столичного метро и их интеграции с Московским центральным кольцом (МЦК) и другими проектами.
Обновлено вчера в 23:43
Армия и оружие
СМИ объяснили визит российских военных в Венесуэлу
В субботу, 23 марта, в Каракас прибыли два военно-транспортных самолета Ан-124 и Ил-62 с российскими военными на борту, сообщали латиноамериканские СМИ, в частности колумбийский портал Webinfomil, перуанская газета El Comercio, сайты Noticiero Digital и Eha Medya.
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Эксперты обсуждают «неправильный» камуфляж ракетных катеров Китая
Водоизмещение – 225 т. На фоне проведения очередных маневров в Китае заговорили о том, что обновлённый камуфляж боевых катеров "не вполне соответствует нормам визуальной маскировки" в тех морских районах, где катера проекта 022 применяются.
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Телеведущий Юрий Николаев прокомментировал сообщения о госпитализации
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Запущенная из сектора Газа ракета попала в жилой дом в Израиле
Снаряд попал в жилой дом в одном из населенных пунктов к северу от Тель-Авива, сообщает ТАСС со ссылкой на полицию.
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