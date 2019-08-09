Экономика

Сбербанк решил создать совместное предприятие с «Союзмультфильмом»Взгляд.ру вчера в 03:03

Сбербанк России и «Союзмультфильм» решили создать совместное предприятие, в которое банк вложит инвестиции, а мультстудия внесет лицензии на персонажи студии.
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с чего всё началось

Греф увлекся мультиками: Сбербанк создаст совместное предприятие с «Союзмультфильмом»

Сбербанк и «Союзмультфильм» создадут совместное предприятие, которое будет производить контент для различных проектов Сбербанка, сказала Forbes председатель правления киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева.
Forbes08 августа в 17:00

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URA.Ru08 августа в 22:55

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Ведомости08 августа в 18:47

Сбербанк станет совладельцем «Союзмультфильма»

РБК08 августа в 17:04

«Россия может войти в топ-10 анимационных держав»: Юлиана Слащева о новой анимации, Грефе и русских диснейлендах

Forbes08 августа в 17:02
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